Torek, 23. 12. 2025, 6.17
1 ura, 15 minut
Hyundai staria
Skrivnostni pri Hyundaiju, je to nova staria?: Prihaja največji električni model.
Hyundai napoveduje nov model, ki bi bil lahko električna različica enoprostorca starie.
Pri Hyundaiju so že leta 2021 na ceste poslali oblikovno zelo privlačen enoprostorec stadia, ki ga poganjajo klasičtí motori. V Sloveniji ta model sicer uradno ni na voljo - kar nekaj vozil so sicer vozniki uvozili iz tujine - z njim pa smo se na tujih cestah med priložnostno vožnjo tudi že spoznali.
Za zdaj edina fotografija novega modela. Hyundai bo razkril največje električno vozilo do zdaj
Korejci zdaj napovedujejo svoj največji električni avtomobil do zdaj. Ker smo že letos spoznali veliki športni terenec ioniq 9 in ker večjega SUV-ja ne pričakujemo, je najbolj logično pojasnilo prihod električne starie. Hyundai za zdaj ne razkriva podatkov, za novi model pa so napovedali 800-voltno platformo.
Avtomobil bodo razkrili že na avtomobilski razstavi v Bruslju, ki se začne v prvi polovici januarja.
Staria tudi v električni različici uradno ostaja izven slovenskih prodajnih salonov. V Avstriji trenutni model s klasičnim motorjem (1,6-litrski T-GDi HEV, 118 kW) v potnški izvedbi stane od 60 tisoč evrov naprej.