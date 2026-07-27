Nekdanji sloviti košarkar lige NBA in superzvezdnik Magic Johnson si, kot je pri njem v navadi, vsako poletje rezervira čas za družinsko potovanje na superjahti po Sredozemlju. Tudi letos svojih načrtov ni spremenil ter julija že obiskal številna butična hrvaška in italijanska mesta ter grške otoke, pred dnevi pa se je mudil tudi v italijanskih Benetkah.

66-letni Earvin Magic Johnson velja za enega najboljših košarkarjev vseh časov in legendo Los Angeles Lakersov. Sloviti košarkar, ki je kot iznajdljivi organizator igre petkrat osvojil naslov prvaka lige NBA, je že vrsto let uspešen podjetnik. Vsako poletje se v družbi družine in prijateljev z luksuzno jahto odpravi na križarjenje po Sredozemlju. Tudi letos se ni odpovedal temu poletnemu načrtu.

Poletno družinsko popotovanje so začeli že 15. junija v francoskem Saint Tropezu, kmalu zatem pa je sledil obisk italijanskega Portofina in mesteca Vernazza. Nato so se ustavili v francoskem Antibesu, kjer so obedovali v butični restavraciji Mamo Michelangelo, in tudi na znamenitem italijanskem otoku Capri.

Magic Johnson je za svoje letošnje potovanje po Sredozemlju najel 95,2-metrsko superjahto Whisper (prej imenovano Kismet) iz ladjedelnice Lürssen, katere vrednost je ocenjena na od 158 do 200 milijonov dolarjev (od 138,8 do 175,7 milijona evrov). Na njej so košarkarsko igrišče, popolnoma opremljen spa in pristajališče za helikopterje.

Po obisku Italije in Francije tudi v Grčijo

Ob obisku Sredozemlja se Magic Johnson rad ustavi pri ljudeh, s katerimi goji dolgoletna prijateljstva, svoje postanke v prestižnih restavracijah in lokacijah pa redno deli na družbenih omrežjih z zvestimi sledilci. Druščina ni izpustila obiska mesta Taormina na vzhodni obali Sicilije, sledil pa je obisk Grčije, kjer so se ustavili na grškem otoku Paksos v Egejskem morju in otoku Krf.

Po sončnih zahodih, obilici dobre hrane in vožnji z vodnimi skuterji se je Johnson s sopotniki na krovu ustavil tudi v Črni gori, kjer se je srečal s prijateljem ter nekdanjim igralcem Chicago Bullsov Daliborjem Bagarićem in njegovo družino.

Na dopustu se je Johnson v enem izmed fitnesov srečal tudi s prijateljem in nekdanjim igralcem v ligi NBA, visokoraslim srbskim košarkarjem Bobanom Marjanovićem, za katerega je zapisal, da si trenutno košarkarski kruh služi z igranjem v Sloveniji.

Po Črni gori obiskali tudi dele hrvaške obale in slikovite Benetke

Ker Johnson prisega na prepoznavna mesta, se seveda ni mogel izogniti obisku Dubrovnika, kjer so si z družino privoščili izvrstno večerjo, kot je zapisal sam. Seveda se ikona svetovne košarke tudi v osrčju Dalmacije ni mogla izogniti fotografiranju z oboževalci z vsega sveta. Z družino so se pred dnevi ustavili tudi na Hvaru, kjer so okušali tamkajšnje morske dobrote v eni izmed restavracij.

Ne skriva navdušenja nad Hvarom in postrežbo na otoku

"Razgledi so bili čudoviti, hrana pa naravnost fantastična – jastoga so celo izbrali tik pred nami!" je o postrežbi in izkušnji na Hvaru zapisal Magic Johnson, ki količine in intenzivnosti treningov kljub častitljivi starosti ne zmanjšuje niti na dopustu. Sledilcem je razkril tudi svojo vadbo, ki jo običajno izvaja kar na palubi luksuznega plovila. Po nekajdnevni plovbi so se iz Hrvaške že premaknili v Italijo, kjer v zadnjih dneh uživajo na katamaranu v slikovitih Benetkah.

Nekdanji profesionalni košarkar Johnson se je po koncu kariere usmeril v poslovne vode, danes pa je uspešen podjetnik in lastnik številnih donosnih podjetij, med drugim je manjšinski solastnik kluba Los Angeles Lakers, v lasti ima kinodvorane in restavracije v ZDA, kot sta Sodexo in Burger King. Johnson je tudi delni lastnik klubov Los Angeles Dodgers in Los Angeles Sparks, predvsem zaradi njegovih naložb v številne dejavnosti pa neto vrednost njegovega premoženja ocenjujejo na okoli 1,6 milijarde dolarjev (1,41 milijarde evrov).

Magic Johnson ima sicer tri otroke, 45-letni sin Andre se mu je rodil v razmerju z nekdanjo partnerko Melisso Mitchell, v zakonu z ženo Earlithe Cookie Johnson, s katero sta se poročila leta 1991, pa sta se mu rodila še 34-letni sin E. J. in danes 31-letna hčerka Elisa. Sin E. J. je staršem večji del potovanja tudi letos delal družbo na krovu prestižnega plovila.