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Avtor:
Š. L.

Sobota,
1. 8. 2026,
8.05

Osveženo pred

17 ur, 16 minut

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slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let EuroBasket 2026 španska košarkarska reprezentanca Domen Zevnik

Sobota, 1. 8. 2026, 8.05

17 ur, 16 minut

EuroBasket do 18 let, polfinale

Mladi Slovenci proti Španiji za finale evropskega prvenstva

Avtor:
Š. L.

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EuroBasket26: slovenska košarkarska reprezentanca U18 - Latvija | Slovenijo čaka obračun s Španijo. | Foto FIBA

Slovenijo čaka obračun s Španijo.

Foto: FIBA

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let bo danes ob 20.30 igrala polfinale evropskega prvenstva. Nasprotniki zasedbe Domna Zevnika v Trentu bodo do zdaj še neporaženi Španci. Za drugo finalno vstopnico se bosta ob 18. uri udarili Francija in Italija.

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Že z uvrstitvijo v polfinale so si Slovenci hkrati priborili vozovnico za svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo med 26. junijem in 4. julijem prihodnje leto potekalo v čeških Pardubicah. Zasedba Domna Zevnika je v četrtek v četrtfinalu s 95:87 izločila do tedaj še neporaženi Izrael, v osmini finala pa so bili boljši od Latvije. Pred tem so v skupinskem delu najprej premagali Litvo (83:76), nato so izgubili proti Nemčiji (88:98), za konec pa še gladko ugnali Bolgarijo (88:66). 

Še neporažena Španija si je polfinalno vstopnico priborila po neverjetnem preobratu. Španci so namreč v četrtfinalu proti Grčiji zaostajali že za 29 točk, nato pa pripravili izjemen zasuk in si v končnici priborili mesto med najboljšimi štirimi reprezentancami v Evropi. V osmini finala so Španci odpihnili Bolgarijo (99:66), v skupinskem delu pa so premagali Estonijo (87:61), Italijo (68:61) in Latvijo (92:87).

Finale bo na sporedu v nedeljo ob 20.30, tekma za tretje mesto pa dve uri in pol prej.

EuroBasket 2026 do 18 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 1. avgust:

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.

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