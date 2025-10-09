Četrtek, 9. 10. 2025, 14.00
Dvakratni svetovni prvak v reliju
Kalle Rovanperä bo reli zamenjal za tekme na dirkališču
V svetu avtomotošporta je odjeknila presenetljiva vest, da dvakratni svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä menja disciplino. Pri 25 letih ima dovolj relija - že lani je odpeljal samo polovico dirk - in se podaja v svet enosedežnikov oziroma formul. Ostal bo zvest koncernu Toyota in bo naslednje leto dirkal v japonski super formuli.
Dvakratni svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä se bo po koncu sezone poslovil od tekmovalnega relija in se podal na vznemirljiv nov izziv v motošportu. Kot so potrdili pri njegovi ekipi Toyota Gazoo Racing, bo Finec še naprej ostal v avtomobilističnem športu, a kot dirkač na dirkališčih. V prihodnji sezoni 2026 bo s podporo ekipe TGR tekmoval na Japonskem v kategoriji enosedežnih avtomobilov prvenstva super formula.
Kalle Rovanperä Rovanperä je dosegel izjemen uspeh za mladega voznika relija, odkar mu je TGR leta 2020 pri 19 letih ponudil priložnost za tekmovanje na najvišji ravni tega športa. S svojo sposobnostjo hitrega učenja in prilagajanja je postal najmlajši nosilec stopničk v zgodovini relija, so zapisali pri njegovi ekipi, ko je na šele drugem nastopu na reliju Švedska 2020 končal na tretjem mestu. Naslednje leto je z zmago na reliju Estonija postal najmlajši voznik, ki je zmagal na dirki za SP v reliju.
"Ta odločitev ni bila lahka, a o njej razmišljam že nekaj časa," je dejal Finec, ki je leta 2022, dan po svojem 22. rojstnem dnevu, postal najmlajši svetovni prvak v reliju. "Potem ko sem v reliju že toliko dosegel, sem začel razmišljati o drugih priložnostih in novih izzivih, ki bi jih rad sprejel. Vem, da gre za skok v neznano, a se resnično veselim," je dejal 25-letni Finec, ki je tudi letos v boju za tretji naslov. Do konca sezone so še tri dirke.
Naslednja postaja SP bo srednjeevropski reli v Nemčiji, Avstriji in na Češkem med 16. in 19. oktobrom. Na vrhu razpredelnice SP je Francoz Sebastien Ogier z 224 točkami, Britanec Elfyn Evans je drugi z 222 točkami. Na tretjem mestu je Rovanperä z 203 točkami.