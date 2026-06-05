Hokejski klub Olimpija je že pred časom poskrbel za odmevni okrepitvi s prihodoma Žige Jegliča in Jana Urbasa, danes pa je sporočil nove kadrovske premike. Ljubljano zapušča osem hokejistov.

Kot so na družbenih omrežjih zapisali pri Olimpiji, v prihodnji sezoni ne bodo več člani ljubljanskega kluba Robert Sabolič, Luka Kolin, Rok Kapel, Lovro Kumanović, Alex Petan, Evan Polei, Andrew MacWilliam in Dustin Tokarski.

"Hvala za predanost našemu klubu, borbo na ledu in vse trenutke, ki smo jih skupaj preživeli kot ekipa. Vsak od vas je pustil poseben pečat v našemu klubu in za to vam bomo vedno hvaležni," so dodali Ljubljančani.

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