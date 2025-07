Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump se bosta danes popoldne na Škotskem, kjer je Trump na zasebnem obisku, sestala na temo trgovinskih odnosov med EU in ZDA, so napovedali v Bruslju. Ocenila bosta, kakšne so po več kot treh mesecih pogajanj o carinah možnosti za dogovor.

"V teku so intenzivna pogajanja med EU in ZDA na tehnični in politični ravni. Voditelja bosta zdaj pregledala doseženo in ocenila, kakšne so možnosti za uravnotežen dogovor, ki bi zagotovil stabilnost in predvidljivost za podjetja in potrošnike na obeh straneh Atlantika," je pred srečanjem predsednikov v Trumpovem letovišču Turnberry na jugozahodu Škotske povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho.

Se jima bo uspelo dogovoriti?

Po neuradnih informacijah je na mizi dogovor, v skladu s katerim bi na uvoz večine blaga iz EU v ZDA veljale 15-odstotne carine.

Trump je sredi aprila za skoraj vse trgovinske partnerice uvedel desetodstotne carine, hkrati pa za številne države in EU napovedal dodatno zvišanje. Nekaj dni pred 9. julijem, ko naj bi uveljavili še višje carinske stopnje, je rok preložil na 1. avgust. Sredi julija je nato EU zagrozil, da bodo avgusta na uvoz iz Unije začele veljati 30-odstotne carine, medtem ko je aprila napovedal 20-odstotne.

Članice EU so ta teden potrdile sveženj povračilnih carin na uvoz ameriškega blaga, ki bi začel veljati 7. avgusta, če pogovori z ZDA ne bodo uspešni. A v Komisiji so ob tem ponovili, da si prizadevajo za rešitev, ki bi jo dosegli s pogajanji.

Trump je v petek pred odhodom na Škotsko dejal, da obstaja 50-odstotna verjetnost, da bodo ZDA z EU sklenile trgovinski dogovor. Sredi tedna je izrazil pripravljenost na znižanje zagroženih carin, če bo EU odprla svoj trg ameriškim podjetjem.