Naložbeni strokovnjaki Bank of America, po tržni kapitalizaciji druge največje banke na svetu, vlagatelje v delniške trge pozivajo k previdnosti in jim svetujejo, da je "zdaj čas, da unovčijo morebitne dobičke". Zaznali so namreč signale, da bi se razmere lahko hitro obrnile, trg pa se obarval rdeče.

Parabolična rast

Ameriški delniški trg je na krilih astronomske rasti cen delnic tehnoloških podjetij, predvsem tistih, ki se ukvarjajo s polprevodniki (čipi), podatkovnimi centri in umetno inteligenco, v zadnjih tednih dosegel zgodovinske vrhove.

Indeks S&P 500, ki velja za glavnega pokazatelja "zdravja" ameriškega delniškega trga, je samo v tem letu zrasel že za skoraj osem odstotkov, konec maja pa je dosegel tudi najvišjo vrednost v zgodovini.

Delnice nekaterih tehnoloških podjetij so v zadnjem letu na krilih izjemnega povpraševanja po pomnilnikih in drugih čipih doživele tako rekoč parabolično rast. Cena delnice podjetja Intel je v zadnjem letu zrasla za okrog 400 odstotkov, delnica Microna za več kot 700 odstotkov, delnica družbe SanDisk pa za kar okrog 4.000 odstotkov, na primer.

"Unovčite dobičke, preden bo prepozno"

Skupina naložbenih strategov Bank of America Securities, investicijsko-bančne in borznoposredniške enote Bank of America, druge največje banke na svetu, v poročilu s 5. junija opozarja, da se je v zadnjem času sprožilo približno 70 odstotkov signalov, ki običajno napovedujejo tako imenovani medvedji trg. Gre za obdobje oziroma stanje na borzi, ko tečaji delnic ali drugih naložb padajo daljše časovno obdobje.

Bodo nasmejane obraze na Wall Streetu kmalu zamenjali takšni izrazi? Foto: Reuters

Kot je poudarila vodja strategov Savita Subramanian, je referenčni indeks S&P 500 precenjen pri 17 od dvajsetih meril, ki jih uporabljajo za spremljanje stanja na trgu. Pri osmih od dvajsetih meril je precenjen celo v primerjavi z obdobjem njegovega vrednotenja v času internetnega borznega balona ob prelomu tisočletja, ki mu je sledil spektakularen zlom trga.

Med kazalniki, ki jih spremljajo strategi Bank of America Securities, so podatki o zaupanju potrošnikov, pričakovanja glede gospodarske rasti, dejavnosti na področju združitev in prevzemov podjetij, kazalniki o tako imenovanem kreditnem stresu in kazalniki zaostrovanja finančnih pogojev.



Kot poudarjajo, nekateri temeljni kazalniki predvsem tehnoloških podjetij ostajajo zdravi, na primer zadolženost, vrednotenje in kapitalska intenzivnost, vendar pa se je večina teh kazalnikov poslabšala od zadnje analize Bank of America Securities novembra lani.

Analitiki kot znak pretirane špekulacije na ameriškem delniškem trgu sicer označujejo tudi dejstvo, da so delnice z visokim razmerjem med ceno in dejanskim dobičkom oziroma prihodki podjetja (P/E) močno prehitele delnice z nižjimi tovrstnimi vrednotenji.

Razlika med donosi najboljših in najslabših desetih odstotkov delnic v indeksu S&P 500 se je v zadnjih treh mesecih povzpela na najvišjo raven po obdobju pandemije bolezni covid-19, opažajo v Bank of America Securities. Foto: Shutterstock

V poročilu analitiki vlagateljem v ameriške delniške trge, predvsem v delnice tehnoloških podjetij, tudi svetujejo, naj čim prej unovčijo dobičke, saj je "rdečih zastavic preprosto preveč".

Naložbeni strategi Bank of America Securities napovedujejo, da bo indeks S&P 500 leto 2026 sklenil pri okrog 7.100 točkah, kar bi glede na vrednost indeksa v začetku tega tedna predstavljalo približno štiriodstotni padec.

Ob tem opozarjajo, da njihova napoved za referenčni indeks ne pomeni, da posamezne delnice ne bodo še vedno dosegale nadpovprečnih donosov.