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Avtor:
STA

Petek,
5. 6. 2026,
15.45

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek
HK Olimpija Ljubljana

Petek, 5. 6. 2026, 15.45

4 minute

HK Olimpija Ljubljana

Hokejska Olimpija se je razšla z osmerico

Avtor:
STA

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Luka Kolin | Ljubljano zapušča tudi vratar Luka Kolin. | Foto Aleš Fevžer

Ljubljano zapušča tudi vratar Luka Kolin.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejski klub Olimpija je že pred časom poskrbel za odmevni okrepitvi s prihodoma Žige Jegliča in Jana Urbasa, danes pa je sporočil nove kadrovske premike. Ljubljano zapušča osem hokejistov.

HK Olimpija Ljubljana : Asiago, Robert Sabolič
Sportal Kapetan in Olimpija vsak svojo pot

Kot so na družbenih omrežjih zapisali pri Olimpiji, v prihodnji sezoni ne bodo več člani ljubljanskega kluba Robert Sabolič, Luka Kolin, Rok Kapel, Lovro Kumanović, Alex Petan, Evan Polei, Andrew MacWilliam in Dustin Tokarski.

"Hvala za predanost našemu klubu, borbo na ledu in vse trenutke, ki smo jih skupaj preživeli kot ekipa. Vsak od vas je pustil poseben pečat v našemu klubu in za to vam bomo vedno hvaležni," so dodali Ljubljančani.

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