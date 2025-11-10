Svetovno prvenstvo formule 1 se počasi le razpleta. Lando Norris je z drugo zaporedno zmago utrdil vodstvo, Oscar Piastri je petič zapored ostal brez stopničk, povečal se je tudi zaostanek Maxa Verstappna, a bi se ta lahko še precej bolj, če Nizozemcu ne bi uspel neverjeten podvig. Po štartu iz boksov se je pripeljal na tretje mesto. Številke in zgodovina govorijo, da je res mojster preobratov.

McLaren v Interlagosu zmagal prvič po 13 letih

Lando Norris je zmagal sedmič letos. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je v Interlagosu odpeljal svoj morda najboljši konec tedna v formuli 1 - prvi je bil na treningu, obeh kvalifikacijah, sprintu in dirki - in je s 33 osvojenimi točkami prednost ene povečal na 24 točk, torej pred Oscarjem Piastrijem (McLaren), ki je bil samo peti. Oba sta letos dosegla že sedem zmag. Lepo darilo za direktorja ekipe Zaka Browna, ki je praznoval 54. rojstni dan. McLaren je v Braziliji zmagal prvič po letu 2012 (Jenson Button). Čeprav so zadnje dirke precej nepredvidljive in polne preobratov, pa to ne velja za samo prvo mesto. Sedmič zapored je namreč slavil dirkač, ki je začel s prvega mesta. Rekord v tej statistični kategoriji je osem iz leta 1976.

Skupni seštevek (21/24):



1. Lando Norris (McLaren) 390 točk

2. Oscar Piastri (McLaren) 366

3. Max Verstappen (Red Bull) 341

4. George Russell (Mercedes) 276

5. Charles Leclerc (Ferrari) 214

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 122

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 43

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 43

Max Verstappen še sam ni verjel v stopničke. Foto: Reuters Norris je povečal tudi prednost pred Maxom Verstappnom (Red Bull) iz 36 na 49 točk. Po kvalifikacijah se je zdelo, da bo ta razlika še precej bolj narasla, saj je aktualni svetovni prvak končal na 16. mestu in dirko začel iz boksov. A je Nizozemcu uspelo nekaj res posebnega. Dirko je končal na tretjem mestu. Šele osmič v zgodovini se je zgodilo, da je dirkač, ki je štartal iz boksov, prišel med najboljše tri. Nazadnje je to leta 2014 na Madžarskem uspelo Lewisu Hamiltonu, pred tem pa Sebastianu Vettlu v Abu Dabiju leta 2012. Še en neverjeten podatek o Verstappnu: na zmagovalni balkon je pridirkal že iz 17 različnih štartnih položajev - prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, deveta, 10., 14., 15., 16., 17., 18., 20. in iz boksov. S 17. štartnega mesta mu je uspelo priti na zmagovalni balkon prav v Interlagosu, ko je lani celo zmagal.

"Čestitke Maxu za senzacionalno vožnjo"

S tremi postanki in zelo hitro vožnjo tekom cele dirke je prišel na tretje mesto. Foto: Reuters Še sam je bil presenečen. Pa se mu je na dirki zgodilo še nekaj neprijetnega, kar smo sprva vsi prezrli. Hiter prvi postanek od treh ni bil načrtovan, ampak je bil posledica predrte pnevmatike. Je bil pa morda zaradi mehkejših pnevmatik hitrejši že v prvem delu dirke. "Naš ritem je bil res odličen, v vseh delih dirke. Res nisem pričakoval, da lahko pridem na stopničke, še posebej po predrti pnevmatiki. Res izjemen rezultat za nas. Zelo sem vesel. In ponosen na vse v ekipi." Navdušen je bil tudi šef Red Bullove ekipe Laurent Mekies: "Čestitke Maxu za senzacionalno vožnjo. Lani je tu zmagal s 17. mesta v dežju in se najbrž lahko strinjamo, da je to letos podobno senzacionalno, saj je bila steza suha in se ni zgodilo nič dramatičnega." Prek noči so Red Bullovi mehaniki z dirkalnikom res naredili malo čudež. Mekies je še dodal, da, če bi imeli že v soboto takega, bi Verstappen lahko zmagal.