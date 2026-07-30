Na Poljskem strmoglavil in eksplodiral neznani leteči predmet. Tusk: To je ruska raketa.

Neznani leteči predmet je davi strmoglavil in eksplodiral blizu vasi Tarnawa-Kolonia na vzhodu Poljske, so danes sporočili poljska vojska in gasilci. Podrobnosti o predmetu Varšava ni podala. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha pa je medtem zatrdil, da je poljski zračni prostor kršila ruska raketa.

"V poljskem zračnem prostoru smo zaznali neznan predmet, ki se je premikal proti zahodu," je sporočilo operativno poveljstvo oboroženih sil in dodalo, da je predmet kmalu za tem izginil z radarjev. Na zadnjo znano lokacijo so napotili helikopter Mi-24, ki je opazil krater v bližini vasi Tarnawa-Kolonia, poroča tiskovna agencija Reuters.

Krater je po navedbah notranjega ministrstva širok približno deset metrov. Lublinska policija pa je dejala, da je prejela poročila o glasnem poku v okrožju Bilgoraj, in sicer med vasema Tarnawa Kolonia in Biskupice. "Policisti so na polju, ki leži približno dva kilometra od najbližjih stavb, našli krater in razmetane ostanke neznanega predmeta," je še dodala.

Tusk: Najverjetneje je ruska raketa

Prizorišče je danes obiskal poljski premier Tusk in po sestanku s kriznim štabom v Lublinu dejal, da je bil "neznani predmet" najverjetneje ruska raketa Kh-101, poročata poljska tiskovna agencija PAP in francoska AFP.

Dodal je, da bi poljska zračna obramba raketo sestrelila, če ne bi strmoglavila že sama, in da na srečo ni bilo ogroženo nobeno življenje. Tudi o večji škodi ne poročajo, saj je raketa padla na nenaseljeno območje.

Kijev: Moskva je kršila poljski zračni prostor

Kijev pa je danes sporočil, da je Moskva kršila poljski zračni prostor. "Ponoči je ruska raketa Kh-101 v okviru obsežnega ruskega napada na Ukrajino vstopila na Poljsko in s tem kršila zračni prostor Nata. To je še en jasen dokaz, da je krepitev ukrajinske zračne obrambe zdaj nujna in da predstavlja jamstvo za zaščito celotne evro-atlantske skupnosti," je na družbenem omrežju X zapisal Sibiha.

Poljska je o neznanemu predmetu poročala v času, ko je Rusija izvedla obsežne zračne napade na Ukrajino, ki so terjali več smrtnih žrtev. Zaradi ruskih napadov je Varšava v zrak napotila tudi svoja lovska letala, da bi zavarovala zračni prostor.