Avtorji:
M. P., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
20.30

Četrtek, 16. 10. 2025, 20.30

1 ura, 14 minut

Reli za SP Srednje Evropa

S trobojem Toyotinih dirkačev se je začel tudi 12. reli sezone

Avtorji:
M. P., STA

Sebastien Ogier Toyota

Sebastien Ogier

Foto: Guliverimage

Sebastien Ogier (Toyota) je najhitreje začel reli za svetovno prvenstvo po srednji Evropi, ki se je začel na nemških cestah. Po prvih dveh hitrostnih preizkušnjah ima pred najbližjim tekmecem in moštvenim kolegom Kallejem Rovanpero 1,6 sekunde naskoka.

Kalle Rovanperä
Med tremi glavnimi tekmeci v boju za naslov svetovnega prvaka se je malce slabše prvi dan odrezal Elfyn Evans (Toyota), ki na šestem mestu zaostaja šest sekund. Prvo hitrostno preizkušnjo je dobil Sebastien Ogier, drugo pa Kalle Rovanperä. Ta ima 1,6 sekunde zaostanka za izkušenim Francozom, na tretjem mestu pa je še en francoski dirkač Adrien Fourmaux (Hyundai) z zaostankom 3,9 sekunde.

Odločitev na srednjeevropskem reliju, 12. dirki sezone, bo padla v naslednjih dneh, ko bo do nedelje na sporedu še ostalih 16 brzincev. V petek se bodo vozniki merili na šestih.

V skupnem seštevku ima Ogier (224 točk) dve točki naskoka pred Evansom in 21 pred Rovanpero. Do konca sezone bosta po srednjeevropski preizkušnji še relija po Japonski in Savdski Arabiji.

Sebastien Ogier
reli WRC Hyundai Toyota Elfyn Evans Kalle Rovanperä Sebastien Ogier
