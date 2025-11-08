Lando Norris prevladuje na VN Brazilije: po prostem treningu, kvalifikacijah za sprint, sprinterski dirki je zdaj dobil še kvalifikacije za nedeljsko dirko. Ob njem bo v prvi startni vrsti novinec Kimi Antonelli. Max Verstappen je prvič po 1.503 dneh izpadel že v prvem delu kvalifikacij in bo v nedeljo ob 18. uri šele na 16. startnem mestu.

Max Verstappen je čelado snel že po prvem delu kvalifikacij. Foto: Reuters Zanimiv 21. dirkaški konec tedna na prvenstvu Formule 1 se je nadaljeval s kvalifikacijami, ki sta jih že v prvem delu končala oba Red Bullova dirkača. Za Jukija Cunodo to ni tako presenetljivo - bil je 19., a v Interlagosu se z dirkalnikom muči tudi štirikratni svetovni prvak Max Verstappen. V drugem hitrem krogu je naredil napako in tako je moral v še en hiter krog. Odpeljal je dva ogrevalna, kar le redko kdo naredi in nato pritisnil na plin. A bil prepočasen. Zaostal je dobrih sedem desetink in bil 16. V prvem delu kvalifikacij je izpadel prvič po 1.503 dneh, torej po več kot štirih letih. S tako slabega startnega položaja bo težko posegel po najvišjih mestih in se obdržal v borbi za naslov prvaka.

Neverjetno majhne razlike so poskrbele za presenečenja tudi v drugem delu kvalifikacij. Čeprav je za najhitrejšim zaostal manj kot štiri desetinke, je bil samo 11. Fernando Alonso (Aston Martin), ki je bil nekaj ur prej na sprinterski dirki šesti. Še večje razočaranje pa je doživel Lewis Hamilton (Ferrari), ki si je priboril samo 13. štartno mesto (+0,484).

Lewis Hamilton je bil na zelo izenačenih kvalifikacijah samo 13. Foto: Reuters

Na drugi veliki nagradi zapored preseneča Oliver Bearman. Foto: Reuters Svoj 15. najboljši startni položaj v Formuli 1 je osvojil Lando Norris (McLaren). Na zadnjih velikih nagradah kaže vse boljšo formo. In tudi psihično je vse močnejši. V zadnjem delu kvalifikacij je v prvem krogu naredil napako, a ohranil mirne živce in nato odpeljal najhitrejši krog (1:09,511). Oscar Piastri, ki se z njim bori za svetovno lovoriko, je v zadnjem krogu naredil manjšo napako in z več kot tremi desetinkami zaostanka dosegel samo četrto mesto. Pred njim bosta na startni vrsti še novinec Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ki ima za zdaj najboljši dirkaški konec tedna v Formuli 1, in Charles Leclerc (Ferrari). Zelo dobro v Braziliji dirka tudi Oliver Bearman (Haas). Bil je osmi, potem ko je pred 14 dnevi s četrtim mestom dosegel uspeh kariere.

VN Brazilije, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Isack Hadjar (Racing Bulls)

6. George Russell (Mercedes)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Oliver Bearman (Haas)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Nico Hülkenberg (Sauber)



11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Alex Albon (Williams)

13. Lewis Hamilton (Ferrari)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Carlos Sainz (Williams)



16. Max Verstappen (Red Bull)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Franco Colapinto (Alpine)

19. Juki Cunoda (Red Bull)

20. Gabriel Bortoleto (Sauber)

Pred kvalifikacijami je šprintersko dirko, peto v letošnji sezoni, dobil Norris. Piastri je po lastni napaki odstopil in tako je na vrhu skupnega seštevka Britanec v McLarnu zdaj devet točk pred McLarnovim Avstralcem. Verstappen je bil na sprintu četrti. Zaostaja 39 točk. Precej več točk kot na sprintu bo na voljo v nedeljo ob 18. uri na osrednji dirki velike nagrade Brazilije, ne le osem, temveč 25.