Pri Hyundaiju so že leta 2021 na ceste poslali oblikovno zelo privlačen enoprostorec stadia, ki ga poganjajo klasičtí motori. V Sloveniji ta model sicer uradno ni na voljo - kar nekaj vozil so sicer vozniki uvozili iz tujine - z njim pa smo se na tujih cestah med priložnostno vožnjo tudi že spoznali.

Za zdaj edina fotografija novega modela. Foto: Hyundai

Korejci zdaj napovedujejo svoj največji električni avtomobil do zdaj. Ker smo že letos spoznali veliki športni terenec ioniq 9 in ker večjega SUV-ja ne pričakujemo, je najbolj logično pojasnilo prihod električne starie. Hyundai za zdaj ne razkriva podatkov, za novi model pa so napovedali 800-voltno platformo.

Avtomobil bodo razkrili že na avtomobilski razstavi v Bruslju, ki se začne v prvi polovici januarja.

Staria tudi v električni različici uradno ostaja izven slovenskih prodajnih salonov. V Avstriji trenutni model s klasičnim motorjem (1,6-litrski T-GDi HEV, 118 kW) v potnški izvedbi stane od 60 tisoč evrov naprej.

