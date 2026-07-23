Na Poljsko prihaja močno orožje

Poljska hitro napreduje pri širitvi svojega topništva. V začetku julija je evropska podružnica južnokorejskega obrambnega podjetja Hanwha na Poljsko poslala prve havbice K9PL. Nova različica je prilagojena zahtevam poljskih oboroženih sil.

O dobavi sodobnih južnokorejskih samohodnih havbic je prvi poročal poljski novičarski portal Forsal, ki se sklicuje na tekoči program javnih naročil. Po poročilu je poljska vojska na podlagi prejšnjih pogodb že prejela 218 samohodnih havbic K9.

Dobave južnokorejskih havbic potekajo že od leta 2022

Od doslej dobavljenih K9 jih je bilo 212 dobavljenih v okviru pogodbe iz leta 2022. Šest jih je prispelo v okviru kasnejšega sporazuma leta 2023. Le sedem mesecev po zaključku dobav iz prve pogodbe je Južna Koreja začela dobavljati sisteme, naročene za leto 2023.

Z dobavami K9PL, ki so se že začele, Poljska prvič prejema to novo različico samohodne havbice. V skladu z drugim izvedbenim sporazumom iz leta 2023 naj bi Poljska prejela skupno 146 vozil. K9PL se od prejšnje različice K9A1 razlikuje v več pogledih.

Na cesti do 70 kilometrov na uro

K9 je med najpomembnejšimi orožji Južne Koreje. Sistem je opremljen s 155-milimetrskim topom. S standardnim strelivom je njegov doseg približno 40 kilometrov. Hitrost streljanja je do šest granat na minuto.

Pierwsze Samobieżne Armatohaubice #K9PL zakontraktowane w ramach drugiej umowy wykonawczej opuściły zakład #HanwhaAerospace w Changwon i rozpoczęły podróż do Polski.



To kolejny ważny etap realizacji programu K9, obejmującego nie tylko dostawy nowoczesnych systemów… pic.twitter.com/mLyznVDc1M — Hanwha Aerospace Europe (@HanwhaEurope) July 3, 2026

Samohodno havbico poganja dizelski motor z močjo tisoč konjskih moči. Po navedbah proizvajalca lahko havbica na asfaltiranih cestah doseže hitrosti do 70 kilometrov na uro.

Poljska želi imeti najmočnejše topništvo v Evropi

K9PL ni mišljen kot osamljen projekt, ampak kot del širokega programa posodabljanja poljske vojske. Nabava iz Južne Koreje poteka vzporedno z drugimi projekti, ki vključujejo raketno topništvo in druge orožne sisteme.

Če bodo izpolnjene vse trenutne pogodbe, bi Poljska lahko na koncu imela 576 samohodnih topov tipov K9 in Krab.

"Poljska si želi imeti najmočnejše topništvo v Evropi," poroča ukrajinska spletna stran Defense Express in dodaja, da se zdi ta cilj realističen.