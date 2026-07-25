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Avtor:
A. Ž.

Sobota,
25. 7. 2026,
16.09

Osveženo pred

18 minut

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Jaroslaw Kaczynski stranka PiS Poljska Mateusz Morawiecki

Sobota, 25. 7. 2026, 16.09

18 minut

Veliki razkol na desnici

Avtor:
A. Ž.

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Volodimir Zelenski in Mateusz Morawiecki | Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki je po ultimatu zapustil stranko PiS. Z njim naj bi stranko zapustilo med 30 do 40 poljskih poslancev. Na fotografiji: Morawiecki in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski septembra 2022 v Kijevu. | Foto Guliverimage

Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki je po ultimatu zapustil stranko PiS. Z njim naj bi stranko zapustilo med 30 do 40 poljskih poslancev. Na fotografiji: Morawiecki in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski septembra 2022 v Kijevu.

Foto: Guliverimage

Na Poljskem je prišlo do hudega razkola v konservativni opozicijski stranki Zakon in pravičnost (PiS). Nekdanji premier Mateusz Morawiecki je bil prisiljen zapustiti stranko po boju za oblast z vodjo stranke Jaroslawom Kaczynskim. Po besedah ​​Morawieckega, ki še ni nakazal, ali bo ustanovil novo stranko, PiS zapušča tudi 40 poslancev v poljskem parlamentu.

V središču konflikta je bilo vprašanje prihodnje usmeritve stranke. Marca letos je Jaroslaw Kaczynski za svojega kandidata za predsednika vlade na parlamentarnih volitvah, predvidenih za jesen 2027, nominiral odločno desnega Przemyslawa Czarneka. Želel je, da bi bila stranka PiS privlačnejša za volivce skrajno desnih strank, piše švicarski medij Watson.

Užaljeni Marowiecki

Ekonomsko liberalnega nekdanjega bankirja Mateusza Morawieckega, ki je bil predsednik vlade od leta 2017 do 2023, je Czarnekova nominacije užalila. Skupaj z drugimi zmernimi politiki stranke PiS je ustanovil skupino z imenom Razvoj plus. Morawiecki je zahteval, da PiS ponovno postane velika koalicija poljskih desnih in sredinsko desnih strank.

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Vendar je Kaczynski postavil ultimat: skupina se je morala razpustiti, vsi člani pa so morali podpisati izjavo o zvestobi. Morawiecki ni sprejel ultimata. "Nismo si mogli dovoliti, da bi nas silili v podpis izjav o zvestobi," je zdaj dejal. S tem je bila njegova izključitev zapečatena.

Koliko poslancev bo zapustilo PiS?

Zdaj obstajata dve različici o tem, kako je do razkola prišlo – in koliko poslancev stranke PiS odhaja. Po besedah ​​vodje stranke Kaczynskega je več kot 30 poslancev okoli Morawieckega odstopilo od članstva v stranki PiS. Svet stranke bo to dejstvo potrdil v torek. S 186 poslanci je bila stranka PiS do zdaj največja poslanska skupina v poljskem parlamentu.

Kaczynski (na fotografiji), ki ga je strah tekmecev na desnici, želi stranko PiS premakniti še bolj na desno, Morawiecki pa je temu nasprotoval. | Foto: Guliverimage Kaczynski (na fotografiji), ki ga je strah tekmecev na desnici, želi stranko PiS premakniti še bolj na desno, Morawiecki pa je temu nasprotoval. Foto: Guliverimage

Morawiecki pa je svoje notranje strankarske nasprotnike in vodstvo obtožil spletk in izsiljevanja. "Dragi spletkarji, morda ste nameravali prav to: izriniti nas iz stranke PiS," je dejal. Izjavil je, da ga podpira 40 poslancev. Nekdanji premier je še poudaril, da so se za enotnost stranke borili do konca.

Ali Kaczynski izgublja nadzor v stranki?

Morawieckijevo upiranje Kaczynskemu je mnogim Poljakom jasno povedalo: 77-letni "Prezes", ki je leta 2001 ustanovil stranko PiS s svojim bratom dvojčkom Lechom Kaczynskim, svoje stranke nima več pod nadzorom. "PiS je bil sončni sistem, v katerem so se vsi vrteli okoli Kaczynskega. Delil je prestiž, položaje na strankarskih listah in materialne koristi," analizira novinar Rafal Kalukin iz revije Polityka.

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Vendar je ta model izčrpal svoj čas. "Posamezne skupine so osredotočene nase in čakajo na trenutek, ko bo Kaczynski vstopil v poljsko politično zgodovino." V času, ko se politiki vsako jutro odzivajo na trende na družbenih omrežjih, nihče več ne upošteva navodil vodje stranke.

PiS prehitevajo po desni

Stranko PiS skrbi tudi to, da jo trenutno prehitevajo druge desne stranke.  PiS v anketah podpira 23 odstotkov volivcev, kar je 12 odstotnih točk manj kot na parlamentarnih volitvah leta 2023.

Skrajno desna Konfederacija svobode in neodvisnosti mladega podjetnika Slawomirja Mentzena (12,4 odstotka) in stranka Konfederacija poljske krone antisemita Grzegorza Brauna (9,6 odstotka) imata skupaj skoraj toliko podpore kot PiS. Obe sta še posebej priljubljeni med mladimi moškimi volivci na podeželju, še piše Watson.

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