Kako posebna je 10. lovorika za McLaren

McLaren je v Singapurju spisal zgodovino. Šest dirk pred koncem svetovnega prvenstva formule 1 je osvojil konstruktorsko lovoriko, kar je izenačenje rekorda. Ta je njihova deseta in z njo so postali druga najuspešnejša ekipa v zgodovini tega športa. Na dosedanjih 18 dirkah sta Oscar Piastri in Lando Norris dosegla devet najboljših štartnih položajev in 12 zmag (sedem dvojih). McLaren je ekipno lovoriko ubranil prvič po 34 letih. Zbrali smo še nekaj zanimivih številk o deseti lovoriki za to slovito angleško ekipo iz Wokinga, ki jo je že v 60 letih 20. stoletja ustanovil Bruce McLaren.

Veselje McLarnove ekipe v Singapurju. Le četrtouvrščeni Oscar Piastri je bil malo slabše razpoložen, potem ko ga je v prvem zavoju z manjšim dotikom prehitel Lando Norris. Foto: Guliverimage McLaren je bil na prvih dveh dirkah sezone 2023 najslabša ekipa formule 1 (eno 15. in dve 17. mesti), a so že v tistem prvenstvu tako napredovali v razvoju dirkalnika, da so napredovali na četrto mesto v ekipnem seštevku. Pretekli konec tedna so z mladim in zanesljivim dirkaškem parom Lando Norris in Oscar Piastri osvojili drugi zaporedni naslov prvaka med konstruktorji. To jim je uspelo šest dirk pred koncem sezone, kar se je doslej zgodilo samo enkrat – ko je konstruktorski prvak leta 2023 postal Red Bull. Prej to ni uspelo še nobeni ekipi. Pet dirk do konca je bila odločitev doslej znana dvakrat, leta 1988 (McLaren) in leta 2004 (Ferrari). Za McLaren je to deseta konstruktorska lovorika, ubranili so jo prvič po 34 letih.

Skupni seštevek (18/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 336 točk

2. Lando Norris (McLaren) 314

3. Max Verstappen (Red Bull) 273

4. George Russell (Mercedes) 237

5. Charles Leclerc (Ferrari) 173

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 127



1. McLaren Mercedes* 650

2. Mercedes 325

3. Ferrari 300

4. Red Bull Honda 290

5. Williams Mercedes 102

6. Racing Bulls Honda 72



*Konstruktorski svetovni prvaki.

V Singapurju je zmagal George Russell z Mercedesom, McLaren je brez zmage zadnje tri dirke. Foto: Reuters Del zaslug za zadnje uspehe McLarna gre tudi njihovemu partnerju Mercedesu, ki jim dobavlja pogonske sklope. Zanimivo: Mercedesova tovarniška ekipa je trenutno druga v konstruktorskem seštevku. Sploh prvič v zgodovini se lahko zgodi, da bosta na koncu na prvih dveh mestih ekipi, ki uporabljata Mercedesove motorje. A McLaren ima po 18 dirkah že 650 točk, Mercedes na drugem mestu pa 325, točno pol manj.

McLaren je bil šampionska ekipa že v 80 letih. Foto: Guliverimage/dpa McLaren je zdaj druga najuspešnejša ekipa v zgodovini kraljice avtomotošporta. Več kot deset lovorik ima samo Ferrari, ki pa je brez že 17 let. Tudi McLaren je na lansko dolgo čakal, vse od leta 1998. Takrat je dvojec Mika Häkkinen - David Coulthard dosegel sedem dvojnih zmag, kar lahko Piastri in Norris letos presežeta, saj jih imata že zdaj sedem. Tudi takrat je McLarnov dirkalnik poganjal Mercedesov motor. V 80. letih so z McLarnom zmagovali ter tako dirkaške kot konstruktorske lovorike osvajali velikani tega športa: Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna in Gerhard Berger. Leta 1988 sta Senna in Prost z McLarnom, a takrat s Hondinimi motorji, zmagala na 15 od 16 dirk. Letos jih imata Piastri in Norris za zdaj 12, kolikor jih ta ekipa ni imela od leta 1988.

Največ konstruktorskih lovorik v formuli 1:



16 - Ferrari

10 - McLaren

9 - Williams

8 - Mercedes

7 - Lotus

6 - Red Bull

Leta 1997 je nazadnje konstruktorski prvak postal Williams, ki je z devetimi naslovi tretja najuspešnejša ekipa. V zadnjih dveh desetletij prevladujeta ekipi s precej manj tradicije: Mercedes, ki je med letoma 2014 in 2021 osvojil osem naslovov, in Red Bull, ki jima ima šest (med 2010 in 2023). Vmes je še Lotus s sedmimi lovorikami iz 60. in 70. let.