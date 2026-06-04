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Avtorji:
Ž. L., STA

Četrtek,
4. 6. 2026,
13.45

Osveženo pred

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Jose Mourinho Fenerbahče Turčija

Četrtek, 4. 6. 2026, 13.45

10 minut

Nešportne izjave in vedenje

Jose Mourinho toži zvezo, sodišče naj bi bilo pristransko

Avtorji:
Ž. L., STA

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Jose Mourinho | Jose Mourinho Turčije ni ohranil v lepem spominu. | Foto Reuters

Jose Mourinho Turčije ni ohranil v lepem spominu.

Foto: Reuters

Nogometni trener Jose Mourinho, ki bo postal novi trener Reala Madrida, če klub za predsednika v nedeljo znov izvoli Florentina Pereza, je vložil tožbo proti Turčiji na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). Triinšestdesetletni trener trdi, da so mu bile med vodenjem turške ekipe Fenerbahče kratene pravice do svobode izražanja.

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Po podatkih sodišča je portugalski strateg Jose Mourinho marca 2025 vložil tožbo, s katero izpodbija ukrepe, ki mu jih je konec leta 2024 naložila Turška nogometna zveza zaradi "nešportnih izjav in vedenja", usmerjenih proti nasprotnim navijačem in sodnikom med tekmo turške lige.

Disciplinska komisija turške federacije je karizmatičnega Portugalca suspendirala za eno tekmo in mu naložila skupno globo v višini približno 18.000 evrov.

"Pritožnik trdi, da o zadevnem sporu ni odločalo neodvisno in nepristransko sodišče," so pri ESČP zapisali v izjavi z dne 13. maja. Portugalski trener trdi, da ga turška zveza z ukrepom ni seznanila, hkrati pa so mu kršili pravice do svobode izražanja, so navedli pri ESČP.

ESČP je tožbo ocenilo kot dopustno in turškim oblastem poslalo vrsto vprašanj. Mourinho je v Istanbul prišel junija 2024, avgusta 2025 pa so ga pri Fenerrbahčeju odpustili.

Portugalski trener, ki je nato prevzel Benfico, je eden izmed javno najbolj izpostavljenih kandidatov za prevzem mesta glavnega trenerja španskega Real Madrida.

Jose Mourinho Fenerbahče Turčija
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