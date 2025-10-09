V svetu avtomotošporta je odjeknila presenetljiva vest, da dvakratni svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä menja disciplino. Pri 25 letih ima dovolj relija - že lani je odpeljal samo polovico dirk - in se podaja v svet enosedežnikov oziroma formul. Ostal bo zvest koncernu Toyota in bo naslednje leto dirkal v japonski super formuli.

Dvakratni svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä se bo po koncu sezone poslovil od tekmovalnega relija in se podal na vznemirljiv nov izziv v motošportu. Kot so potrdili pri njegovi ekipi Toyota Gazoo Racing, bo Finec še naprej ostal v avtomobilističnem športu, a kot dirkač na dirkališčih. V prihodnji sezoni 2026 bo s podporo ekipe TGR tekmoval na Japonskem v kategoriji enosedežnih avtomobilov prvenstva super formula.

Kalle Rovanperä Foto: Guliverimage Rovanperä je dosegel izjemen uspeh za mladega voznika relija, odkar mu je TGR leta 2020 pri 19 letih ponudil priložnost za tekmovanje na najvišji ravni tega športa. S svojo sposobnostjo hitrega učenja in prilagajanja je postal najmlajši nosilec stopničk v zgodovini relija, so zapisali pri njegovi ekipi, ko je na šele drugem nastopu na reliju Švedska 2020 končal na tretjem mestu. Naslednje leto je z zmago na reliju Estonija postal najmlajši voznik, ki je zmagal na dirki za SP v reliju.

"Ta odločitev ni bila lahka, a o njej razmišljam že nekaj časa," je dejal Finec, ki je leta 2022, dan po svojem 22. rojstnem dnevu, postal najmlajši svetovni prvak v reliju. "Potem ko sem v reliju že toliko dosegel, sem začel razmišljati o drugih priložnostih in novih izzivih, ki bi jih rad sprejel. Vem, da gre za skok v neznano, a se resnično veselim," je dejal 25-letni Finec, ki je tudi letos v boju za tretji naslov. Do konca sezone so še tri dirke.

Naslednja postaja SP bo srednjeevropski reli v Nemčiji, Avstriji in na Češkem med 16. in 19. oktobrom. Na vrhu razpredelnice SP je Francoz Sebastien Ogier z 224 točkami, Britanec Elfyn Evans je drugi z 222 točkami. Na tretjem mestu je Rovanperä z 203 točkami.