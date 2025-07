Kitajski avtomobilski posel cveti, celemu svetu kažejo nove trende #foto

Na Kitajskem so v prvi polovici leta prodali 10,891 milijona novih avtomobilov, kar je 10,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Letos do konca junija je rasla prodaja novoenergijskih vozil (električni, priključni hibridi), in sicer za 33 odstotkov na skupno 5,458 milijona novih vozil. Prodaja klasičnih avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje je padla za 5,2 odstotka na 5,433 milijona novih avtomobilov. Delež priključnih avtomobilov je tako znašal 50,1 odstotka in je za las dosegel večino na trgu. Za primerjavo, v Evropi ti avtomobili dosegajo približno četrtino trga novih osebnih avtomobilov.

Najbolje prodajani avtomobil na Kitajskem je bil letos geely xingyuan (204.940), sledili so BYD seagull (174.912), tesla model Y (171.064), wulling hongquang mini (171.064), BYD qin plus (163.603) in xiaomi SU7 (155.692).

Foto: Volkswagen

Na sedmem mestu je najuspešnejši avtomobil s klasičnim motorjem (geely monjaro, 146.223), v prvi dvajseterici je devet avtomobilov s klasičnim motorjem in skupno pet priključnih hibridov in še en avtomobil s podaljševalnikom dosega. Ostala vozila v prvi dvajseterici so električna. Med tujimi znamkami sta v prvi dvajseterici s svojimi avtomobili le Volkswagen in Toyota. Najvišje na devetem mestu je volkswagen lavida (136.344).

Foto: BYD

Foto: BYD

Med novoenergijskimi vozili so Kitajci letos kupili in registrirali 3,330 milijona električnih avtomobilov, kar je 37,6 odstotka več kot lani. Prodaja priključnih hibridov je zrasla za več kot 26 odstotkov na 2,128 milijona novih vozil. Izključno električni avtomobili so tako pri 30 odstotkih kitajskega avtomobilskega trga, med novoenergijskimi pa imajo 61-odstotni delež. Ta je od konca lanskega leta celo upadel za eno odstotno točko.

Iz kitajskih tovarn so v enem polletju prvič izvozili več kot milijon novih avtomobilov, in sicer 1.056.000, kar je bilo 74 odstotkov več kot v prvem polletju lani. Pri izvozu sta prednačila Tesla in BYD, opazna je rast priključnih hibridov.

Opazen trend pri baterijah: v Evropi prevladujoči tip NMC se počasi poslavlja

V avtomobile kitajskega izvora so v šestih mesecih vgradili skoraj 300 gigavatni ur, kar je bilo 47 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Močno je zrasla uporaba baterij tipa LFP, in sicer za 73 odstotkov na skupno kapaciteto 243 gigavatnih ur. Uporaba baterij tipa NMC je padla za skoraj 11 odstotkov na 55,4 gigavatne ure. Uporaba teh je padala že konec lanskega leta, kar kaže na zaton tega nekoč prevladujočega tipa baterij. Baterije LFP so imele letos v kitajskih avtomobilih (vključno s Teslo, take baterije imajo nekatere različice njihovih avtomobilov) 81-odstotni delež.

Četrtino proizvodnje avtomobilskih baterij ima CATL, sledita BYD in CALB.