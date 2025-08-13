Priložnost za kupce: jesen prinaša več kot devet milijonov evrov pomoči

Srbi so trenutno zalogo sredstev za subvencije ob nakupu električnih avtomobilov že izkoristili, v Sloveniji pa nov razpis z nespremenjenimi višinami subvencij v veljavo stopa v začetku septembra.

Do konca julija so v Sloveniji registrirali nekaj več kot 3.200 električnih osebnih avtomobilov, kar je skoraj deset odstotkov bruto avtomobilskega trga. Brez enodnevnih registracij bi delež električnih vozil presegel deset odstotkov, kar pa bi bilo še vedno pod evropskim povprečjem. Tam se ta delež giblje nad 15 odstotki.

Skupno za subvencije več kot devet milijonov evrov

Borze je za začetek septembra napovedal nov sveženj sredstev za subvencije ob nakupu novih in tudi rabljenih električnih vozil. Višina subvencij za osebne avtomobile je enaka kot do zdaj – 7.200 evrov za vozila s ceno do 35 tisoč evrov, 6.500 evrov za avtomobile s ceno od 35 do 45 tisoč evrov in 4.200 evrov za avtomobile s ceno od 45 do 65 tisoč evrov.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem pozivu, znaša 5,2 milijona evrov za fizične osebe in štiri milijone evrov za osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Kakšni so pogoji pri rabljenih avtomobilih?

Pri rabljenih avtomobilih je mogoče dobiti subvencijo tri tisoč evrov, če gre za avtomobil s ceno do 35 tisoč evrov, pri ceni do 45 tisočakov pa je višina subvencije za tisočaka nižja.

Pogoj za pridobitev subvencije pri rabljenih avtomobilih je, da zanj v preteklosti še ni smela biti izdana subvencija. Borzen je objavil seznam številk VIN za vozila, ki so v Sloveniji že prejela subvencijo. Teh je več kot 3.200. Subvencije za rabljene avtomobile tako pridejo najbolj prav ob nakupu v tujini.

In še to – fizična oseba lahko dobi subvencijo za en avtomobil oziroma vozilo, pravna oseba pa lahko koristi subvencije do 15 vozil.

Medtem so izdajanje subvencij zaustavili v Srbiji, saj so porabili namenskih 1,5 milijona evrov. Količina sredstev je bila torej veliko manjša kot v Sloveniji, višina subvencije pa je znašala do največ pet tisoč evrov. Srbi bodo predvidoma nadaljevali subvencioniranje, ko bodo zanj spet na voljo sredstva.



Električni avtomobili z največ registracijami letos v Sloveniji:

registracije v 2025 Tesla Model Y 315 VW ID.4 222 Cupra Born 203 Tesla Model 3 190 Dongfeng Box 173 Škoda Elroq 140 Hyundai Kona 127 Peugeot e-208 122 Renault 5 118 VW ID.7 116 Kia EV3 93 Cupra Tavascan 89 Hyundai Inster 78 VW ID.3 71 Toyota bZ4X 71 MG 4 68 Hyundai Ioniq 5 67 BMW iX1 61 Audi Q6 e-tron 58 Citroen e-C3 56

