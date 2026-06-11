Novinec v hokejski ligi ICE Milano Hockey je po naznanitvi vodstva in prvega igralca razkril tudi trenersko ime. Italijansko zasedbo bo v prihodnji sezoni vodil Kanadčan Doug Shedden.

Regionalno tekmovanje IceHL bo v naslednjem tekmovalnem obdobju potekalo s 14 moštvi. Pridružuje se mu italijanska zasedba iz Milana.

Pri tem so že naznanili več članov vodstvene strukture, predsedniška vloga pripada Christofu Leitnerju, za športnega direktorja so sredi tedna imenovali Madžara Viktorja Szeliga, o igralskem kadrovanju pa prav veliko še niso govorili, čeprav zatrjujejo, da je ekipa skorajda sestavljena. Edino ime, ki so ga uradno razkrili, je Nick Saracino.

V četrtek so potrdili še, da bo za glavno trenersko taktirko prijel prekaljeni Kanadčan Doug Shedden. 65-letnik je lansko sezono začel v prvi finski Liigi, sredi decembra lani pa postal trener Bolzana. Ta je redni del končal na četrtem mestu, nato pa ga je v četrtfinalu izločila ljubljanska Olimpija.

Kanadčan zadnji dve desetletji kot trener deluje v evropskem klubskem hokeju, med drugim je služboval na Finskem, v Švici, Nemčiji, na Hrvaškem, Slovaškem in v Italiji.