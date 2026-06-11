Začenja se tam, kjer je postal nogometni bog Maradona

Začenja se! Zvečer se bo z uvodno tekmo skupine A med Mehiko in Južno Afriko začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem bo prvič v zgodovini nastopilo 48 ekip, gostile pa ga bodo kar tri države (ZDA, Kanada in Mehika). V noči na petek bo odigrano še drugo srečanje v skupini A, kjer se bosta prav tako v Mehiki za točke pomerili Češka in Južna Koreja.

Svetovno prvenstvo, ki prinaša številne rekorde, hkrati pa nanj mečejo manj prijetno senco številne kontroverzne teme, se bo začelo v Mehiki. Prostrana dežela bo mundial gostila že tretjič (1970, 1986 in 2026). Danes bo najprej na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu potekala 90-minutna otvoritvena slovesnost, na kateri bo v osrednji vlogi kolumbijska pevka, stara znanka svetovnih prvenstev Shakira, ob 21. uri pa bo brazilski sodnik Wilton Sampaio označil začetek dvoboja med Mehiko in Južno Afriko.

Kolumbijska pevka Shakira bo s svojim nastopom danes popestrila otvoritveno slovesnost v Mehiki. Foto: Reuters

Vloga favoritov pripada enim izmed treh sogostiteljev prvenstva. Večina tekem na SP 2026 bo sicer potekala v ZDA, za točke pa se bo igralo tudi v Kanadi. Začelo se bo torej na stadionu v Mehiki, na katerem je leta 1986 Diego Armando Maradona popeljal Argentino do drugega naslova svetovnega prvaka.

V drugi tekmi skupine A se bosta v noči na petek v Guadalajari pomerili Češka in Južna Koreja. Čehi so v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 presenetili Dance.

Češka bo prva evropska reprezentanca, ki bo nastopila na SP 2026. Foto: Guliverimage

V skupinskem delu bo nastopilo kar 48 reprezentanc, med njimi bosta tudi slovenski sosedi Hrvaška in Avstrija, v izločilni del pa se jih bo prvič v zgodovino prebilo 32. Tako bo izločilni del bogatejši tudi za tekme 1/16 finala, štiri reprezentance, ki se bodo uvrstile v polfinale, pa bodo tako na tem prvenstvu zbrale kar osem nastopov. Naslov brani Argentina, ki bo prvo tekmo na SP 2026 odigrala 17. junija proti Alžiriji.

Drugi tekmovalni dan bosta ponovno odigrani dve tekmi. Najprej se bosta v petek ob 21. uri v Kanadi pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina, ob 3. uri po slovenskem času v noči na soboto pa se bodo prvič predstavili še tretji izmed sogostiteljev, nogometaši ZDA. V Los Angelesu se bodo pomerili s Paragvajem.

SP 2026, 1. tekmovalni dan:

11. junij, četrtek (+ še ena jutranja tekma):

12. junij, petek (+ še ena jutranja tekma):