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EuroBasket do 18 let, polfinale
Mladi Slovenci proti Španiji za finale evropskega prvenstva
Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let bo danes ob 20.30 igrala polfinale evropskega prvenstva. Nasprotniki zasedbe Domna Zevnika v Trentu bodo do zdaj še neporaženi Španci. Za drugo finalno vstopnico se bosta ob 18. uri udarili Francija in Italija.
Že z uvrstitvijo v polfinale so si Slovenci hkrati priborili vozovnico za svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo med 26. junijem in 4. julijem prihodnje leto potekalo v čeških Pardubicah. Zasedba Domna Zevnika je v četrtek v četrtfinalu s 95:87 izločila do tedaj še neporaženi Izrael, v osmini finala pa so bili boljši od Latvije. Pred tem so v skupinskem delu najprej premagali Litvo (83:76), nato so izgubili proti Nemčiji (88:98), za konec pa še gladko ugnali Bolgarijo (88:66).
Še neporažena Španija si je polfinalno vstopnico priborila po neverjetnem preobratu. Španci so namreč v četrtfinalu proti Grčiji zaostajali že za 29 točk, nato pa pripravili izjemen zasuk in si v končnici priborili mesto med najboljšimi štirimi reprezentancami v Evropi. V osmini finala so Španci odpihnili Bolgarijo (99:66), v skupinskem delu pa so premagali Estonijo (87:61), Italijo (68:61) in Latvijo (92:87).
Finale bo na sporedu v nedeljo ob 20.30, tekma za tretje mesto pa dve uri in pol prej.
EuroBasket 2026 do 18 let, polfinale in tekme za razvrstitev:
Sobota, 1. avgust:
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