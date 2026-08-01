Mladi Slovenci proti Španiji za finale evropskega prvenstva

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let bo danes ob 20.30 igrala polfinale evropskega prvenstva. Nasprotniki zasedbe Domna Zevnika v Trentu bodo do zdaj še neporaženi Španci. Za drugo finalno vstopnico se bosta ob 18. uri udarili Francija in Italija.

Že z uvrstitvijo v polfinale so si Slovenci hkrati priborili vozovnico za svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo med 26. junijem in 4. julijem prihodnje leto potekalo v čeških Pardubicah. Zasedba Domna Zevnika je v četrtek v četrtfinalu s 95:87 izločila do tedaj še neporaženi Izrael, v osmini finala pa so bili boljši od Latvije. Pred tem so v skupinskem delu najprej premagali Litvo (83:76), nato so izgubili proti Nemčiji (88:98), za konec pa še gladko ugnali Bolgarijo (88:66).

Še neporažena Španija si je polfinalno vstopnico priborila po neverjetnem preobratu. Španci so namreč v četrtfinalu proti Grčiji zaostajali že za 29 točk, nato pa pripravili izjemen zasuk in si v končnici priborili mesto med najboljšimi štirimi reprezentancami v Evropi. V osmini finala so Španci odpihnili Bolgarijo (99:66), v skupinskem delu pa so premagali Estonijo (87:61), Italijo (68:61) in Latvijo (92:87).

Finale bo na sporedu v nedeljo ob 20.30, tekma za tretje mesto pa dve uri in pol prej.

EuroBasket 2026 do 18 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 1. avgust:

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.

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