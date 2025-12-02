Svet avtomotošporta bo s pozornostjo spremljal novo pot Finca Kalleja Rovanpere, saj ni nekaj običajnega, da bi dirkač iz relija prestopil v enosedežnike oziroma formule. Pred tremi leti je postal najmlajši svetovni prvak v reliju, leta 2023 še drugič in nato oznanil, da bo leta 2024 odpeljal samo izbrane dirke. Letos je znova odpeljal celotno sezono, zmagal trikrat in v skupnem seštevku končal na tretjem mestu. Kljub temu pa v reliju ni več zares užival in zato se je odločil za novo pot.

"Stopam v neznano"

Ostaja zvest Toyoti, s katero je pet let dirkal v reliju, in naj bi z njo v sezoni 2026 nastopal v japonski superformuli. A v tem prvenstvu bo prva dirka marca, sam pa želi prvo priložnost že prej. Odločil se je za nastop v novozelandskem pokalu Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy, v katerem so januarja na sporedu štiri dirke. "Prihodnja leta bodo zame največji izziv v življenju. Stopam v neznano," je prek družabnih omrežij sporočil 25-letni Finec. "Želel sem si to spremembo. Rad bi se učil nove stvari. Vse bom dal za ta nov projekt."