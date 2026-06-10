Hrvaški poslovnež s sporočilom slovenski politiki: Želimo Dragića, Dončića, Pogačarja

Združitev z zagrebško Cedevito je za košarkarsko Olimpijo pred sedmimi leti pomenila začetek nove ere, nad katero bdi Emil Tedeschi. Predsednik ljubljanskega kluba je na nedavni konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi spregovoril o aktualni realnosti slovenskega klubskega športa, poslal sporočilo slovenski politiki, ob tem pa opozoril še na veliko grožnjo, ki jo za evropsko košarko predstavlja novi ameriški zakon.

Emil Tedeschi se je številnih tem, ki jih je odprl v pogovoru z Markom Mlakarjem na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, dotaknil že na aprilski izvedbi poslovnega kluba Cedevite Olimpije.

Prvi mož zmajev se v sedmih letih delovanja na slovenskih košarkarskih parketih v javnosti ni izpostavljal pogosto, vselej ko spregovori, pa iz njega vrejo številna zanimiva stališča. "Ni tako pomembno, kdo je predsednik kluba, je pa pomembno, da so ljudje, ki vodijo klub, vedno prisotni. V klubu, na tekmi, po tekmi. Samo tako se lahko ustvari pravi okvir za neko športno institucijo," je zbranim v ljubljanski Cukrarni v uvodu razlagal hrvaški poslovnež, ki je v letošnji sezoni Stožice obiskal precej večkrat kot v prejšnjih letih.

Kako naj tekmujemo, če ne plačujejo davka?

Tudi zato, ker je bil, kot pravi, zelo zadovoljen s košarko, ki jo je spremljal v slovenski prestolnici. To sicer še ne pomeni, da želi ekipo Zvezdana Mitrovića v bližnji prihodnosti za vsako ceno videti na višji ravni.

"Ne zavajamo ljudi, čeprav se to v športu pogosto dogaja, tudi v klubih na najvišji ravni. Če nimamo finančne podlage, ne bomo dajali praznih obljub. Pri nas ni trikov. Kar zadeva transparentnost smo, to si upam trditi, v evropskem vrhu. Šel bi še korak dlje in rekel, da je Cedevita Olimpija najboljši mali klub v Evropi. Ljudje bodo rekli, da si želijo v Ljubljani videti velik klub, a s šestimi, sedmimi milijoni ne gre, ker tekmuješ z madridskim Realom, Panathinaikosom, Maccabijem, Armanijem. Ti klubi razpolagajo s proračuni okrog 50 milijonov evrov. Ne moreš tekmovati z Dubajem, če se temu ni treba ukvarjati z davki. Na dva milijona evrov neto, kolikor porabimo za igralce, mi 62 odstotkov plačamo državi. Pred sedmimi leti, ko smo začeli skupno zgodbo, smo plačali 20 odstotkov. Torej danes krat tri. V Dubaju davka ni, v Srbiji, Črni gori pa znaša le pet odstotkov," opozarja Tedeschi.

Emil Tedeschi je navdušen nad delom, ki ga je v letošnji sezoni pri Cedeviti Olimpiji opravil Zvezdan Mitrović. Foto: Aleš Fevžer

Kaj to pomeni za sanje o evroligi? "Letos nas je od finala eurocupa ločila ena posest, premagal nas je kasnejši prvak, francoski Bourg, ki pa se bo odrekel priigrani vstopnici za evroligo. Stroški so previsoki. Sanje o evroligi trenutno torej niso realne, niti niso smiselne, je pa res, da ne zmagujejo vedno najbogatejše ekipe. In košarka, ki smo jo v Ljubljani gledali v tej sezoni, je nekaj, kar želim spremljati tudi v prihodnji," odgovarja predsednik Cedevite Olimpije.

Sram me je, da ne govorim slovensko

Na pobudo Iva Daneua, ki je pogovor v Cukrarni poslušal v prvi vrsti, je Tedeschi naslovil tudi vprašanje o načrtih Atlantic Grupe. "Atlantic Grupa ne odhaja iz Olimpije, gospod Daneu me je prosil, da to javno poudarim." Foto: Aleš Fevžer

"Atlantic Grupa ne odhaja iz Olimpije, gospod Daneu me je prosil, da to javno poudarim. Mislim, da je bilo to jasno že ob podpisu nove pogodbe z Zvezdanom Mitrovićem, najboljšim Olimpijinim trenerjem po Zmagu Sagadinu. Zelo pomemben dejavnik ostaja tudi naš športni direktor Chechu Mulero, ki je skoraj 20 let deloval pri španski Valencii, eni najboljših evropskih ekip. Kar zadeva športno strukturo, je za prihodnji dve leti torej strokovno delo zagotovljeno. Podobno velja za finančno-poslovni del in marketing, na čelu vsega ostaja direktor Davor Užbinec. Veseli me, da bomo za prihajajočo sezono povečali število velikih sponzorjev, prihaja tudi nekaj manjših in srednjih, vsak je pomemben. Finančno stanje v klubu je stabilno, poslujemo brez dolgov. Tudi če se kdaj zgodi, da bomo odšli, za seboj ne bomo pustili bremen, o tem ste lahko prepričani," pravi predsednik zmajev.

Hrvaški poslovnež je spregovoril tudi o širšem pomenu športa in razlogih, zaradi katerih Atlantic Grupa že vrsto let vlaga v košarko. Prepričan je, da šport povezuje ljudi in ustvarja vrednosti, ki jih ni mogoče meriti zgolj s finančnimi kazalniki. Tedeschi verjame, da navijači zmaje raje spremljajo med najboljšimi v eurocupu kot med najslabšimi v evroligi. Foto: Aleš Fevžer

"V košarki smo, da bi promovirali naše proizvode, a tudi zato, ker menimo, da šport povezuje ljudi, krepi dialog in medsebojno razumevanje ter slavi raznolikost. Danes smo obkroženi s kupom kretenov, ki vodijo ta svet. Naš čas ni neskončen, nimamo neomejeno možnosti in z mojimi sodelavci se trudimo, da z našim delom pustimo neki pečat. Da izboljšujemo kakovost življenja ljudi v našem okolju. Ko vidim nekaj tisoč ljudi srečnih, ko navijajo za Cedevito Olimpijo, je moje srce polno. Tukaj se ne počutim kot tujec, odrasel sem s toliko slovenskimi stvarmi, da mi tega nihče ne more vzeti. Sram me je, da ne govorim slovensko. Veseli me, da s to zgodbo v Ljubljani združujemo tudi ljudi iz poslovnega sveta. Ni nujno, da vsak finančni vložek gledamo skozi oči donosnosti te naložbe," pravi Tedeschi.

Prav bi prišel zakon iz Jugoslavije

Velik del pogovora je 59-letni Hrvat namenil tudi vse večjemu odlivu evropskih talentov v Združene države Amerike. Skrbi ga, da evropska košarka za zdaj nima odgovora na sistem, ki mladim igralcem do 24. leta starosti omogoča milijonske zaslužke.

Luka Ščuka, ki je maja dopolnil 24 let, bi lahko letos zaigral v univerzitetni ligi NCAA. Foto: Guliverimage "Od prejšnjega leta ameriške univerze plačujejo študente športnike. V univerzitetnih tekmovanjih lahko nastopajo do 24. leta starosti. Torej Luka Ščuka, ki je igral za Olimpijo, v Črni gori in Nemčiji, lahko kot študent odide v ZDA, zaslužki pa so … Ogromni. Talentirani mladi košarkarji zaslužijo več kot milijon evrov na sezono, ob tem pa imajo še zagotovljeno, da bodo zaključili ameriško univerzo. Paradoks je, da tukaj trenerji zdaj spremljajo košarkarje, ki so starejši od 25 let, in ne najbolj talentiranih najstnikov od 16. leta starosti. Torej fantje se po velik zaslužek odpravijo v Ameriko. Kaj pa ko se študij konča? Kdo bo igral za toliko nižje zneske v Evropi? Nihče. To je težava, za katero Evropa trenutno nima rešitve," opozarja Tedeschi.

Znova se je obrnil na čase, ko je pod koši blestel znani obraz iz prve vrste. "Sem velik liberalec, borec za svobodo, a bi nam prav prišel kakšen zakon iz Jugoslavije, ko je košarko igral gospod Daneu. Dokler ne dopolniš 27 let, ne moreš v tujino. Seveda je to danes težko izvesti. Evropa bo vsako leto izgubila več kot tisoč mladih igralcev. Iz katerega bazena bomo to nadomestili? Bojim se, da bo zaradi tega močno padla kakovost reprezentanc, ker nisem prepričan, kako dobro se bo s temi mladeniči delalo na univerzah. Prav tako je tu spet vprašanje usklajevanja koledarjev," poudarja prvi mož ljubljanskega kluba.

Brez močnih klubov ni močnih reprezentanc

Za konec je Tedeschi opozoril še na težavo financiranja vrhunskih klubov v Sloveniji. Prepričan je, da država brez sistemske podpore klubskemu športu ne more dolgoročno ohranjati uspešnih reprezentanc v kolektivnih športih.

Predsednik Cedevite Olimpije je za konec poslal novo sporočilo slovenski politiki. Foto: Gaja Hanuna

"To je sporočilo tukajšnji politiki. Naj bo to Golob, Janša ali morda nekdo tretji čez štiri leta. V Sloveniji je zelo dobro poskrbljeno za infrastrukturo, odlični stadioni, dvorane, smučišča, skakalnice. Dobro je poskrbljeno za financiranje Olimpijskega komiteja, prav tako za financiranje talentiranih vrhunskih športnikov v individualnih športih. Za kar v Sloveniji ni dobro poskrbljeno, je financiranje vrhunskih klubov. Vrsta držav v EU ima to rešeno, neposredno ali posredno, v Sloveniji tega ni. Zakaj to govorim? Ker ni močnih reprezentanc brez močnih klubov. Odbojka, nogomet, hokej, rokomet, košarka. Lahko imamo najboljšega košarkarja na svetu, a Luka Dončić potrebuje še 11 soigralcev, da bi se lahko Slovenija borila z reprezentancami ZDA, Španije, Francije. To je treba rešiti na ravni zakonodaje, ker je treba dvigniti raven klubskega športa," pravi predsednik uprave Atlantic Grupe.

Ob tem je znova izpostavil davčno okolje, zaradi katerega številni slovenski športni zvezdniki svoje prebivališče in finančne interese selijo v tujino, ter pozval k iskanju rešitev, ki bi jih spodbudile k vrnitvi domov. "Slovenija potrebuje zakon, ki bo superzvezdnike spet privabil nazaj domov. Da ne bodo prijavljeni v Dubaju, Monaku, na Kajmanskih otokih. To mora biti naš interes, ker so oni vzorniki mladim. Tukaj želimo videti Dragića, Dončića, Pogačarja. Če jih želimo videti, jih moramo privabiti. Moraš biti moder in te ljudi prepričati, da se vrnejo. Ker je to zelo zelo pomembno za športno okolje," je sklenil Tedeschi.