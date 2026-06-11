Težave organizatorjev

Organizatorji letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu se očitno soočajo s prvimi resnejšimi težavami. Nekateri ameriški mediji pišejo, da gre za eno največjih katastrof glede prodaje vstopnic. Kaj se dogaja na trgu prodaje vstopnic za nogometne tekme?

Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu bo največje v zgodovini, a kot vse kaže, bo tudi zelo drago za navijače. Turnir bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika, organizatorji pa pričakujejo okoli sedem milijonov obiskovalcev.

Že nekaj časa je govora o izjemno visokih cenah vstopnic. Najcenejše vstopnice za tekme skupinskega dela stanejo okoli 200 dolarjev (180 evrov), kar je skoraj štirikrat več kot na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022. Vstopnice za veliki finale pa so poskočile na približno dva tisoč dolarjev (1.800 evrov), kar je rekord v zgodovini svetovnih prvenstev.

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Resnica naj bi bila drugačna

Fifa visoke cene opravičuje z velikim povpraševanjem in dejstvom, da bo večina tekem odigrana v ZDA, kjer so cene vstopnic za velike športne prireditve ponavadi zelo visoke. A nekateri opozarjajo, da je resnica drugačna. Vse glasnejše so namreč govorice, da bi lahko zaradi zelo visokih cen tribune ostale na pol prazne. S tem bi bili organizatorji prisiljeni znižati cene vstopnic.

Kot so zapisali pri New York Postu, je bilo dan pred tekmo na voljo še nekaj manj kot 180 tisoč vstopnic, v enem mesecu pa so se cene vstopnic znižale za 20 odstotkov. Za uvodno tekmo ZDA, ko bo domača reprezentanca igrala proti Paragvaju, naj bi bilo na voljo še 4.400 vstopnic.

Foto: Guliverimage Nekateri ponujajo brezplačne vstopnice

Airbnb je v primeru svetovnega prvenstva več kot le ponudnik prenočišč. Nekateri gostitelji so šli še korak dlje in gostom omogočili celo brezplačne vstopnice za tekme svetovnega prvenstva v različnih mestih.

S to potezo imajo ponudniki na Airbnbju prednost pred konkurenco, saj povpraševanje po nastanitvah ob svetovnem prvenstvu ni tako veliko, kot so nekateri pričakovali. Nekateri lastniki nepremičnin cene ekstremno zvišujejo. V okolici New Yorka so ponekod cene med prvenstvom poskočile tudi za neverjetnih 1.500 odstotkov, saj želijo na ta način izkoristiti prihod številnih nogometnih navijačev.

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