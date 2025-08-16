Oven

Pazite na komunikacijo, da ne bo hude krvi. Močno si želite uspeti, zato bodo vse težave tega dne le odskočna deska, ki vas bodo ponesle naprej in višje. Dan bo naelektren, vendar se boste v napetih okoliščinah dobro znašli. Navajeni ste že, da se odzivate bolj počasi in premišljeno.

Bik

Danes boste bolj kot običajno dovzetni za vse skrivnostno in drugačno. Ves dan boste morali poslušali podzavest. Lahko se zgodi, da ko boste vklopili vaš zavestni um, ne boste več vedeli, kateri glas v vas je tisti pravi. Družinski člani pa vam bodo odkrito povedali, da ne delajte toliko in da vas želijo v svoji bližini.

Dvojčka

Pred vami je umirjen dan, vaše misli in čustva bodo usmerjena k družini. To bo dan, ko se boste lahko s svojimi najbližjimi pogovorili o vsem tistem, kar ste do zdaj prelagali na nek nedoločen čas. Vaša eksplozivna narava danes ne bo prišla do izraza, kar bo dobro. To bi vam lahko pokvarilo dan.

Rak

Zaradi ponosa boste želeli pridobiti odobravanje vseh ljudi. Dobili boste nekaj več priložnosti kot običajno, kar vam bo prineslo zadovoljstvo. Zvečer boste postali malce bolj občutljivi, bolj boste skrivnostni in vse boste doživljali globlje in bolj strastno. Nekje bo to dobro, drugje pa nikakor ne.

Lev

Danes bo vaše drugačno razmišljanje stvari pripeljalo na stopnjo višje. Lahko pričakujete tople in prijetne občutke, s katerimi boste premagali vse zamere iz preteklosti in spet dobili tisto, kar ste nekoč že imeli. Izkoristite svojo očarljivost in pojdite med ljudi, navezujte stike in se družite.

Devica

Vaša rahločutnost in intuicija vam bosta pomagali, da boste nocoj neko zadevo lahko videli globlje kot drugi. V neki zadevi se boste izkazali in tudi drugi vam bodo pokazali, da so ponosni na vas. Zanašajte se na intuicijo, saj se je že večkrat izkazalo, da imate poseben dar.

Tehtnica

Želeli boste pobegniti od vseh napetosti in prava sprostitev za vas bo danes nakupovanje. Ne glede na to, da vas bo to pomirjalo, ne pozabite na vaše trenutno finančno stanje. Ne zapravljajte brezglavo, saj bi se vam lahko to še kako maščevalo. Zvečer si privoščite počitek, saj vas sicer čakajo zdravstvene težave.

Škorpijon

Tisti, ki želite karkoli postoriti v svojem domu, se boste danes tega lahko tudi lotili. Znali se boste dogovoriti z mojstri, denar se bo tudi od nekod pojavil, tako da bodite kar pogumni. Ves čas boste v akciji in nadvse zagnani. Bodite pa strpni do tistih, ki ne bodo zmogli vašega tempa.

Strelec

Danes bodo ljudje radi v vaši družbi. Iz vas bo vejala velikodušnost in večino časa boste zelo optimistični. Ste v obdobju, ki vam bo prineslo novo znanje. Čas bo še posebej ugoden za to, da se vpišete v kakšen jezikovni ali drug tečaj. Lahko pa tudi sami širite svoje znanje, saj vam komunikacija ne bo povzročala težav.

Kozorog

Danes boste težili k miru in harmoniji v družini. Zna pa se zgoditi, da bo to stanje nekdo podrl. Nikar se ne pustite zmesti in poskrbite, da boste notranje pomirjeni, da se ne boste spuščali v spore. Bodite pozorni na zdravje, danes se bodo lahko pojavile posledice vašega nezdravega življenja.

Vodnar

Danes boste sposobni predvideti stvari veliko vnaprej. Vaša intuicija bo na tako visoki ravni, da se bodo ljudje k vam zatekali po nasvete in odgovore. Izkoristite to za reševanje težav, ki so se vam nabrale, delujte v smeri zastavljenih ciljev. Zvečer boste utrujeni, zato si privoščite zgodnejši odhod v posteljo.

Ribi

Čutili boste, da morate dokončati neke dogovore, ki so v zadnjem času ostali nekje v globinah vaše podzavesti. Zdaj se bodo stvari razjasnile in zato boste lažje zadihali. To vam bo prineslo več optimizma, odprtosti, načrtov za prihodnost in tudi več ljubezni. Morda se boste odpravili celo na izlet.