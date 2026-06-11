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Avtor:
STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
12.22

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Mehika

Četrtek, 11. 6. 2026, 12.22

13 minut

Val protestov v Mehiki

Protest svojcev žrtev kriminalnih tolp v Mehiki pred začetkom SP 2026

Avtor:
STA

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Mehika Protest SP 2026 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Mehika se tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gosti skupaj z ZDA in Kanado, sooča z valom protestov. Pred stadionom Azteca protestirajo člani sindikata učiteljev, ki zahtevajo višje plače in umik pokojninske zakonodaje, protestirajo tudi svojci tako imenovanih izginulih oseb. Gre za žrtve kriminalnih tolp in globoke države.

Fifa, SP 2026, stadion
Sportal Težave organizatorjev

Na stotine protestnikov se je nekaj ur pred uvodno slovesnostjo mundiala, ki se bo začel s tekmo med Mehiko in Južno Afriko, vrnilo na območje v bližini stadiona Azteca v Ciudad de Mexicu. Svetovno prvenstvo se bo na stadionu začelo danes zvečer po srednjeevropskem času z zvezdniško slovesnostjo, ki ji bo sledila tekma.

Varnostni organi so se pripravili na proteste. Policija je postavila 1,6 km dolg varnostni pas in opozorila, da bo dovolila mirne proteste, vendar bodo na stadion lahko vstopili le imetniki vstopnic.

Mehika Protest SP 2026 | Foto: Reuters Foto: Reuters

Protestniki so skandirali slogane, a do neposrednih spopadov s policijo ni prišlo. Med protestniki, ki jih je opazila francoska tiskovna agencija AFP, je bila tudi Maria de Jesus Soria Aguayo, ki išče svojega izginulega, najverjetneje ubitega sina, potem ko je pred desetletjem izginil v zvezni državi Veracruz.

Protestnica je v eno misel strnila obup in ogorčenje, ki je v nasprotju z veliko radostjo in veseljem pred nogometnim spektaklom. Obupana je, ker država ne naredi ničesar, da bi članom družin in sorodnikom izginulih oseb pomagala pri iskanju pogrešanih ter iskanju odgovorov o usodi pogrešanih in kaznovanju storilcev.

Mehika Protest SP 2026 | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Predsednica Claudia Sheinbaum se zanima samo za svoj nogomet," je dejala protestnica. "Za resnico o pogrešanih oblast ni naredila ničesar," je bila do neodzivnosti mehiške predsednice kritična za AFP.

Skupina ljudi je na pločnik pred policijskim kordonom v obliki križa položila žareče rumene cvetove cempasuchila, azteškega ognjiča, ki ga uporabljajo pri daritvah mrtvim.

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