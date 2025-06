Zaprli trgovino v BTC, ki je obnorela kupce. Poslovala je brez davčne številke.

V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC v dvorani A je številne kupce ta teden privabila nova pop-up trgovina King Colis, ki je prodajala izgubljene in nikoli dostavljene pakete. Kupci so lahko v paketih različnih velikosti dobili karkoli, v njih so se lahko med drugim skrivale tehnološke novosti ali pa popolnoma običajni kozarci in druge malenkosti. Trgovino so po navalu kupcev zaprli.

Odločitev za zaprtje ni povezana s trgovcem, saj se razlog skriva v inšpekcijskem postopku. Na finančni upravi so za več medijev povedali, da so inšpektorji ugotovili več kršitev davčne in delovnopravne zakonodaje. Zaradi varovanja davčne tajnosti več podrobnosti niso bili pripravljeni razkriti.

King Colis: v zaprtje smo bili prisiljeni

V podjetju King Colis so na Instagramu zapisali, da so pop-up trgovino zaprli zaradi dogodkov izven njihovega vpliva. "Za nevšečnosti se vam iskreno opravičujemo in upamo, da se kmalu spet vidimo v eni od naslednjih začasnih trgovin v Sloveniji," je podjetje zapisalo v objavi. Trgovine v soboto, ki je bil tudi zadnji dan, ko bi bila odprta, torej zagotovo ne bodo odprli.

Tudi na vratih zdaj zaprte trgovine je bilo prilepljeno sporočilo, podobno tistemu na Instagramu. Strankam, ki so ostale praznih rok, ponujajo popust na spletni nakup.

Po objavi članka so iz podjetja King Colis poslali še dodatna pojasnila. Povedali so, da so bili ob otvoritvi prve pop-up trgovine v Sloveniji navdušeni nad toplim sprejemom in izjemnim obiskom. "Ker je šlo za naš prvi vstop na slovenski trg, smo davčne obveznosti sprva nameravali poravnati prek evropske platforme MOSS, kot to ob prvih pop-up trgovinah počnemo tudi drugod po EU. Zaradi odličnega odziva smo začeli postopek pridobitve slovenske davčne številke, ki pa še ni bil zaključen, zato smo trgovino morali predčasno zapreti. Odziv Slovencev nas je navdušil in zagotovo se kmalu vrnemo – tako v Ljubljano kot tudi v druge kraje po Sloveniji," so napovedali.

Paket kupec plača glede na njegovo težo

Trgovina je sicer delovalo na način, da je kupec, ki je prišel na vrsto, imel deset minut časa, da si je izbral svoj paket, ki ga je plačal glede na njegovo težo. Standardni paket je stal 1,99 evra na sto gramov, premium paket pa 2,79 evra na sto gramov.

Koncept trgovine zasnoval Francoz

Koncept trgovine je zasnoval Francoz Killian Denis, ki podjetje King Colis vodi s pomočjo prijatelja iz otroštva. Idejo za trgovino je dobil v času epidemije covid-19. Kot je pojasnil za Dnevnik, je zaradi vztrajnih prošenj svojih otrok precej več naročeval preko spleta. Takrat so se začele tudi številne težave z dostavo in paketi, ki jih je naročil, do njega nikoli niso prišli, dobil pa je povrnjeno plačilo. Prav zato se je začel spraševati, kaj se sploh zgodi z izgubljenimi paketi.

Kot je ugotovil, je na tone paketov uničenih, saj je v primeru, da ti ne pridejo do naročnika, strošek vrnitve paketa za logistična podjetja enostavno prevelik. Rekel si je, da bi s tovrstnimi paketi lahko vseeno nekaj naredil in jih prodajal po zelo ugodnih cenah. Tako je prišel do ideje za pop-up trgovino.