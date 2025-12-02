Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Torek,
2. 12. 2025,
21.00

1 ura, 18 minut

Toyota Kalle Rovanperä reli WRC

Torek, 2. 12. 2025, 21.00

1 ura, 18 minut

Dvakratni prvak v reliju

Kalle Rovanperä že januarja na prvi dirki s formulo

M. P.

Kalle Rovanperä | Kalle Rovanperä | Foto Guliverimage

Kalle Rovanperä

Foto: Guliverimage

Dvakratni svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä svojo novo kariero, kariero v formulah oziroma enosedežnikih, začenja že januarja. Finec bo dirkal v novozelandskem pokalu Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy.

Kalle Rovanperä
Sportal Kalle Rovanperä bo reli zamenjal za tekme na dirkališču

Svet avtomotošporta bo s pozornostjo spremljal novo pot Finca Kalleja Rovanpere, saj ni nekaj običajnega, da bi dirkač iz relija prestopil v enosedežnike oziroma formule. Pred tremi leti je postal najmlajši svetovni prvak v reliju, leta 2023 še drugič in nato oznanil, da bo leta 2024 odpeljal samo izbrane dirke. Letos je znova odpeljal celotno sezono, zmagal trikrat in v skupnem seštevku končal na tretjem mestu. Kljub temu pa v reliju ni več zares užival in zato se je odločil za novo pot. 

"Stopam v neznano"

Ostaja zvest Toyoti, s katero je pet let dirkal v reliju, in naj bi z njo v sezoni 2026 nastopal v japonski superformuli. A v tem prvenstvu bo prva dirka marca, sam pa želi prvo priložnost že prej. Odločil se je za nastop v novozelandskem pokalu Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy, v katerem so januarja na sporedu štiri dirke. "Prihodnja leta bodo zame največji izziv v življenju. Stopam v neznano," je prek družabnih omrežij sporočil 25-letni Finec. "Želel sem si to spremembo. Rad bi se učil nove stvari. Vse bom dal za ta nov projekt."

Sebastien Ogier
Sportal Sebastien Ogier do rekordno devetega naslova svetovnega prvaka
Toyota Kalle Rovanperä reli WRC
