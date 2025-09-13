To, kar je spodletelo Slovencem, je uspelo Litovcem

Verjetno le malo Slovencev ve, da smo bili po prvi svetovni vojni v zelo podobnem položaju kot Litovci. Oboji smo si želeli po razpadu dveh velikih imperijev – v litovskem primeru ruskega, v slovenskem habsburškega – dobiti v svoje roke tudi ozemlje, ki smo ga šteli za zibelko svoje državnosti. Za Slovence je bila to Koroška z Gosposvetskim poljem, središčem države Karantanije, za Litovce pa Vilnius, prestolnica Velike litovske kneževine, ki jo je ustanovil veliki knez Gediminas. Slovencem ni uspelo dobiti Gosposvetskega polja, Litovci pa so na koncu s Stalinovo pomočjo Vilnius iztrgali iz poljskih rok.

Litovci in Poljaki so zdaj zavezniki, še zlasti v času, ko grozi ruski napadalni ekspanzionizem. Zaradi skupnih sovražnikov so bili zavezniki tudi pred stoletji, saj so se leta 1385 povezali v personalno unijo (poenostavljeno to pomeni, da so imeli ločena parlamenta, a skupnega vladarja), ki se je pozneje razvila v pravo realno unijo oziroma skupno državo Poljsko-Litvo (od leta 1569). V 18. stoletju so si to državo med seboj razdelile Rusija, Avstrija in Prusija.

Boj za Vilnius

Toda obstajajo tudi obdobja zgodovine, ko odnosi med Poljaki in Litovci niso bili tako spravljivi in sodelovalni. Po prvi svetovni vojni je tako izbruhnil hud spor o tem, kdo bo nadzoroval mesto Vilnius (Poljaki mu rečejo Wilno) in današnjo vzhodno Litvo.

Mesto Vilnius (ime je dobil po reki Vilnia, ki teče skozi mesto) je veliki knez Gediminis (živel je od leta 1275 do 1341) verjetno ustanovil na začetku 14. stoletja. Mesto je bilo vsaj od leta 1323 do leta 1795 prestolnica Velike kneževine Litve.

Popoljčenje litovskega plemstva in vzhodne Litve

Znotraj skupne države Poljske-Litve so bili Poljaki precej številnejši od Litovcev. To je bil tudi eden od razlogov, da se je med litovskim plemstvom začel proces popoljčenja, tj. opuščanje litovskega jezika in kulture ter prevzemanje poljskega jezika in kulture. Podoben proces je bil tudi pri beloruskem in ukrajinskem plemstvu.

Maršal Jozef Pilsudski je svojo politično pot začel kot zagret socialist, ki je rad prebiral tudi Karla Marxa. Bil je najbolj zaslužen za obnovitev poljske države po prvi svetovni vojni. Ta ni obsegala samo Poljakov, ampak je imela številne manjšine, ki so jih poljski nacionalisti zatirali in skušali popoljčiti. Leta 1926 je Pilsudski z vojsko izpeljal državni udar in avtoritarno vladal do leta 1935, ko je umrl. Bil je potomec popoljčenih litovskih plemičev (njegov priimek je izpeljan iz litovskega mesta Pilsudai). Rodil se je kraju Zalavas, ki je zdaj v Litvi, med letoma 1920 in 1939 pa je bilo v poljskih rokah. Foto: Wikimedia Commons

Proces popoljčenja ni zajel samo litovskega plemstva, ampak tudi mesto Vilnius. Ob propadu carske Rusije in osamosvajanju (nekaterih) neruskih narodov ob koncu prve svetovne vojne je bil tako Vilnius večinsko poljsko mesto. Na vzhodu Litve je poleg Poljakov in Judov živelo tudi zelo veliko Belorusov.

Podobno je tudi leta 1920, ko je potekal plebiscit na Koroškem, bil velik del slovenske južne Koroške že jezikovno in kulturno ponemčen oziroma slovenska zavest ni bila tako močna, da bi se velika večina slovenskega prebivalstva – to velja zlasti za koroške Slovence severno od Drave – odločila za ločitev od Avstrije. Koroški plebiscit so tako dobili Avstrijci oziroma zagovorniki nedeljive dežele Koroške.

Neodvisna Litva Vilnius razglasi za glavno mesto

Zaradi zgodovinskih razlogov (ker je bilo mesto prestolnica velikih knezov) je neodvisna Litva po prvi svetovni vojni zahtevala tudi Vilnius. Še več, Litovci so Vilnius razglasili za glavno mesto svoje države in to zapisali v svojo ustavo.

Poljaki so zvijačno zasedli Vilnius oktobra 1920 pod vodstvom generala Lucjana Želigowskega in ga obdržali do druge svetovne vojne. Foto: Wikimedia Commons

Poljaki, ki so po prvi svetovni vojni prav tako obnovili svojo državnost in hoteli čim večjo poljsko državo, skorajda že poljski imperij, se seveda s tem niso strinjali. Za Vilnius in druga sporna območja so tako izbruhnili spopadi med poljskimi in litovskimi enotami (podobno, kot so se spopadale slovenske in avstrijske enote za Koroško).

Zvijača maršala Pilsudskega

Posredovala je Liga narodov in oktobra 1920 sta sprti strani podpisali Suvalški sporazum, imenovan po mestu Suwalki. Sporazum je določal, da bosta strani novo mejo določili s pogajanji.

Toda maršal Josef Pilsudski, voditelj obnovljene poljske države, je na skrivaj pooblastil poljskega generala Lucjana Želigovskega, naj na prvi pogled samovoljno in na lastno pest zasede Vilnius, ki je bil takrat še rokah litovskih čet.

Poljska priključitev Vilniusa

To je general Želigovski res storil, zasedel je Vilnius in druga sporna ozemlja (in to en dan, preden je začel veljati sporazum iz Suwalkija) ter samorazglasil državo z imenom Republika osrednja Litva. To samooklicano in od Poljske odvisno države je Poljska uradno priključila leta 1922.

Poljska karikatura, na kateri je maršal Jozef Pilsudski, ki daje klobasu psičku, ki simbolizira Litvo. Ta psiček stalno bevska Wilno, Wilno (Vilnius po poljsko). Na karikaturi je tudi besedilo v pomenu: če bi dali Litvi Vilnius, bi takoj zahtevali še mesto Grodno in Bialystok. Foto: Wikimedia Commons

Litovci, ki so začasno prenesli svojo prestolnico v mesto Kaunas (poljsko Kowno), se s tem seveda niso sprijaznili. S Poljsko so pretrgali vse diplomatske stike in vztrajno zahtevali vrnitev mesta in njegove okolice.

Litovsko-sovjetsko zavezništvo

Zaradi velike poljske moči je Litva od julija 1920 začela sodelovati s Sovjetsko zvezo. Ta je priznala litovsko neodvisnost in tudi njeno suverenost nad Vilniusom. Litva je tudi na skrivaj dovolila prehod Rdeči armadi skozi svoje ozemlja, ko je ta napadla Poljsko. Avgusta 1920 so Poljaki v bitki pri Visli pod vodstvom Pilsudskega premagali Sovjete.

Leta 1926 sta Litva in Sovjetska zveza podpisali pakt o nenapadanju, ki je potrdil sovjetsko priznanje litovske suverenosti nad Vilniusom. Litva in Sovjetska zveza sta bila tako zaveznici, kot sta bili po prvi svetovni vojni zaveznici Weimarska Nemčija in Sovjetska zveza.

Hitler ponuja Poljakom Litvo

Preobrat se je zgodil leta 1933, ko je prišel na oblast Adolf Hitler. Ta je pretrgal zavezništvo s Sovjeti in leta 1934 sklenil pakt o nenapadanju s Poljsko. Nemci so celo nagovarjali Poljake, da bi skupaj napadli Sovjetsko zvezo.

Poljska je pod vodstvom maršala Jozefa Pilsudskega politično in strateško kratkovidno leta 1934 podpisala pakt oziroma izjavo o nenapadanju z nacistično Nemčijo. Ta pakt je Adolfu Hitlerju, ki si je tako zavaroval hrbet, omogočal ekspanzivno politiko na zahodu. Na fotografiji iz junija 1934 vidimo med drugim maršala Pilsudskega in nacističnega propagandnega ministra Josefa Goebbelsa. Foto: Bundesarchiv/commons.wikimedia.org

Poljski so nacisti predlagali tudi, da bi ti zasedli Litvo, obenem pa bi Nemčija dobila Gdansk in vmesno ozemlje med Vzhodno Prusijo in preostalo Nemčijo. Poljaki so te ideje zavrnili, je pa zavezništvo z Varšavo nacistični Nemčiji olajšalo ponovno oborožitev in ozemeljsko širjenje. Marca 1938 je tako Nemčija priključila Avstrijo.

Poljski ultimat Litvi

Anšlus Avstrije je opogumil Poljake, da so nekaj dni pozneje postavili ultimat Litvi: ponovna vzpostavitev diplomatskih stikov ali pa bo Poljska napadla Litvo. Litovci so stisnjenih zob ultimat 19. marca 1938 sprejeli in obnovili diplomatske stike z Varšavo. Toda pravno še vedno niso hoteli priznati poljske suverenosti nad Vilniusom.

Podobno je Poljska izkoristila Hitlerjevo uničenje Češkoslovaške, ki se je začelo z münchenskim sporazumom 30. septembra 1938, končalo pa marca 1939 z ustanovitvijo Nemčiji podrejene slovaške države ter nemško zasedbo Češke in njeno priključitev Tretjemu rajhu.

Poljski vojaki vkorakajo v Češkoslovaško

Ko so Nemci zasedli Sudete oktobra 1938, je tudi poljska vojska vkorakala v Tešin, ki je bil del Češkoslovaške, in ga priključila Poljski. Za to ozemlje so se že po prvi svetovni vojni spopadli Čehi in Poljaki. Uspešnejši so bili Čehi.

Poljska je sodeloval pri razkosanju Češkoslovaške, saj je zasedla del spornega ozemlja - Tešin. Na fotografiji iz oktobra 1938 vidimo poljske tanke na ulicah Tešina. Foto: Wikimedia Commons

Po izbrisu Češkoslovaške z zemljevida so Nemci 19. marca od Litovcev zahtevali, naj jim izroči mesto Memel (litovsko Klaipeda). To mesto z okolico je bilo večinsko nemško (tudi zaradi ponemčevanje in naseljevanja Nemcev), po prvi svetovni vojni pa je pripadlo Litvi.

Pakt Hitler-Stalin, ki je usoden za Poljsko

Avgusta 1939 se je zgodilo novo zavezništvo – med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Državi je ločevala ideologija, a ju je spet povezala geopolitika. Njuna skupna tarča je bila Poljska.

Nemci so 1. septembra 1939 napadli Poljsko, 17. septembra pa je na vzhod Poljske vkorakala Rdeča armada. Sovjeti so vzhod Poljske, kjer so imeli večino Belorusi in Ukrajinci, priključili Sovjetski zvezi, Vilnius in njegovo okolico pa oktobra 1939 izročili Litvi.

Sovjetski vojaki v Litvi

Cena za ponovno oblast nad Vilniusom je bilo dovoljenje, da dobi sovjetska vojska oporišča na litovskem ozemlju. Z ustrahovanjem je Moskva podobno dosegla tudi v Latviji in Estoniji. Finci se niso hoteli ukloniti, zato je izbruhnila vojna. Na koncu je pogumna Finska ohranila samostojnost, je pa morala dati Sovjetom del svojega ozemlja.

Litovski vojaki leta 1939 pri Gediminisovem stolpu, ki je za Litovce simbol litovske državnosti. Foto: Wikimedia Commons

Junija 1940, ko se je že videlo, da bo Hitlerjeva Nemčija z bliskovito vojno spravila na kolena Francijo, je Stalin Litvo, Latvijo in Estonijo priključil k Sovjetski zvezi. Neodvisne baltske države so postale socialistične republike znotraj Sovjetske zveze.

Konec demokracije v Litvi

Leta 1940 so tako Litovci izgubili neodvisnost, že prej, decembra 1926 pa tudi demokracijo. V Litvi se je namreč to leto zgodil vojaški državni udar, ki je vrgel z oblast demokratično izvoljeno oblast. Litovska vojska je trdila, da je z udarom preprečila komunistični državni udar (dokazov za pripravo udara zgodovinarji niso našli). Po udaru je vojska zaprla več sto komunistov, štiri voditelje pa usmrtila.

Pred udarom so bili najmočnejši v Litvi krščanski demokrati (ti so tudi pripravili sporazum o nenapadanju s Sovjetsko zvezo), ki pa so izgubili velik del ugleda med Litovci, ko je Vatikan leta 1926 s konkordatom s Poljsko sporno območje Kaunasa priznal kot poljsko cerkveno provinco.

Od desne do leve diktature

Od državnega udara decembra 1926 do junija 1940 je Litvi vladala avtoritarna desnica. Ko je Litva postala komunistična diktatura, so prejšnji oblastniki pobegnili v Nemčijo.

V Litvi, ki ima nekaj manj kot tri milijona prebivalce, predstavljajo Poljaki okoli 6,5 odstotka prebivalstva in so najmočnejša manjšina. Sledijo jim Rusi s pet odstotki. Na fotografiji rdeča črta poteka po poljsko-litovski med letoma 1920 in 1939. Sivo območje vzhodno od črte kaže, kje je poljska manjšina v Litvi najbolj številčna. Litovski Poljaki niso najbolj zadovoljni s svojim položajem v Litvi. Svojih priimkov tudi ne morejo pisati po poljskem črkopisu. Eden od najbolj znanih pripadnikov poljske manjšine v Litvi Jan Sienkiewicz je tako v Litvi uradno Jan Senkevič. Foto: Wikimedia Commons

Vilnius je bil glavno mesto Litovske sovjetske socialistične republike. Del Litve je po drugi svetovni vojni postala tudi Klaipeda ob Baltskem morju. Litva je obnovila neodvisnost leta 1991.