Pohod ob reki, ki povezuje: desetletje povezovanja in preseganja meja

V soboto, 13. junija, bo potekal Pohod ob reki, ki povezuje. Jubilejni, deseti pohod med Kamnikom in Domžalami oziroma obratno vsako leto poteka v znamenju povezovanja in preseganja meja ter tudi letos obljublja pestro dogajanje in številne dejavnosti na celotni trasi. Udeležba je brezplačna, organizatorji – ekipa revije Modre novice v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport Kamnik ter Zavodom za šport in rekreacijo Domžale – pa pripravljajo tudi nekaj novosti in presenečenj.

Letošnji pohod ob Kamniški Bistrici bo potekal od Keršmančevega parka v Kamniku do Parka Martina Krpana v Domžalah (oziroma obratno). Na obeh začetnih oziroma končnih točkah bo utrujene, a zadovoljne pohodnike pričakala raznolika ponudba hrane in pijače, poskrbljeno bo tudi za glasbo in zabavo. Na voljo bodo tudi uradne majice pohoda – tokrat z novim motivom.

Na postojankah 14-kilometrske trase bodo udeleženci zbirali žige, hkrati pa bo poskrbljeno za druženje in zabaven program. Lokalna društva, zavodi, organizacije in podjetja bodo poskrbeli za osvežitev, okrepčilo, nagradne igre ter koristne informacije. Pohodniki lahko prehodijo le del poti, ki je primerna za vse starosti in stopnje pripravljenosti (tudi za otroke). Tisti, ki bodo prehodili celotno traso in zbrali vse žige, bodo nagrajeni s simboličnimi darili.

Foto: Modre novice Kot vsako leto do zdaj bo organiziran tudi brezplačen prevoz z avtobusom na izhodiščno točko (brez vmesnih postaj). Novost je znižana cena vozovnice za vlak – ta dan bo za udeležence veljal 50-odstotni popust na katerokoli relacijo v Sloveniji. Pripravlja se tudi zanimivo spremljevalno dogajanje za obiskovalce s psi.

Tradicionalno se bosta dopoldne na polovici poti pri mostu želja pod Homškim hribom srečali kamniška in domžalska občinska delegacija, ki bosta na most želja pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami obeh zavodov ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja.

"Pohod ob reki, ki povezuje, bo že desetič simbolično povezal Kamnik in Domžale. Veseli nas, da se pohoda poleg Kamničanov, Domžalčanov in obiskovalcev iz sosednjih občin v zadnjih letih udeležujejo pohodniki iz vse Slovenije. Tako v dobrem vzdušju širimo pomen povezovanja, ki presega vsakdanje delitve. Povezana skupnost namreč ne nastane sama od sebe – zgradijo jo odnosi med ljudmi," o prihajajočem Pohodu ob reki, ki povezuje, pravi Samo Skvarča, vodja projekta v podjetju IR IMAGE, lastniku in ustanovitelju revije Modre novice.

Foto: Modre novice Vse aktualne informacije o Pohodu ob reki, ki povezuje, so na voljo na spletni strani www.pohodobreki.si ali FB-profilu @pohod ob reki.

Več informacij:



Samo Skvarča, gsm: +386 41 791 410, e-mail: www.pohodobreki.si Samo Skvarča, gsm: +386 41 791 410, e-mail: samos@ir-image.si

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