Nevihta se pomika proti vzhodu: nalivi, sunki vetra in toča. Na terenu več gasilcev. #animacija

Nad sosednjimi pokrajinami Italije že nastajajo močnejše nevihte, so okoli 18. ure sporočili iz Agencije za okolje (Arso): "V naslednjih urah bo nevihtni sistem dosegel zahod Slovenije in se do polnoči razširil nad večji del Slovenije." Nastajali so nalivi, močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Močna nevihtna linija z izrazitimi sunki vetra in točo se je okoli 21. ure pomikala proti Štajerski in Pomurju. Predvsem na severu države so na terenu gasilske enote.

Za severni del države so pri Arso izdali oranžno vremensko opozorilo. Po njihovih navedbah bodo zvečer in v prvem delu noči na četrtek tam nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča.

Odkrite strehe in zalite kleti

Zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra so predvsem na severu države na terenu gasilske enote. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah. Regionalna cesta Kamnik-Komenda je polovično zaprta, ustavljen je železniški promet med Ljubljano in Kamnikom. Poročajo tudi o izpadih električne energije.

Obsežni izpadi električne energije

O obsežnih izpadih električne energije poročajo iz okolice Kamnika, brez elektrike je po poročanju Pop TV skoraj 9000 odjemalcev.

Gasilci so bili na terenu tudi v Cerkljah na Gorenjskem, v Škofji Loki, Naklem, Kranju in Tržiču.

Blaž Šter z Agencije RS za okolje (Arso) je za Pop TV pojasnil, da nevihta povzroča zelo močne sunke vetra, na letališču Jožeta Pučnika so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 kilometrov na uro, kar je po njegovih besedah zelo visoka vrednost za to območje.

"Nevihta se pomika proti vzhodu. Kot kaže, na svoji poti ne slabi in pričakujemo še močne nalive, sunke vetra in lahko tudi točo, recimo bolj drobno, ampak vseeno lahko povzroči kakšno škodo," je dejal Šter.

Na Arsu pričakujejo, da se bodo razvile tudi nove nevihte nad zahodno Slovenijo in potem potovale proti vzhodu. Dogajanje bo vsaj v prvem delu noči še burno, je napovedal Šter.

Kot je za STA dejal regijski poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid, je neurje najbolj prizadelo območje Cerkelj na Gorenjskem, kjer je nevihta predvsem odkrivala strehe in zalivala kleti.

Prometno informacijski center medtem opozarja, da nevihte in neurja ponekod ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode, ob tem pa voznike pozivajo, naj vozijo previdno in se ne ustavljajo pod nadvozi ali v predorih.

Posnetek supercelične nevihte iz Italije:

"V prihodnje pol ure obstaja velika verjetnost razvoja silovitih neurij na območju Tolmina, Kobarida ter širše okolice Nove Gorice. Glavnina nevihtnega pasu se bo predvidoma pomikala v smeri proti Jesenicam, vendar ni izključen nekoliko bolj južen potek neviht, ki bi lahko zajele tudi druge dele severozahodne Slovenije," so napovedali na Facebook profilu Neurje.si.

Ob prehodu neviht so možni močan nevihtni piš, številni udari strel, intenzivni nalivi ter tudi pojav večje toče. Prebivalcem na omenjenih območjih svetujejo spremljanje radarske slike in obvestil, so še opozorili.

Toča je klestila v Škofji Loki, je na Neurje.si delil Luka Ludvik Dijak:

Foto: Neurje.si/Facebook/Luka Ludvik Dijak

Takšno je na balkon v Škofji Loki dobila Mari Božnar:

Logatec:

O hudem neurju v Kamniku je naše uredništvo ob 20.39 obvestila Anita Berlisk:

Foto: Bralka / Anita Berlisk

Ravne na Koroškem:

Tako opustošenje je nastalo v Komendi:

Foto: Sergeja Kotnik/STA

Foto: Sergeja Kotnik/STA

V večjem delu države je noč sicer minila mirno, preglavice pa so nevihte in močan veter povzročali predvsem v Podravju. Na območju regijskega centra Ptuj so gasilci posredovali pri več izčrpanjih meteorne vode. Največ težav so imeli v občini Žetale, kjer je poplavilo kletne prostore, poplavljeni potoki so ogrožali cestno infrastrukturo in stanovanjske objekte, podrla pa so se tudi drevesa. V naselju Dornava v istoimenski občini pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja.

Župan občine Žetale Matjaž Kopše je za STA povedal, da je neurje povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Po njegovih besedah se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest.

Krajevne padavine, plohe in nevihte

Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča, zato je Arso za ta del države prižgal oranžni alarm. Jutri bo ta veljal le še za severovzhodni del.

Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in v slovenski Istri do 25 stopinj Celzija.

Reke bodo naraščale

Ponoči se bodo vremenske razmere začele umirjati, v četrtek pa se bo po oblačnem dopoldnevu postopno jasnilo.

V noči na četrtek bodo po ocenah hidrologov naraščale reke. Ob lokalno močnejših nalivih lahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke predvsem v severni polovici Slovenije hitro narastejo do velikih pretokov in se ob tem razlivajo. Na teh območjih je možno tudi zastajanje padavinske vode, opozarjajo pri Arso.

Mura in Drava bosta naraščali še v četrtek in se lahko razlijeta na območju pogostih poplav. Prav tako bo v srednjem in spodnjem toku naraščala Sava, drugod po Sloveniji pa bodo reke upadale.