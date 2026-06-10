Rekorden Nanos: Iztok Mlakar, Saša Lendero, Firbci in drugi navdušili množico pohodnikov

Ko se združijo čudovite planinske poti, razgledi na Vipavsko dolino, vrhunska glasba, hladno Laško in najboljša družba, je rezultat lahko le še en nepozaben dan v hribih. Drugi letošnji dogodek projekta Laško Gremo v hribe je pohodnike popeljal do Vojkove koče na Nanosu, kjer se je med 9.30 in 14.00 zbrala množica obiskovalcev z vseh koncev Slovenije. Skupaj smo nabirali nove spomine, prepevali z glasbenimi gosti in še enkrat dokazali, da najlepši trenutki nastanejo takrat, ko avtomobili ostanejo spodaj, pohodniki pa se na vrh odpravijo peš.

Foto: Ana Kovač

Prvih 250 pohodnikov je na vrhu pričakala najboljša osvežitev iz zelenega zlata – Laško 0,0 %, nato pa se je začel pester program, ki je skrbel za odlično vzdušje ves čas dogodka. Zbrane je najprej pozdravil dolgoletni moderator dogodkov Laško Gremo v hribe Gregor Janežič, ki že vrsto let povezuje največjo slovensko pohodniško karavano. S slovensko himno sta dogodek odprla Maja Prašnikar in Nejc Ušlakar – Nash. Sledilo je skupno prepevanje skrajšane različice legendarne skladbe Jagode in čokolada, ki sta jo skupaj z Aktualovci, Veseljakovci in zbranimi pohodniki zapela pod Nanosom. Foto: Ana Kovač Za energijo pod odrom so skrbeli Dean On The Mike z Aktualovo Galamo, Nina Cestnik Pavlič s Petkovo pumpo ter animatorki Katja in Alja iz plesne skupine Hype. Za glavni glasbeni del programa pa so poskrbeli Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci, ki so s svojimi nastopi dokazali, da je glasba v hribih preprosto nekaj posebnega. Dogodku se je pridružila tudi ambasadorka gibanja Laško Gremo v hribe Lea Mederal Gams, poseben trenutek dneva pa je pripadel Iztoku Mlakarju. Primorski kantavtor, igralec, šansonjer in mojster zgodb je prejel priznanje Laško legenda, ki ga organizatorji podeljujejo posameznikom, ki s svojim delom, vrednotami in življenjsko potjo navdihujejo generacije. Foto: Ana Kovač Mlakar je s svojimi pesmimi, zgodbami in gledališkimi vlogami pustil neizbrisen pečat v slovenskem kulturnem prostoru, zato je bilo povsem logično, da se je družbi Laško legend pridružil prav na Primorskem. Kot je v svojem značilnem slogu povedal ob prihodu na Nanos: "Imate srečo z vremenom. Prevroče ni, piva je zadosti. Kaj bi si človek želel lepšega v življenju?" Če sklepamo po nasmejanih obrazih pohodnikov in odličnem vzdušju pod Vojkovo kočo, bi se z njim strinjala večina pohodnikov.

Zvesti pohodniki, ki ne zamudijo nobene sezone

Veseli posebej dejstvo, da so se ob Vojkovi koči na Nanosu srečale vse generacije. Mladi fantje in dekleta so nestrpno čakali svoje glasbene favorite, družine so dan izkoristile za skupni izlet, med obiskovalci pa ni manjkalo niti tistih, ki že vrsto let zbirajo žige in spremljajo karavano Gremo v hribe od vrha do vrha.

Foto: Ana Kovač

Med njimi je bil tudi Korošec Janez Kranjc, eden najzvestejših obiskovalcev projekta. Na dogodke prihaja že vrsto let, vse skupaj pa se je začelo z željo, da bi s prijateljem obiskala čim več vrhov nekdanje Zlatorogove transverzale. Danes ga v hribe ne vlečejo le razgledi, temveč predvsem ljudje. "Na teh dogodkih spoznaš ogromno ljudi z vseh koncev Slovenije. Velikokrat se zgodi, da se na poti ali ob kozarcu piva zapleteš v pogovor s popolnimi neznanci, ki hitro postanejo prijatelji," je povedal sogovornik, ki se je tudi tokrat na pot odpravil še pred sončnim vzhodom. Ob 4.30 je zazvonila budilka, že ob petih pa je bila koroška ekipa na poti proti Primorski. Po obveznem postanku za jutranjo kavo so parkirali pod Nanosom in zadnji del poti opravili tako, kot veleva nepisano pravilo projekta: peš.

Foto: Ana Kovač

Med vsemi dosedanjimi dogodki mu je najbolj v spominu ostala Uršlja gora, ki bo ena od postaj projekta tudi letos. Tam sta ga navdušila množica pohodnikov in posebno vzdušje, ki ga ne pozabiš zlahka. Njegov cilj za letošnjo sezono ostaja enak kot prejšnja leta: zbrati čim več žigov in konec avgusta znova oditi v Planico, kjer se tradicionalno konča sezona projekta Gremo v hribe.

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Mitja Gasparini: od reprezentančnega dresa do oskrbnika na Nanosu

Marsikdo je bil presenečen, ko je na Nanosu med oskrbniki Vojkove koče opazil znan obraz slovenskega športa. Med četverico prijateljev, ki danes skrbijo za eno najbolj obiskanih planinskih koč pri nas, je tudi nekdanji slovenski odbojkarski reprezentant Mitja Gasparini. Čeprav je vrhunski šport zaznamoval velik del njegovega življenja, ga danes precej pogosteje kot na odbojkarskem igrišču najdemo za točilnim pultom, med pohodniki ali pri vsakodnevnih opravilih, ki jih prinaša življenje na planinski koči.

"Če ni odra, pa stoji vsaj mreža za odbojko?" ga povprašamo v šali. "Ja, seveda," se nasmehne. A hitro doda, da ima odbojka danes precej manjšo vlogo kot nekoč. "Seveda ostaja moja velika ljubezen in vedno bo imela posebno mesto v mojem življenju, vendar trenutno preprosto nimam časa, da bi se z njo ukvarjal aktivneje." Danes je v ospredju druga ekipa, drugačna dinamika in povsem nov izziv: oskrbniško življenje na Nanosu.

Foto: Ana Kovač

Zgodba oskrbnikov Vojkove koče se je začela povsem spontano. Po objavi Planinskega društva Postojna, da koča išče novega oskrbnika, so se za izziv odločili štirje dolgoletni prijatelji: Mitja Gasparini, Matija Mateta, Vasja Prašnikar in Dejan Gasparini. Zavedajo se, da obiskovalcev na Nanos ne privabljajo le razgledi in planinske poti, temveč tudi domača kulinarika. Ekipa se trudi, da bi čim več jedi pripravili sami, med najbolj priljubljenimi pa so domači njoki z golažem, ki jih pohodniki še kako pohvalijo. "Trudimo se, da gostom ponudimo čim več domačega. Veliko stvari pripravljamo sami, od njokov do štrukljev in zavitkov. Povratne informacije so zelo dobre, kar nam daje potrditev, da delamo v pravi smeri," pravi Gasparini. Poleg slovenskih planincev kočo vse pogosteje obiskujejo organizirane skupine iz tujine in gostje, ki na Nanos prihajajo na praznovanja, srečanja ali večdnevni oddih v naravi.

Kočo so prevzeli novembra lani, zato so prve mesece izkoristili za spoznavanje dela in pripravo na glavno sezono. Danes ugotavljajo, da je delo oskrbnika precej bolj raznoliko, kot si marsikdo predstavlja. Življenje v planinski koči je sicer romantično, a vsakdan prinaša tudi veliko konkretnih izzivov, organizacije in odgovornosti. "Vsekakor je manj stresa kot v vrhunskem športu, kar je zelo dobro. Največji izziv je verjetno delovni čas. Konce tedna praktično vedno preživimo tukaj, a po drugi strani uživamo v dobri energiji in družbi pohodnikov," pravi Gasparini. Navdušuje ga predvsem opazovanje različnih navad slovenskih in tujih obiskovalcev, ki se med sezono ustavljajo na Nanosu. "Res je lepo, ko zvečer vidiš razgled ali sončni zahod, ampak večino časa je to zelo konkretno delo. Od kuhinje in strežbe do organizacije, naročil, rezervacij in vsega, česar obiskovalci običajno ne vidijo," pojasnjuje Gasparini.

Foto: Ana Kovač

Dogodek Gremo v hribe je bil za novo ekipo eden največjih organizacijskih izzivov do zdaj. Kljub temu so ga uspešno izpeljali in ob koncu dneva zadovoljno opazovali množico pohodnikov, ki je osvojila Nanos. "Takšni dnevi koči dajo posebno energijo. Veseli smo, da je toliko ljudi obiskalo Nanos in da lahko kočo predstavimo tudi tistim, ki po prenovi še niso bili tukaj," pravi Gasparini.

Kako dolgo bo trajala njihova nanoška zgodba, za zdaj še ne ve. "Rekli smo si, da bomo najprej poskusili in videli, kako bo. Če nam bo tak način življenja ustrezal, bomo nadaljevali. Za zdaj pa lahko rečem, da nam na Nanosu zagotovo ni dolgčas. Posebej ne danes na dogodku Laško Gremo v hribe."

Foto: Ana Kovač

Til Čeh: Takšne energije v dolini ne doživiš

Zagotovo ni bilo dolgčas niti med nastopom Tila Čeha in Petelinov. Obiskovalci so prepevali, plesali po travniku in pokazali, zakaj imajo nastopi v hribih poseben čar. Mladi pevec je povedal, da je projekt Gremo v hribe podrobneje spoznal pred nekaj leti, ko je nastopal na Pivu in cvetju v Laškem. "Takrat začneš malo bolj spremljati vse, kar se dogaja okoli Laškega in njihovih projektov. Gre za res simpatično zgodbo v naravi. Krasno."

Po koncertu ni skrival navdušenja nad številom obiskovalcev. "Iskreno nisem pričakoval, da bo na vrhu toliko ljudi. Presenetilo me je, koliko obiskovalcev se je povzpelo na vrh zaradi dogodka, glasbe in vseh nastopajočih. Že zgodaj dopoldne so bili pripravljeni peti, vriskati, plesati in se zabavati sredi belega dne. Takšna energija res ni samoumevna." Prav v tem vidi tudi največjo prednost projekta Gremo v hribe. "Združuje gibanje, naravo, druženje in glasbo. Ljudje naredijo nekaj zase, nato pa so za trud nagrajeni še z lepim doživetjem. To je kombinacija, ki očitno deluje."

Čeprav ni reden obiskovalec hribov, priznava, da ga ob vsakem vzponu spremlja enak občutek. "Vedno, ko pridem na vrh, sem malo jezen sam nase, ker se ne prepričam pogosteje, da bi šel. Potem vidiš razglede, uživaš v zraku in se vprašaš, zakaj tega ne počneš večkrat," je povedal. Poseben vtis je nanj naredilo občinstvo na vrhu. Po njegovem mnenju so pohodniki idealno občinstvo za glasbo, ki jo ustvarjajo Petelini. "Mislim, da je to občinstvo za našo glasbo idealno. Ljudje, ki radi hodijo v hribe, imajo pogosto radi tudi harmoniko, zabavno glasbo in dobro družbo. To je tisto pristno občinstvo, ki zna uživati. Danes so peli z nami, plesali po travniku in ustvarili res odlično vzdušje."

Foto: Ana Kovač

Bo Saša Lendero nazadnje zamenjala morje za hribe?

Dobro vzdušje, ki so ga pod odrom ustvarili Til Čeh in Petelini, je le še stopnjevala Saša Lendero. Priljubljena pevka je hitro osvojila občinstvo, med nastopom pa se ni zadržala le na odru. Spustila se je med pohodnike, z njimi prepevala in še enkrat dokazala, zakaj je že vrsto let ena najbolj priljubljenih gostij projekta Gremo v hribe.

Kot pravi, jo pri teh dogodkih vedno znova navduši energija obiskovalcev. "Vsakič znova me preseneti. Nastopala sem že v hudi vročini, ko sem bila prepričana, da ne bo nikogar, pa je bilo polno ljudi. Potem sem bila na dogodkih, ko je deževalo in je bilo hladno, pa je bilo spet polno. Vedno znova me navduši energija pohodnikov," je povedala. Tudi po njenem mnenju se občinstvo v hribih še kako razlikuje od tistega, ki prihaja na običajne koncerte. "Ljudje so tukaj izjemno odzivni. Morda bo primerjava malo nenavadna, ampak v dolini se morajo ljudje pogosto precej sprostiti, da postanejo tako dobre volje, kot so pohodniki tukaj že sami od sebe. Ta energija je res nekaj posebnega."

Foto: Ana Kovač

Čeprav zase pravi, da je bolj morski človek kot planinka, se na dogodke Gremo v hribe vedno rada vrača. Projekt spremlja že približno šest let in v tem času je nastopila na številnih vrhovih po Sloveniji. "Dogodek Gremo v hribe je moj glavni letni stik s hribi," se pošali. Ob tem priznava, da jo po vsakem dogodku vsaj za trenutek zamika, da bi se v hribe odpravila tudi sama. "Počasi me že vleče v hribe, čeprav sem sicer bolj morski človek. Morda pa bodo hribi sčasoma le zamenjali morje (smeh, op. p.). Laško Gremo v hribe mi pomeni sproščenost, dobro voljo in toplo dobrodošlico. Ljudje te vedno sprejmejo odprtih rok in prav ta toplina je nekaj, kar ostane v spominu," je dodala Saša Lendero.

Foto: Ana Kovač

Firbci: recept za rekordne številke?

Za zaključek glasbenega dogajanja na Nanosu so poskrbeli Firbci, trenutno ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin. Za zasedbo je bil to že drugi nastop na dogodkih Laško Gremo v hribe, obakrat pa so bili del zgodb, ki so na posameznih lokacijah postavljale nove mejnike obiskanosti. Lani so nastopili na Menini planini, letos pa na Nanosu. Po podatkih organizatorjev je bil na obeh lokacijah prav ob njihovem obisku dosežen rekord obiskanosti dogodkov Gremo v hribe. "Lani smo bili na Menini planini, letos pa na Nanosu. Radi se pošalimo, da smo očitno recept za uspeh," sta v smehu povedala brata in člana skupine, vokalist Jaka Šinkovec in harmonikar Gašper Šinkovec.

Po njunem mnenju je razlog za uspeh predvsem sama ideja projekta. "Tisti, ki se je spomnil projekta Gremo v hribe, je imel res odlično idejo. Brutalno (smeh, op. p.). Ljudje se premaknejo iz domačega okolja, naredijo nekaj dobrega zase, gredo v naravo, na vrhu pa jih čakata še glasba in druženje. Koristi imajo vsi, obiskovalci, izvajalci in organizatorji." Vzdušje na teh dogodkih se jima zdi drugačno od klasičnih veselic in koncertov, ki jih med letom ne manjka. "To ni klasična veselica. Lokacije so neverjetno lepe, vzdušje in ambient pa nekaj posebnega. Lepo je videti pohodnike, ki pridejo na vrh peš, potem pa skupaj z nami zapojejo in se poveselijo. Zdi se, da ljudje komaj čakajo, da pridejo na vrh in slišijo nastope. Ne stojijo pri točilnem pultu, ampak pridejo uživat v glasbi in družbi. Za koncert so se morali malo potruditi, saj niso prišli z avtomobilom, ampak peš, zato je njihova energija še toliko bolj pristna," dodata idejni vodji skupine Firbci.

Foto: Ana Kovač

In če jih želite letos še ujeti v živo, je skoraj lažje izvedeti, kje jih ne boste srečali. Firbci imajo namreč letos okoli 120 nastopov, od tega približno 48 veselic, kar jih po njihovih besedah že drugo leto zapored uvršča med najbolj aktivne glasbene izvajalce v Sloveniji. Kljub uspehu ostajajo zvesti preprostemu receptu. "Igrati glasbo, ki jo imaš rad, ostati med ljudmi in biti odprt. To je vse." Morda tudi zato, ker so njihovi vzorniki stanovski kolegi - Modrijani. "Ostajajo prizemljeni, ohranjajo stik z občinstvom in so lahko zgled marsikateremu izvajalcu. Za to si zaslužijo veliko spoštovanje," so sklenili Firbci, ki so z energičnim nastopom in množičnim prepevanjem pod odrom na Nanosu poskrbeli za odličen zaključek drugega letošnjega dogodka Laško Gremo v hribe.

Od Nanosa do festivala Pivo in cvetje?

Poleg uveljavljenih glasbenih imen so se na drugem letošnjem dogodku Laško Gremo v hribe predstavili mladi glasbeniki, o katerih bomo v prihodnje zagotovo še veliko slišali. Družili so jih energija, pogum in velika želja, da bi si priborili nastop na enem največjih slovenskih glasbenih festivalov Pivo in cvetje v Laškem. Junijski dogodki Laško Gremo v hribe imajo namreč poseben pomen. Finalisti projekta Laško Glasbeni poligon se skozi različne izzive potegujejo za nastop na festivalu Pivo in cvetje, eden najbolj posebnih preizkusov pa jih čaka prav v hribih.

Na Nanosu in pozneje še na Uršlji gori bodo kandidati stopili na najvišje odre v Sloveniji ter pohodnikom pokazali, koliko glasbenega talenta, poguma in odrske energije premorejo. Na Nanosu so se tako predstavili Hmelbojsi, Vipavski kvintet, skupina Jacksoni in Kristijan Crnica - Kikifly. Še štirje izvajalci bodo svojo priložnost dobili na Uršlji gori, nato pa bodo med vsemi osmimi izbrani štirje, ki si bodo priborili nastop na festivalu Pivo in cvetje v Laškem. Kdo ve, morda smo prav na vrhu Nanosa slišali katerega izmed glasov, ki ga bo kmalu poznala vsa Slovenija.

Foto: Ana Kovač

Pester spremljevalni program in privlačne nagrade

Na Nanosu seveda ni manjkal pester spremljevalni program, ki je pohodnikom popestril dan med vzponom in glasbenimi nastopi. Ker se vsak vzpon začne z varnim in udobnim korakom, za te tudi letos skrbi Alpina iz Žirov. Za ta projekt so razvili posebne pohodne čevlje Laško Gremo v hribe, sodobne in udobne gojzarje, ki združujejo kakovostno usnje, lažji podplat in tradicijo domačega znanja. Tako kot na Grmadi na Mali gori smo tudi na Nanosu dobili srečnega nagrajenca, ki je domov odšel z novim parom gojzarjev Laško Gremo v hribe x Alpina.

Foto: Ana Kovač

Za brezskrbno logistiko in prihod opreme na zahtevnejše lokacije tudi letos skrbi Dacia s svojimi zmogljivimi terenskimi vozili. Na odru so med vsemi sodelujočimi izžrebali tudi srečneža, ki bo lahko med koncem tedna preizkusil eno izmed Dacijinih vozil, podobne nagradne igre pa bodo pohodnike spremljale tudi na prihodnjih dogodkih.

Priložnost za počitek in polnjenje baterij - dobesedno - je ponudila Energija plus. Njihove trajnostne klopi na sončno energijo so pohodnikom omogočale polnjenje mobilnih telefonov, hkrati pa ponudile prijeten prostor za oddih po vzponu in med glasbenim programom.

Tudi letos je del karavane Varuh zdravja Vzajemna, za zdravo hribovsko malico pa je na Nanosu poskrbel Delamaris. Na izhodišču na Darsovem parkirišču Razdrto in pri Eko koči Nanos so za prvih tisoč obiskovalcev pripravili zdrave ribje solate, ki so marsikomu dale dodatno energijo za vzpon.

Ker hribovci radi skrbimo tudi za naravo, so organizatorji skupaj s Slopakom nadaljevali zgodbo odgovornega ravnanja z odpadki. Pločevinke so obiskovalci odlagali v posebne Slopakove ločevalne nahrbtnike, nadaljuje pa se tudi projekt Laško Bivak za bele vrhove, v katerem odpadne pločevinke dobivajo novo življenje in postajajo del novih zgodb v slovenskih gorah.

Foto: Ana Kovač

Zbirajte žige, zbirajte spomine

Dogajanje na Nanosu pa ni bilo pomembno le zaradi glasbe, druženja in razgledov. Pohodniki so lahko v svoje kartončke dodali nov žig na poti do naziva ambasador gibanja Laško Gremo v hribe. Tudi letos velja preprost izziv: do 29. avgusta je treba zbrati 12 različnih žigov. Pet jih pohodniki osvojijo na organiziranih dogodkih Laško Gremo v hribe, preostalih sedem pa na poljubnih slovenskih vrhovih.

Zadnji, obvezni žig jih čaka v Planici, kjer bodo ambasadorji prejeli diplomo in simbolično nagrado za svoj trud. Njihovo ime bo zapisano na znameniti Steni korajžnih, med vsemi ambasadorji pa bo izžreban tudi srečnež, ki bo prejel počitniški najem vozila Dacia. Lani je vseh 12 žigov uspelo zbrati skoraj 800 ambasadorjem. Če sklepamo po množici pohodnikov, ki je tokrat osvojila Nanos, in po številu novih žigov, ki so našli mesto v kartončkih, bi lahko letošnja sezona postavila nov mejnik.

Foto: Ana Kovač