Kitajski udarec za Trumpa. To je znano.

A v ozadju velikega vietnamskega izvoznega uspeha v ZDA je Kitajska. Ta se je namreč načrtno preusmerila v tehnološko zahtevnejše izdelke, ki jih tudi lahko dražje prodaja. Po drugi strani pa je glavni izvoznik tekstila, vlaken in plastike, iz katerih potem Vietnam izdeluje oblačila, obutev in elektroniko, Kitajska.

Vietnam has replaced China as the major source of US imports for many simpler manufactured goods. pic.twitter.com/M1t1kwvUpT