Leapmotor T03 - nikar ne podcenjujte kitajskega “fička”, saj adut ni le nizka cena

Leapmotor T03 je najcenejši električni avtomobil na trgu, ki z odbito subvencijo stane manj kot 12 tisoč evrov, tudi pozimi pa ima blizu 300 kilometrov dosega. Kaj v praksi nudi ta kitajski malček, s katerim se boste vozili za manj kot tri evre na sto kilometrov?

Leapmotor sodi med najnovejše avtomobilske znamke v Sloveniji, malček T03 pa je najcenejši električni avtomobil na trgu. Kaj zmore kitajski “fičko”, kot ga je poimenoval eden mimoidočih, in zakaj ta avtomobil, ki z odbito subvencijo ne stane niti 12 tisočakov, kljub nenavadni (azijski) zunanjosti preseneti z vsakodnevno uporabnostjo? Veliko zanimanje zanj in tudi dobre prodajne številke prav gotovo niso naključje.

Palec gor: poraba energije, serijska oprema, enostavna vsakodnevna uporabnost, vrednost glede na ceno

poraba energije, serijska oprema, enostavna vsakodnevna uporabnost, vrednost glede na ceno Palec dol: ne najbolj simpatičen videz, klimatska naprava je ročna, dobil bo nove tekmece

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Leapmotor je ena štirih kitajskih znamk, ki se je v Slovenijo že prebila med prvo trideseterico na avtomobilskem trgu. Na trg so vstopili šele poleti, a hitro dobili svoje mesto in prepričali že več sto kupcev.

Prvi prodajni adut Leapmotorja je električni mestni malček T03, ki najprej in v prvi vrsti privlači s svojo ceno. Stane namreč 19 tisoč evrov, kar z odbitkom trenutne subvencije pomeni končno ceno pod mejo 12 tisoč evrov (11.790 evrov). T03 spomni na čas, ko je bilo v tem cenovnem rangu mogoče dobiti podobno velike malčke, kot sta bila volkswagen e-up in škoda citigo-e. Oba sta se prodajala kot za med in tudi T03 dokazuje, da Slovence cenovno dostopen električni avtomobil še kako zanima.

V drugi polovici leta je leapmotor T03 na celotnem slovenskem trgu tretji najbolje prodajani električni avtomobil (za teslo model Y in volkswagen ID.7). Do konca novembra je zbral 170 registracij.

Tak malček je namenjen vlogi drugega domačega avtomobila, čeprav nekoliko manj zahteven posameznik ali par brez otrok v njem prav veliko ne bo pogrešal. Ta avtomobil namreč v marsičem prijetno preseneti in napoveduje nov val podobnih vozil, ki bodo ciljale na ceno pod mejo 20 tisočakov. Okrog te meje prihajajo BYD dolphin surf, renault twingo, volkswagen ID.1 in prav gotovo še kdo.

Foto: Gregor Pavšič

No, za razliko od večjih leapmotorjev je T03 res videti nekoliko hecno (sploh spredaj), nenavadno in tipično vzhodnoazijsko. Avtomobil je dolg 3,62 metra, širok je 1,65 metra, medosna razdalja pa kljub temu znaša za najmanjši razred zavidljivih 2,4 metra. Pri Leapmotorju so 15-palčna kolesa (dimenzija 165/65 R15) pomaknili v skrajne kote vozila, kar prinaša dober prostorski izkoristek.

Zato lahko že takoj zapišemo, da na zadnji klopi dokaj solidno sedita tudi dve odrasli osebi. Otroci ne bodo imeli težav. Prostora sicer ni toliko kot v (dražjem) hyundai insterju, a še vedno dovolj za dobro uporabnost zadnje klopi. Prtljažnik je zelo soliden z 210 litri osnovne prostornine. Naslonjalo zadnje klopi se zlaga izključno v celoti, kar je ena izmed slabših strani vozila. Če bi želeli peljati večji predmet in bi morali podreti naslonjalo, potem zadaj ne more sedeti nihče več.

Do “stotice” leapmotor T03 pospeši v 13 sekundah, do hitrosti 50 kilometrov na uro pa le v petih sekundah. Najvišja hitrost je 130 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vozniški prostor je ergonomsko zadovoljiv in tudi nad udobjem - seveda gledano iz vidika najmanjšega avtomobilskega razreda - ni večjih pripomb.

Upravljanje z vozilom je enostavno - prestavna ročica je na desni strani volana, na konzoli je gumb za zagon motorja in osrednji desetpalčni zaslon. Kaj dosti drugega voznik v tem avtomobilu niti ne bo potreboval.



Zanimivost - T03 ima serijsko vgrajen radarski tempomat, z vmesnikom pa tudi brezžično povezavo z vmesnikoma CarPlay ali Android Auto. Fizičnih gumbov praktično ni in tudi klimatska naprava je ročna in ne samodejna. Pozimi gretje potrebuje nekaj več časa za aktivacijo, kar pač pritiče malčku - podobno kot tudi nekaj šibkejše ozvočenje.

Foto: Gregor Pavšič

Pogonski 70-kilovatni elektromotor (158 Nm navora) je dobra izbira za ta avtomobil. Na eni strani zagotavlja poskočnost v mestnem okolju, kjer ste med semaforji zlahka hitrejši od večine ostalih vozil (predvsem zaradi hipno odzivnega pogona, enakomerne vožnje …), prav tako pa se je mogoče podati tudi na avtocesto.

Tam je vožnja tudi pri hitrosti okrog 120 kilometrov na uro zanesljivo stabilna in tudi motor ni preobremenjen. Čeprav je T03 predvsem primestni in mestni avtomobil, bo tudi vožnja do slovenske obale ali na kak drug izlet povsem dovolj udobna.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Dobra stran T03 je nizka poraba energije, ki se je tudi ob zimskih temperaturah gibala med 11 in 16 kilovatnimi urami (kWh) elektrike na sto prevoženih kilometrov. Povprečje s precej avtocestne vožnje je bilo pri 15 kWh.

Ob taki porabi bo vožnja poceni - tudi ob polnjenju na javni polnilnici AC boste za sto kilometrov lahko odšteli manj kot tri evre, ob domačem polnjenju pa to sploh ni vprašljivo.

Kapaciteta baterije (ta je železofosfatna LFP, pohvalno!) je 36 kWh. Doseg v praksi za T03 je tako med dobrimi 200 in tudi 300 kilometri. Doseg je za avtomobil take vrste prav gotovo dovolj velik. Na digitalnem merilniku bi si želeli le podatek o preostali napolnjenosti baterije v odstotkih in ne le v kilometrih. Podatek v odstotkih se skriva v podmeniju na osrednjem zaslonu.

Foto: Gregor Pavšič

Polnjenje baterije pričakovano ni prav nič hitro. Namen takega vozila je polnjenje doma in ker je baterija majhna, je tudi največja moč 6,6 kW povsem zadovoljiva. Polnilec ni trofazni, zato na 11-kilovatni polnilnici pričakujte moč polnjenja z največ 3,7 kilovata.

T03 podpira tudi hitro polnjenje z enosmernim tokom DC, kjer pa so moči nizke. Teoretično zmore do 48 kW, a v praksi se moč ni dvignila prek 20 kW. Deset minut je bilo dovolj za pridobljenih 10 odstotkov baterije. Hitro polnjenje T03 bo tako predvsem izhod v sili in ne nekaj, kar bi kljub bateriji LFP počeli pogosteje.

Odlično izhodišče in razmerje med ceno in tem, kar avtomobil nudi, a tekmeci prihajajo …

Pod črto ima T03 več izrazitih prednosti in dobrih lastnosti kot pomanjkljivosti, ki bi pretirano motile. Razmerje med ceno in avtomobilsko vsebino je zelo dobro in prave konkurence niti nima.

Toda kot omenjeno že v začetku jo bo dobil. V najmanjši segment prihajajo novi avtomobili, kjer bo kljub zavidanja vredni nizki ceni tudi T03 imel resno konkurenco. Kitajski malček pač ne sodi med najbolj prikupne avtomobile, povsem drugače pa bo na primer že z “dolenjskim” renault twingom. Vprašanje bo glede razlike v ceni med primerljivo opremljenima. Za zdaj je leapmotor T03 zelo učinkovita napoved teh sprememb in osvežitev trga. Prvi od mnogih, ki na slovenske ceste še prihajajo.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič