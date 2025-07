Evropski komisar za pravosodje Michael McGrath je sporočil, da je šokiran nad toksičnostjo in nevarnostjo nekaterih izdelkov, ki jih prodajata priljubljeni kitajski platformi Shein in Temu. Njegova izjava prihaja v času, ko se Bruselj odločneje loteva regulacije azijskih spletnih trgovcev, ki prodirajo na evropski trg.

Po podatkih Evropske unije vsak dan v Evropsko unijo prispe kar 12 milijonov nizkovrednih paketov od spletnih trgovcev zunaj evropskega gospodarskega prostora. McGrath je napovedal ostrejši nadzor nad prodajo izdelkov, ki očitno kršijo evropsko zakonodajo, in dodal, da čakajo rezultate obsežne operacije t. i. skritega kupca, ki poteka po vsej EU. Ta naj bi dodatno preverila dosedanje dokaze, da kitajski trgovci pogosto zaobidejo varnostna in potrošniška pravila, poroča The Guardian.

Po podatkih EU v Unijo dnevno vstopi 12 milijonov nizkovrednih pošiljk (pod 150 evrov), kar pomeni 4,6 milijarde paketov na letni ravni – dvojno glede na leto 2023 in trikrat več kot leta 2022.

Izjemno nevarni izdelki: od dud do kozmetike

Komisar je izpostavil več izjemno problematičnih primerov. Med njimi so bile otroške dude s perlicami, ki se zlahka odlomijo in predstavljajo tveganje za zadušitev – poleg tega niso imele ustrezne odprtine, ki bi omogočala dihanje, če bi jih otrok po nesreči pogoltnil.

V nedavnem poročilu Evropskega parlamenta so bili izpostavljeni še otroški dežni plašči z nevarnimi kemikalijami, sončna očala brez UV-filtra in kratke hlače z vezalkami, daljšimi od dovoljenega, ki lahko povzročijo spotikanje in padce.

Opozorili so tudi na kozmetične izdelke, ki vsebujejo kemikalijo butilfenil metilpropional, ki jo je EU leta 2022 prepovedala zaradi suma, da negativno vpliva na plodnost in razvoj zarodka. Tudi britanska vlada je lani opozorila potrošnike, naj se izogibajo izdelkom s to snovjo.

"Globoko sem šokiran in menim, da imamo dolžnost zaščititi evropske potrošnike," je McGrath povedal za Guardian.

Safety Gate prejema rekordno število opozoril

Izdelki, cenejši od 150 evrov, so razvrščeni kot nizkovredni paketi, ki pogosto uidejo carinskemu nadzoru. V okviru sistema Safety Gate, ki potrošnike in organe opozarja na nevarne izdelke, so lani prejeli kar 4.137 opozoril, več kot tretjina pa se jih je nanašala na kozmetiko.

Poleg skrbi za varnost je McGrath opozoril tudi na nelojalno konkurenco, ki jo platforme, kot sta Shein in Temu, predstavljajo lokalnim evropskim podjetjem. "Odločeni smo okrepiti nadzor nad varnostjo izdelkov in spoštovanjem potrošniških pravil. Gre ne le za varnost, ampak tudi za poštene pogoje na trgu, saj evropska podjetja nosijo visoke stroške za spoštovanje zakonodaje, česar številni tuji trgovci ne počnejo," je opozoril.

Med možnostmi, ki jih preučuje EU, sta ukinitev carinskega praga v višini 150 evrov in uvedba stroškovne pristojbine za vsak paket. Foto: Reuters

V odzivu na očitke je Shein sporočil, da bodo letos vložili 15 milijonov dolarjev v zagotavljanje skladnosti in varnosti. Izvedli naj bi 2,5 milijona testov kakovosti, sodelujejo pa tudi s 15 laboratoriji za preverjanje izdelkov, med drugim v Nemčiji in Veliki Britaniji. Dodali so, da so odpustili 500 dobaviteljev, ki niso dosegali zahtevanih standardov.

"Pridobitev in ohranjanje zaupanja naših strank sta naši prioriteti. Vsi naši dobavitelji se morajo držati kodeksa ravnanja in strogih varnostnih standardov ter veljavne zakonodaje trgov, na katerih poslujemo," je sporočil predstavnik podjetja.

S Temuja na vprašanja niso odgovorili.

Med možnostmi, ki jih preučuje EU, sta ukinitev carinskega praga v višini 150 evrov in uvedba stroškovne pristojbine za vsak paket. Ukrep bi lahko odvrnil od masovnega nakupovanja nizkovrednih izdelkov in hkrati financiral dodatne carinske preglede.



S tem bi EU posnemala ZDA, kjer je Trump že ukinil prag za carinsko oprostitev v višini 800 dolarjev. Od 1. junija morajo ameriški kupci plačevati 30 odstotkov davka ali najmanj 50 dolarjev na izdelek.



EU razmišlja tudi o vzpostavitvi enotnega carinskega organa, ki bi se učinkoviteje spopadal s sistemskimi izzivi.