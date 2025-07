Orban: Trump je Von der Leyen pojedel za zajtrk

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je "peresno lahka" pogajalka, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump pojedel za zajtrk, je danes izjavil madžarski premier Viktor Orban v prvem odzivu na v nedeljo sklenjeni trgovinski dogovor med EU in ZDA. Vrstijo se tudi drugi odzivi, ki so kritični do predsednice Evropske komisije in evropskih pogajalcev. Po drugi strani pa se že vrstijo tudi opozorila, da gre le za okvirni sporazum z veliko obljubami.

"To ni bil le dogovor, ki ga je predsednik Donald Trump sklenil z Ursulo von der Leyen. Donald Trump je Ursulo von der Leyen pojedel za zajtrk," je dejal Viktor Orban na svojem podkastu. Madžarski premier sicer velja za velikega podpornika Trumpa in njegovega gibanja "MAGA" (Naredimo Ameriko spet veliko) ter hkrati velikega kritika Bruslja in predvsem Von der Leyen.

Predsednica Evropske komisije in ameriški predsednik ZDA sta v nedeljo na Škotskem sklenila okvirni trgovinski dogovor, v skladu s katerim bodo carine na uvoz večine blaga, tudi avtomobilov, iz EU v ZDA znašale 15 odstotkov. Medsebojno trgovanje z nekaterimi strateškimi izdelki pa bo potekalo po ničelni carinski stopnji, je v nedeljo pojasnila von der Leyen. EU se je obenem zavezala k nakupu ameriških energentov v vrednosti 750 milijard dolarjev (približno 640 milijard evrov) v treh letih.

Orban je menil še, da je Velika Britanija dosegla z ZDA precej boljši dogovor kot EU. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa je dodal, da je nedeljski dogovor "še en znak, da Bruselj potrebuje novo vodstvo".

What happened in Scotland is another sign that Brussels needs new leadership. The @vonderleyen Commission seriously damaged the European economy, worsened by its mismanagement of tariff policy. Cutting the fourfold US tariffs back in January could have prevented this major blow. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) July 28, 2025

Temačen dan ...

Tudi drugi evroskeptiki, med njimi vodja nemške AfD Alice Weidel in francoska voditeljica skrajne desnice Marine Le Pen, so močno kritizirali dogovor, povzema medij Politico.

Oster pa je bil tudi francoski premier Francois Byrou. "Gre za temačen dan, ko se zavezništvo svobodnih narodov, združenih za uveljavitev svojih vrednot in obrambo svojih interesov, sprijazni s podreditvijo," je zapisal na omrežju X.

Accord Van der Leyen-Trump : c'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. — François Bayrou (@bayrou) July 28, 2025

... ali dober kompromis?

V Bruslju sicer vztrajajo, da je bil dogovor, ki sta ga v nedeljo sklenila Von der Leyen in Trump, dober kompromis. Kot je danes sporočil evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič, je ta okvirni sporazum boljša možnost od trgovinske vojne z ZDA. Poudaril je, da gre šele za začetek procesa, ki bo vodil do celovitega trgovinskega in naložbenega sporazuma med stranema, poroča STA.

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo doseženi dogovor z EU o trgovinskih odnosih ocenil "za največjega kdaj koli". Foto: Reuters

Če predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo ne bi sklenila dogovora, ki prinaša 15-odstotne carine na veliko večino uvoza iz EU v ZDA, bi namreč 1. avgusta začele veljati 30-odstotne carine. To bi po komisarjevih besedah imelo resne posledice za evropsko gospodarstvo. Trgovina med stranema bi se praktično ustavila, kar bi resno ogrozilo skoraj pet milijonov delovnih mest v EU, vključno s tistimi v malih in srednje velikih podjetjih, je ponazoril.

ZDA dviguje carine za blago iz EU že v petek, EU niža carine za blago iz ZDA kasneje

EU in ZDA bosta sicer predvidoma še ta teden na podlagi dogovora, doseženega na nedeljskem srečanju na Škotskem, objavili pravno nezavezujočo skupno izjavo, po navedbah virov na komisiji navaja STA. Ta skupna izjava naj bi potem predstavljala podlago za pogajanja o celovitem trgovinskem sporazumu.

Viri so še dodali, da bodo 15-odstotne carine na uvoz večine blaga iz EU v ZDA veljale že od petka. EU bo medtem carine na uvoz določenih ameriških izdelkov znižala pozneje. To se bo zgodilo šele po tistem, ko bosta strani sklenili pravno zavezujoč dogovor, ki bo moral nato čez proces sprejemanja v EU. Kakšen bo ta postopek v Svetu EU, kjer so zastopane članice, in Evropskem parlamentu, torej še ni znano, so pojasnili omenjeni viri.

Je dogovor sploh realen?

Medtem ko se pojavljajo kritike, da je EU pokleknila pred Trumpom, pa se že krepijo tudi ocene, da gre pri nedeljskem dogovoru v bistvu zgolj za obljube, namenjene temu, da se pomiri in zadovolji Trumpa, medtem ko bo ta dogovor težko uresničiti – zlasti glede milijard, ki naj bi jih evropska stran še dodatno investirala v ZDA ter namenila za nakup ameriškega orožja in ameriških energentov.

Dogovor je namreč sklenila Evropska komisija, ki pa nima pristojnosti na področjih, o katerih govori dogovor. Za vlaganja v ameriško gospodarstvo so odgovorna zasebna podjetja, podobno tudi za nakup energentov, nakup orožja pa je v pristojnosti posameznih članic. Po eni strani bi torej lahko šlo tudi za kupovanje časa, da se lahko pogajanja o podrobnostih nadaljujejo, medtem pa se čaka na spremembo v Beli hiši in predsednika, ki bi bil spet bolj naklonjen čezatlantskim odnosom.