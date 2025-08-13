Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Sreda,
13. 8. 2025,
V Sloveniji izdali že več kot 3.200 subvencij

Priložnost za kupce: jesen prinaša več kot devet milijonov evrov pomoči

Gregor Pavšič

Škoda elroq | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Srbi so trenutno zalogo sredstev za subvencije ob nakupu električnih avtomobilov že izkoristili, v Sloveniji pa nov razpis z nespremenjenimi višinami subvencij v veljavo stopa v začetku septembra.

Do konca julija so v Sloveniji registrirali nekaj več kot 3.200 električnih osebnih avtomobilov, kar je skoraj deset odstotkov bruto avtomobilskega trga. Brez enodnevnih registracij bi delež električnih vozil presegel deset odstotkov, kar pa bi bilo še vedno pod evropskim povprečjem. Tam se ta delež giblje nad 15 odstotki. 

Skupno za subvencije več kot devet milijonov evrov 

Borze je za začetek septembra napovedal nov sveženj sredstev za subvencije ob nakupu novih in tudi rabljenih električnih vozil. Višina subvencij za osebne avtomobile je enaka kot do zdaj – 7.200 evrov za vozila s ceno do 35 tisoč evrov, 6.500 evrov za avtomobile s ceno od 35 do 45 tisoč evrov in 4.200 evrov za avtomobile s ceno od 45 do 65 tisoč evrov.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem pozivu, znaša 5,2 milijona evrov za fizične osebe in štiri milijone evrov za osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.   

Kakšni so pogoji pri rabljenih avtomobilih?

Pri rabljenih avtomobilih je mogoče dobiti subvencijo tri tisoč evrov, če gre za avtomobil s ceno do 35 tisoč evrov, pri ceni do 45 tisočakov pa je višina subvencije za tisočaka nižja.

Pogoj za pridobitev subvencije pri rabljenih avtomobilih je, da zanj v preteklosti še ni smela biti izdana subvencija. Borzen je objavil seznam številk VIN za vozila, ki so v Sloveniji že prejela subvencijo. Teh je več kot 3.200. Subvencije za rabljene avtomobile tako pridejo najbolj prav ob nakupu v tujini.

In še to – fizična oseba lahko dobi subvencijo za en avtomobil oziroma vozilo, pravna oseba pa lahko koristi subvencije do 15 vozil.

Medtem so izdajanje subvencij zaustavili v Srbiji, saj so porabili namenskih 1,5 milijona evrov. Količina sredstev je bila torej veliko manjša kot v Sloveniji, višina subvencije pa je znašala do največ pet tisoč evrov. Srbi bodo predvidoma nadaljevali subvencioniranje, ko bodo zanj spet na voljo sredstva.
 

Električni avtomobili z največ registracijami letos v Sloveniji:

registracije v 2025
Tesla Model Y 315
VW ID.4 222
Cupra Born 203
Tesla Model 3 190
Dongfeng Box 173
Škoda Elroq 140
Hyundai Kona 127
Peugeot e-208 122
Renault 5 118
VW ID.7 116
Kia EV3 93
Cupra Tavascan 89
Hyundai Inster 78
VW ID.3 71
Toyota bZ4X 71
MG 4 68
Hyundai Ioniq 5 67
BMW iX1 61
Audi Q6 e-tron 58
Citroen e-C3 56

vir. Sekcija za vozila, Trgovinska zbornica Slovenije

