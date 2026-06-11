Kim Džong Un ima presenečenje za ves svet. To mu je uspelo.

Komunistična Severna Koreja je najbolj neverjetna zgodba o rasti na svetu. Njeno gospodarstvo cveti na načine, ki jih nismo videli že leta, k čemur prispevajo prodaja orožja in napotitve vojakov v Rusijo, dobave in financiranje iz Kitajske ter sposobnost ignoriranja mednarodnih sankcij za uvoz več energije, komponent in materialov, piše ameriški medij Wall Street Journal.

Po več kot sto obiskih Severne Koreje je avstralski organizator potovanj Rowan Beard pričakoval dolgo čakanje na taksi pod režimom Kim Džong Una. Toda med nedavnim obiskom Pjongjanga – njegovim prvim po letih – je vozilo prispelo v nekaj minutah.

Avstralec je osupel, kako se je spremenil Pjongjang

Njegov severnokorejski tolmač je vzel pametni telefon, odprl aplikacijo z imenom Samhung in naročil prevoz s storitvijo, podobno Uberju. Oba sta v realnem času spremljala gibanje taksija. "Vse to je bilo nekaj povsem novega. Bil sem osupel," je Beard pojasnil za ameriški poslovni medij Wall Street Journal.

Kimov režim je med pandemijo covida-19 leta 2020 močno zaprl svoje meje. Od takrat se je ponovno odprl le za nekaj izbranih tujcev, vključno z ruskimi in zahodnimi popotniki ter diplomati. Ti obiskovalci opisujejo Severno Korejo, ki je iz preteklosti neprepoznavna, zlasti njeno prestolnico Pjongjang, kjer živita Kim in državna elita.

V Pjongjangu lani zgradili več domov kot v Los Angelesu

Restavracije tam strežejo pico iz krušne peči in piščančja krilca. Gostje lahko plačajo prek mobilnega sistema s pomočjo QR-kod. Kitajska električna vozila švigajo po ulicah. Pjongjang ima nove trgovine za male živali, kavarno z internetnimi igrami in prodajalce avtomobilov, ki prodajajo BMW, piše Wall Street Journal.

Soseska Hvasong v Pjongjangu, ki velja za nekakšno elitno sosesko. V njej so dobile stanovanja tudi družine severnokorejskih vojakov, ki so umrli v spopadih z ukrajinsko vojsko. Foto: Guliverimage

Kim je tudi sprožil vsedržavni gradbeni bum. Lani je Severna Koreja v Pjongjangu zgradila deset tisoč novih domov, kar je več kot Los Angeles ali Chicago.

Razvoj kljub ameriškim sankcijam

Med februarskim kongresom Delavske stranke, ki poteka dvakrat na desetletje, se je 42-letni severnokorejski voditelj zavzemal za gospodarski preobrat in v govoru dejal, da se je to zgodilo kljub gospodarskim sankcijam, ki so jih uvedle ZDA. Pred stavbo je bilo razstavljenih sedem vrst raketnih izstrelkov, ki so bili sveže iz tovarniških prostorov. "Vse se je temeljito spremenilo," je dejal Kim.

Leta 2017 so ZDA in Združeni narodi v odgovor na severnokorejski razvoj jedrskega orožja zaostrili gospodarske sankcije proti državi z obsežnimi resolucijami, s katerimi so omejili trgovino in finančne transakcije. Trumpova administracija je večkrat izrazila željo po popolni denuklearizaciji Severne Koreje.

Donald in Kim

Med svojim prvim mandatom se je Donald Trump s Kimom srečal trikrat – in postal prvi ameriški voditelj, ki je to storil – vendar jima ni uspelo doseči dogovora, ki bi omejil severnokorejski jedrski program. Odkar je ponovno nastopil funkcijo, Trump poudarja svoj odnos s Kimom in ponuja ponovno srečanje.

Donald Trump se je srečal s Kim Džong Unom v svojem prvem mandatu, v zdajšnjem pa še ne. Fotografija je iz leta 2019. Foto: Guliverimage

Kim pa je Severne Korejce pozval, naj se osredotočijo na gradnjo samozadostnega gospodarstva. Režim ne objavlja uradnih gospodarskih podatkov, strogo nadzoruje informacije in določa, kaj lahko obiskovalci vidijo.

Severna Koreja se razvija, a zunaj Pjongjanga je država še vedno revna

Zunaj glavnega mesta Severna Koreja ostaja revna, saj je skoraj polovica od 26 milijonov prebivalcev podhranjenih, kaže poročilo Združenih narodov. Njen letni bruto domači proizvod (BDP) je manjši od enega odstotka celotnega BDP ZDA. Država je ena najhujših kršiteljic človekovih pravic na svetu, kjer si lahko zaradi razpečevanja južnokorejske drame obsojen na smrt.

Poročila južnokorejskih možganskih trustov kažejo na to, da trditve Severne Koreje o gospodarskem napredku niso le propaganda. V severnokorejskih skladiščih nafte, ki se širijo, se je povečala aktivnost plovil. Številna parkirišča so bolj polna. Severna Koreja zdaj ponoči sije približno trikrat močneje kot pred petimi leti, navaja eno od poročil južnokorejskih možganskih trustov.

Trgovina s Kitajsko cveti

Avstralec Beard je zadnjič obiskal Severno Korejo pred pandemijo. Na svojem nedavnem potovanju je prosil za večerjo v najboljši restavraciji v Pjongjangu. Skupaj s štirimi drugimi so ga odpeljali na nadstrešek, ki povezuje dva visoka stanovanjska kompleksa. Restavracija, ki je bila več kot 30 metrov nad ulicami Pjongjanga, je imela steklena tla. Njihov obrok je bil sestavljen iz tradicionalnih korejskih hladnih rezancev, sušija, pice in pijače.

Sodelovanje s Kitajsko in Rusijo je postalo temelj severnokorejskega gospodarskega okrevanja v zadnjih letih. Za Severno Korejo je vojna v Ukrajini postala zlata jama. Na fotografiji iz lanskega septembra so Vladimir Putin, Ši Džinping in Kim Džong Un. Foto: Guliverimage

Mesečna trgovina s Kitajsko je pravkar dosegla osemletni vrhunec, saj različne kitajske potrošniške blagovne znamke kljub sankcijam izvažajo svoje izdelke v Severno Korejo. Tudi širjenje tehnoloških pripomočkov, ki je uvedlo severnokorejsko digitalno gospodarstvo, je močno odvisno od kitajskih komponent.

Severna Koreja služi s hekerskimi operacijami

Kot piše Wall Street Journal, je Kimov režim na Kitajsko poslal svojo vojsko kibernetskih tatov, kjer se lahko bolj svobodno povezujejo z internetom in delujejo brez strahu pred aretacijo zunanjih oblasti. Samo hekerske operacije na kriptoborzah so režimu v Pjongjangu prinesle milijarde dolarjev sredstev, kažejo podatki držav in skupin za kibernetsko varnost, ki spremljajo dejavnosti Severne Koreje.

Tako Peking kot Moskva, ki imata v Združenih narodih pravico veta, sta ponovila svoje pozive k sprostitvi sankcij proti Pjongjangu. Kim širi svojo mrežo potencialnih prijateljev in se je lani jeseni prvič udeležil kitajske vojaške parade skupaj z več kot dvema ducatoma drugih tujih voditeljev. Marca je v Pjongjangu gostil beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, kjer sta državi podpisali pogodbo o prijateljstvu.

Ali Kimov jedrski program odvrača napade na Severno Korejo?

Kimov jedrski program se je do zdaj izkazal za odvračilnega dejavnika pred vojaškimi napadi ali poskusi, da bi ga prisilno odstranili z oblasti, kar mu omogoča, da svojo pozornost preusmeri na gospodarstvo. Gospodarski napredek zmanjšuje upanje na jedrski sporazum z ZDA, saj je Washington pogosto ponujal olajšanje sankcij ali gospodarske spodbude, da bi Pjongjang prepričal, naj zamrzne, ustavi ali opusti svoj jedrski program.

Južna Korejca v Seulu opazujeta izstrelitev severnokorejske balistične rakete, ki je preletela Japonsko in nato padla v morje. Fotografija je iz leta 2017. Foto: Guliverimage

Severnokorejsko gospodarstvo se je leta 2024 povečalo za 3,7 odstotka, kar je najhitrejša stopnja rasti v osmih letih, kažejo najnovejši podatki južnokorejske centralne banke, ki za pripravo ocene uporablja podatke obveščevalnih agencij. Južnokorejski možganski trusti ocenjujejo, da se bo rast nadaljevala.

Kim je imel tudi nekaj sreče

Gospodarski položaj Severne Koreje je najmočnejši, odkar je Kim prevzel oblast pred skoraj 15 leti, in verjetno presega katerokoli točko v času mandata njegovega očeta Kim Džong Ila, ki je vladal od leta 1994 do svoje smrti leta 2011, je dejal Stephan Haggard z Univerze v Kaliforniji v San Diegu, ki že desetletja raziskuje severnokorejsko gospodarstvo. "To je neverjeten dosežek za tako revno državo," je dejal Haggard in opozoril, da je imel Kim tudi nekaj sreče.

George Devedlaka, britanski ustvarjalec vsebin, je izkoristil eno redkih priložnosti za vstop zahodnjakov v Severno Korejo, ko se je aprila lani prijavil za tek na deset kilometrov v okviru mednarodnega maratona v Pjongjangu. Med tekom je bil, kot je dejal, presenečen nad tem, da so Severni Korejci tekače snemali s pametnimi telefoni.

Pametni telefoni so prišli tudi v Severno Korejo

Domača proizvodnja mobilnih telefonov dosega pol milijona naprav na leto, kažejo podatki ruske turistične agencije Vostok Intur. Pametni telefoni so v Severni Koreji zdaj zelo razširjeni. Na trgu je zdaj več kot 50 različnih blagovnih znamk, pravijo raziskovalci.

Severna Korejca s pametnima telefonoma Foto: Guliverimage

Maja letos je Severna Koreja organizirala svoj prvi spomladanski mednarodni trgovinski sejem v polnem obsegu po pandemiji. Udeležilo se ga je več kot 290 podjetij, vključno s podjetji iz Rusije, Kitajske, Mongolije, Švice, Nove Zelandije in Tajske, piše Wall Street Journal.

Severnokorejski pametni televizorji in naraščanje števila avtomobilov

Severnokorejsko podjetje za elektroniko je predstavilo pametne televizorje, ki so gledalcem omogočali nakup blaga. Pametni telefoni, nekateri so stali več kot 500 dolarjev, so bili razstavljeni v rdeči, modri in oranžni barvi. "Poslušamo zahteve ljudi, da bi še bolj izboljšali svoje domače elektronske izdelke," je prodajalka povedala severnokorejski državni radioteleviziji.

Avstrijska filmska ustvarjalka Brigitte Weich ni obiskala Severne Koreje vse od leta 2018, preden je lani jeseni prispela na mednarodni filmski festival v Pjongjangu. Prva stvar, ki jo je opazila, so bile bolj prometne ulice. Električnih vozil in uvoženih avtomobilov je bilo v izobilju, je dejala, in zdelo se je, da ima avtomobile več domačinov. "Avtomobili so videti precej dragi," je dejala Brigitte Weich. Njen severnokorejski turistični vodnik je dejal, da so električna vozila bolj priljubljena, ker so boljša za okolje.

Vožnja z avtomobilom je zdaj tako razširjena, da je državna televizija pred kratkim predvajala dvodelni segment o posodobitvah prometnih predpisov. Med spremembami so nove prepovedi prehajanja pešcev, sprehajanja hišnih ljubljenčkov brez povodca in kajenja med vožnjo.

Vojna v Ukrajini je postala za Severno Korejo zlata jama

Pred samo petimi leti se je zdelo, da sta Severna Koreja in očitno tudi Kim sam na robu težav. Strah pred covidom je sprožil zaprtje meja, kar je povzročilo padec trgovine s Kitajsko, glavno dobrotnico Severne Koreje. Pomanjkanje energije je povzročilo zaustavitev proizvodnje v premogovnikih. Osnovna živila, kot sta rastlinsko olje in sladkor, so postala redka na policah trgovin, je leta 2021 ruskim državnim medijem povedal takratni veleposlanik Moskve v Pjongjangu.

Severna Koreja Rusiji, ki se že od leta 2022 spopada z Ukrajino, pošilja svoje vojake in strelivo. Moskva ji to pomoč plačuje z denarjem, ruskim orožjem in rusko vojaško tehnologijo. Foto: Guliverimage

Kim je redko priznal, da je gospodarska politika države propadla, priznal je veliko pomanjkanje hrane in v javnosti točil solze. Precej je shujšal. "Skoraj vsi sektorji so močno zaostali," je dejal v začetku leta 2021.

Severna Koreja služi milijarde s prodajo streliva Rusiji

Gospodarski trendi so se začeli obračati po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022, ki jo je Severna Koreja javno podprla. Kimov režim je okrepil svojo oskrbo z energijo in dostop do gradbenega materiala s pošiljanjem streliva ter več kot 15 tisoč vojakov na ruske frontne črte v ukrajinski vojni. Približno tretjina teh vojakov je bila ubita ali ranjena.

Prodaja orožja je Pjongjangu prinesla milijarde dolarjev glede na ocene Inštituta za nacionalno varnostno strategijo (INSS), seulskega možganskega trusta, povezanega z južnokorejsko obveščevalno agencijo.

Severna Koreja je s prodajo streliva Moskvi ​​od poletja 2023 do konca lanskega leta ustvarila več kot deset milijard dolarjev (8,7 milijarde evrov) prihodkov, kažejo podatki možganskega trusta INSS – kar je velik zagon za gospodarstvo z ocenjenim BDP približno 27 milijard dolarjev (23,4 milijarde evrov).

Rusija Severni Koreji dobavlja vojaško tehnologijo

Leta 2023 je Kim prvič po pandemiji covida potoval v tujino, na ruski Daljni vzhod, da bi se srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Naslednje leto je Putin obiskal Pjongjang, kjer sta voditelja podpisala pakt o vzajemni obrambi.

Zahodni obiskovalci Pjongjanga pravijo, da je zdaj veliko več avtomobilov na ulicah Pjongjanga kot v preteklosti. Na fotografiji: avtomobili v Pjongjangu decembra lani. Foto: Guliverimage

To je postavilo pravni okvir za napotitev severnokorejskih vojakov v boj za Rusijo. Moskva je Pjongjangu v zameno za pomoč dobavila tudi občutljivo vojaško tehnologijo, dele orožja ali druge materiale, ocenjuje možganski trust INSS.

Strokovnjaki za orožje pravijo, da so nove severnokorejske vojne ladje in brezpilotni letalniki podobni ruskim modelom. Moskva je po navedbah južnokorejskih uradnikov v Pjongjang že poslala sisteme protizračne obrambe.

Severnokorejsko državno gospodarstvo se krepi

Rusko vojaško znanje je Kimu omogočilo, da je več virov preusmeril na področja za zadostitev potreb severnokorejskega civilnega prebivalstva. Severnokorejsko gospodarstvo pred covidom se je vse bolj osredotočalo na črne trge, kjer so prodajali blago, pretihotapljeno iz Kitajske, ali lokalno blago, pridobljeno na črnem trgu – in s tem vzpon trgovskega razreda, imenovanega donju, ki je svoje bogastvo ustvaril zunaj državnega nadzora.

Kim je v letih okrevanja uveljavil bolj centraliziran nadzor, zahteval, da se na policah pojavi državno proizvedeno blago, in razširil nadzor nad trgom. V preteklem letu je Severna Koreja dokončala večje gradbene projekte, ki so bili leta v zastoju, vključno z največjo bolnišnico v Pjongjangu, kompleksom rastlinjakov, večjim od newyorškega Centralnega parka, in novim kompleksom obmorskega letovišča.

Pobuda 20 × 10

Njegova pobuda 20 × 10 – nove tovarne v 20 mestih in okrožjih vsako leto v naslednjih desetih letih – poziva k lokalnemu gospodarskemu oživljanju, ki zahteva sodobne zdravstvene objekte, tovarne lahke industrije in rekreacijske komplekse.

Režim širi državne trgovine in lekarne, da bi nadomestil dejavnost črnega trga, nove tovarne na podeželju pa ustvarjajo državna delovna mesta za trgovce, ki so se prej ukvarjali s tihotapljenjem, je dejal Li Sang Jong, raziskovalec, ki ima mrežo virov znotraj Kimovega režima.

"Nekaj ​​denarja, ki ga je Kimov režim zaslužil s prodajo orožja in hekanjem, se steka do prebivalcev," je za Wall Street Journal še dejal Li, ki vodi center za raziskave podatkov v lasti južnokorejskega spletnega medija DailyNK.