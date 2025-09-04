Kaj razkrivajo podatki o nakupih Slovencev

Slovenska trgovina je motor gospodarstva, brez katerega si vsakdanjika skoraj ne moremo predstavljati. Zaposluje več kot 110 tisoč ljudi in narekuje tempo našim potrošniškim navadam. A trgovina se sooča tudi z resnimi izzivi: stagnacijo prihodkov, strožjo zakonodajo in hitrim prodorom novih tehnologij. V tako zahtevnem okolju trgovci iščejo načine, kako ostati konkurenčni, in si hkrati prizadevajo zadovoljiti kupce z vedno višjimi pričakovanji.

Trgovina je ena ključnih gospodarskih dejavnosti v Sloveniji. Ustvari približno tretjino vseh prihodkov od prodaje v gospodarstvu, hkrati pa zaposluje skoraj petino vseh zaposlenih v gospodarskih družbah. Ker je neposredno povezana s potrošniki, ima velik vpliv na vsakdanje življenje ljudi ter s tem tudi na širši gospodarski in družbeni razvoj.

Čeprav že dolgo velja za eno najbolj dinamičnih panog, se trgovina danes spopada z izzivi, ki jih prej ni poznala. Največja težava je stagnacija prihodkov. Podatki letne raziskave SURS o prihodkih prodaje po blagovnih skupinah kažejo, da so prihodki v letu 2024 znašali 35,6 milijarde evrov. To je le 1,4 odstotka več kot leto prej, ob letni inflaciji 1,9 odstotka. Poleg tega so prihodki v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 celo upadli, zato je bila tudi v letu 2024 raven še vedno primerljiva z letom 2022. Ob tem je morala trgovina najti načine, kako znižati stroške in se soočiti z vedno novimi administrativnimi ovirami.

Graf: Prihodek od prodaje blaga v trgovini (v tisoč evrih) Foto: SURS, julij 2025

Hitri premiki zahtevajo prožnost trgovcev

Največ prihodkov v letu 2024 je v trgovini na drobno prinesla prodaja živil in pijače, ki predstavlja več kot četrtino vseh prihodkov. Pomembna segmenta sta tudi prodaja osebnih vozil in opreme ter energentov in goriv. Bolj se je povečal pomen opreme za dom, saj so prihodki tukaj zrasli za 13 odstotkov. Prihodki so zrasli tudi v kategorijah "zeleni program", zdravila in kozmetika ter električni aparati.

Po drugi strani pa so nekatere panoge beležile občuten padec. Največjega je lani doživela prodaja oblačil in obutve, v tem delu so se prihodki zmanjšali za 7,5 odstotka. Manj so trgovci prodali tudi tobaka, tobačnih izdelkov in energentov. Ti premiki kažejo, kako hitro se spreminjajo potrošniške navade in kako pomembno je, da trgovci prepoznajo nove priložnosti in se nanje hitro odzovejo.

Graf: Prihodek od prodaje blaga v trgovini na drobno v letu 2024 Foto: SURS, julij 2025

Potrošnik v Sloveniji je preudaren, pred svojim nakupom blaga v fizični prodajalni pogosto informacije o cenah tega blaga išče pri različnih ponudnikih tudi na spletu

Slovenski potrošnik je racionalen, pri svojih nakupnih odločitvah išče najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Za tedenski nakup običajno obišče več trgovin, pogosto išče izdelke v akcijah in se čedalje pogosteje odloča za trgovske blagovne znamke. Mlajši kupci v Sloveniji nakupujejo prek spleta približno tako pogosto kot drugje po Evropi, starejši od 45 let pa so pri spletnih nakupih še vedno nekoliko bolj zadržani v primerjavi z drugimi kupci. Kljub temu pa se spletna oblika prodaje blaga iz leta v leto krepi.

Nove tehnologije: nove možnosti in nova vprašanja

Kot izpostavlja predsednica TZS mag. Mariča Lah, trgovina danes ne išče samo poti do večje poslovne uspešnosti, temveč se sooča predvsem z izzivi, ki jih prinašajo geostrateške spremembe, protekcionizem ter strožja zakonodaja glede trajnosti in pogojev poslovanja, ki mnogokrat presega okvire EU. Hkrati nove tehnologije, kot so umetna inteligenca, avtomatizacija in digitalizacija, odpirajo nove možnosti, a tudi vprašanja: kako te tehnologije vključiti v vsakodnevno delo, kako motivirati zaposlene in kako ohraniti zaupanje kupcev v času stalnih cenovnih pritiskov.

Odgovore na ta vprašanja bo ponudila 19. Strateška konferenca o trgovini, ki jo Trgovinska zbornica Slovenije pripravlja skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Dogodek bo v torek, 14. oktobra 2025, na Brdu pri Kranju, potekal pa bo pod naslovom Potrošnik in trgovec v skupnih izzivih: kam nas vodijo umetna inteligenca, novi ukrepi, geostrateške spremembe?

Foto: Canva

Ugled in vloga zaposlenih lahko naredita razliko

Udeleženci konference bodo izvedeli, kako umetna inteligenca že danes spreminja trgovino, od optimizacije procesov do ohranjanja osebnega stika s kupci, kakšni so globalni in regionalni trendi ter katere prakse uspešnih trgovcev lahko uporabimo tudi v Sloveniji. Poseben poudarek bo namenjen ugledu trgovcev in vlogi zaposlenih, ki ostajajo največja konkurenčna prednost.

Na konferenci se bodo zbrali priznani tuji in domači strokovnjaki, gospodarstveniki in predstavniki institucij. Dogodek bo priložnost za mreženje, izmenjavo izkušenj in oblikovanje idej, kako lahko trgovina tudi v prihodnje ostane uspešna. Podroben program je na voljo spodaj.

PROGRAM STRATEŠKE KONFERENCE O TRGOVINI, 14. oktober 2025