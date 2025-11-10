Idrijski reli je drugič zapored dobil Marko Grossi, v najštevilčnejšem razredu pa je naslov prvaka osvojil Luka Brus. Zadnji reli sezone je med Slovenci končalo 36 posadk.

Marko Grossi in Tara Berlot sta zmagala prvič letos. Foto: Osebni arhiv V Idriji se je končalo letošnje državno prvenstvo v reliju. Sezono je z zmago končal predlanski prvak Marko Grossi (citroën C3 rally2, sovoznica Tara Berlot), ki je dobil pet od devetih hitrostnih preizkušenj in tako potrdil končno tretje mesto v državnem prvenstvu. Grossi je bil z novim dirkalnikom letos pred sezono glavni tekmec Roka Turka (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), toda nesreča v Železnikih in odstop v Novi Gorici sta ga oddaljila od boja za najvišja mesta.

Rezultati relija v Idriji - slovensko DP skupno:

1. Grossi - Berlot (citroën C3 rally2) 1:03:34,7; 2. Turk - Kacin (hyundai i20 rally2) + 0:20,9; 3. Zrinski - Kurent (škoda fabia rally2) + 4:05,6; 4. Mlinar - Bizjak (peugeot 208 rally4) + 5:08,5; 5. Peljhan - Čar (VW polo proto) + 5:35,9; 6. Mlinar - Mlinar (peugeot 208 rally4) + 5:50,6; 7. Kavs - Cencič (ford fiesta rally3) + 6:59,3; 8. Kavčič - Jeram (peugeot 208 rally4) + 7:14,8; 9. Podlesnik - Šavelj (opel corsa rally4) + 7:19,3; 10. Velkavrh - Velkavrh Gorenc (renault clio rally5) + 7:20,6; … uvrščenih 36 posadk

Težave na domačem reliju za Roka Turka in Blanko Kacin. Foto: Gregor Pavšič

Na idrijskem reliju je imel Turk nekaj tehničnih težav z nedelujočo ročno zavoro in posledično tudi zavornim sistemom, tako da je s polno hitrostjo dirkal šele povsem ob koncu relija. Odlično je na drugi strani začel Mitja Glasenčnik (citroën C3 rally2, sovoznik Matej Pistotnik) in se celo prebil na drugo mesto, toda nato je zdrsnil s ceste in končal ob drevesu.

Med Slovenci je tako tretje mesto osvojil Aleš Zrinski (škoda fabia rally2, sovoznik Metod Kurent), letošnji državni prvak v razredu Masters. Za Zrinskega je bil to jubilejni stoti reli v 20-letni karieri. Skupno peti je bil tokrat Simon Mlinar (peugeot 208 rally4, sovoznik Erik Bizjak). Mlinar je slavil v Diviziji 2, kar je bila zanj prva zmaga po sezoni 2020. V Diviziji 2 sta tokrat manjkala letos najhitrejša v prvenstvu Čendak in Miklavčič. Prvo peterico je med Slovenci zaključil Darko Peljhan (VW polo proto, sovoznik Matej Čar).

Nova državna prvaka v Diviziji 1. Foto: Gregor Pavšič

Najpomembnejši obračun v Idriji smo videli v Diviziji 1, kjer sta se za naslov pomerila Luka Brus (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek) in Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc). Brus je imel pred relijem lepo zalogo prednosti v točkah, zato mu je zadoščalo že drugo mesto. Velkavrh je dosegel lepo zmago in je bil med Slovenci celo v prvi deseterici skupno, a se je moral zadovoljiti z naslovom podprvaka. Brus ni skrival veselja, saj je v preteklosti na idrijskem reliju že dvakrat naredil napako in izgubil naslov prvaka.

V diviziji 3 zmaga Tilna Likarja (ford fiesta ST, sovoznica Angela Habe), ki je s tem potrdil naslov državnega prvaka. V razredu Masters 2WD je novi prvak Denis Savič (opel corsa rally4, sovoznica Nina Počkaj).

Aleš Zrinski je bil v Idriij tretji, odpeljal pa je svoj stoti reli v karieri. Foto: Uroš Modlic

Zmaga v Diviziji 1,Mitja Velkavrh je letos podprvak Divizije 1. Foto: Gregor Pavšič Tilen Likar državni prvak Divizije 3. Foto: Gregor Pavšič



