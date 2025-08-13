Sreda, 13. 8. 2025, 4.00
V Sloveniji izdali že več kot 3.200 subvencij
Priložnost za kupce: jesen prinaša več kot devet milijonov evrov pomoči
Srbi so trenutno zalogo sredstev za subvencije ob nakupu električnih avtomobilov že izkoristili, v Sloveniji pa nov razpis z nespremenjenimi višinami subvencij v veljavo stopa v začetku septembra.
Do konca julija so v Sloveniji registrirali nekaj več kot 3.200 električnih osebnih avtomobilov, kar je skoraj deset odstotkov bruto avtomobilskega trga. Brez enodnevnih registracij bi delež električnih vozil presegel deset odstotkov, kar pa bi bilo še vedno pod evropskim povprečjem. Tam se ta delež giblje nad 15 odstotki.
Skupno za subvencije več kot devet milijonov evrov
Borze je za začetek septembra napovedal nov sveženj sredstev za subvencije ob nakupu novih in tudi rabljenih električnih vozil. Višina subvencij za osebne avtomobile je enaka kot do zdaj – 7.200 evrov za vozila s ceno do 35 tisoč evrov, 6.500 evrov za avtomobile s ceno od 35 do 45 tisoč evrov in 4.200 evrov za avtomobile s ceno od 45 do 65 tisoč evrov.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem pozivu, znaša 5,2 milijona evrov za fizične osebe in štiri milijone evrov za osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.
Kakšni so pogoji pri rabljenih avtomobilih?
Pri rabljenih avtomobilih je mogoče dobiti subvencijo tri tisoč evrov, če gre za avtomobil s ceno do 35 tisoč evrov, pri ceni do 45 tisočakov pa je višina subvencije za tisočaka nižja.
Pogoj za pridobitev subvencije pri rabljenih avtomobilih je, da zanj v preteklosti še ni smela biti izdana subvencija. Borzen je objavil seznam številk VIN za vozila, ki so v Sloveniji že prejela subvencijo. Teh je več kot 3.200. Subvencije za rabljene avtomobile tako pridejo najbolj prav ob nakupu v tujini.
In še to – fizična oseba lahko dobi subvencijo za en avtomobil oziroma vozilo, pravna oseba pa lahko koristi subvencije do 15 vozil.
Električni avtomobili z največ registracijami letos v Sloveniji:
|registracije v 2025
|Tesla Model Y
|315
|VW ID.4
|222
|Cupra Born
|203
|Tesla Model 3
|190
|Dongfeng Box
|173
|Škoda Elroq
|140
|Hyundai Kona
|127
|Peugeot e-208
|122
|Renault 5
|118
|VW ID.7
|116
|Kia EV3
|93
|Cupra Tavascan
|89
|Hyundai Inster
|78
|VW ID.3
|71
|Toyota bZ4X
|71
|MG 4
|68
|Hyundai Ioniq 5
|67
|BMW iX1
|61
|Audi Q6 e-tron
|58
|Citroen e-C3
|56
vir. Sekcija za vozila, Trgovinska zbornica Slovenije