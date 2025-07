Rodila se je v zibelki slovenstva, zdaj pa je zvezda v Nemčiji

Amira Aly oz. še pred nekaj leti Amira Pocher je v Nemčiji zelo znana voditeljica televizijskih oddaj in podkastov. Malo manj znano je, da je rojena v Celovcu na avstrijskem Koroškem očetu Egipčanu in materi domačinki, katere dekliški priimek je Svetnik.

Leta 1992 v Celovcu rojena Amira Aly (polno ime je Amira Marijam Aly) je zaslovela kot Amira Pocher, žena znanega nemškega televizijskega zvezdnika Oliverja Pocherja. Njena mama je Avstrijka iz Koroške Mirjam Svetnik, njen oče pa Egipčan. Njena mama v Celovcu poučuje orientalske plese oz. trebušni ples in v javnosti uporablja tako dekliški priimek Svetnik kot priimek El Mosreja.

Ker ni mogel obrezati hčerke, se je vrnil v Egipt

Ko je bila Amira stara tri leta, je njen oče zapustil družino (Amira ima še starejšega brata) in odšel nazaj v Egipt. Kot je povedala Amira leta 2023 v svojem podkastu, je bil razlog za očetov odhod v domovino mamino nasprotovanje, da bi jo obrezal, ko je bila stara tri leta.

Amira je dejala, da je hvaležna svoji materi, ker jo je zaščitila pred obrezovanjem. Mama je nato postala samohranilka in se je preživljala s socialno pomočjo, ker njen nekdanji mož ni plačeval preživnine.

Na Tinderju spoznala nemškega zvezdnika

Svojega očeta je Amira znova videla šele leta 2018, ko je bila na obisku v Egiptu. Amira, ki je bila v najstniških letih upornica ter v sporih z mamo in očimom, se je izučila za frizerko. Leta 2014 je iz rodne Avstrije odšla v Nemčijo, kjer se je izučila za vizažistko in začela delati kot fotomodel.

Amira je imela zelo burna najstniška leta, ko je imela zelo slabe odnose z materjo in očimom. Vrata slave so se ji odprla v Nemčiji, kjer je na Tinderju spoznala nemškega komika in televizijskega zvezdnika Oliverja Pocherja. Po njegovi zaslugi je tudi ona postala zvezda. Z njim je nekaj časa tudi vodila podkast Pocherjeva (na fotografiji). Foto: Guliverimage

Sekira ji je padla v med, ko je leta 2016 na spletni aplikaciji za zmenke Tinder spoznala 14 let starejšega nemškega zvezdnika Oliverja Pocherja. Svojo zvezo sta dve leti prikrivala pred javnostjo. Pocher je tako Amiro predstavljal kot svojo asistentko za trženje. Šele konec leta 2018 sta svojo zvezo razkrila javnosti.

Ločitev in nova ljubezen

Poročila sta se oktobra 2019. V zakonu sta se jim rodila dva sinova. Amira je leta 2020 skupaj z možem začela voditi podkast Pocherjeva (nem. Die Pochers). Amira se je tudi pojavljala kot sovoditeljica v televizijskih oddajah svojega moža. Ustanovila je tudi lastno modno in kozmetično blagovno znamko.

Amira in njen zdajšnji partner Christian Düren Foto: Guliverimage

Leto 2023 je bilo zanjo zelo usodno. To leto je začela voditi lastni podkast Hey Amira in se ločila od moža. Od avgusta 2024 je spet začela uporabljati svoj dekliški priimek. Našla je tudi novo ljubezen: 35-letnega televizijskega voditelja Christiana Dürena.