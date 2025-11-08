V Interlagosu je v soboto opoldne potekala šprinterska dirka svetovnega prvenstva formule 1. Prekinjena je bila v šestem krogu, ko so z mokre steze zleteli trije dirkači, med njimi tudi Oscar Piastri, kar je precejšen udarec za dirkača, ki se bori za naslov svetovnega prvaka. Po skoraj polurni prekinitvi je šprint dobil Lando Norris, potem ko je v zadnjih krogih uspel za sabo zadržati novinca Kimija Antonellija. Britanec je tako prednost v skupnem seštevku z ene točke povečal na devet.

Šprinterska dirka v Interlagosu se je kljub še nekoliko mokrem asfaltu začela precej mirno. Prva četverica je zadržala mesta s kvalifikacij: Lando Norris (McLaren) je povedel pred Kimijem Antonellijem (Mercedes) in Oscarjem Piastrijem (McLaren), George Russell (Mercedes) pa je bil četrti. Max Verstappen (red Bull) se je prebil mimo Fernanda Alonsa (Aston Martin) na peto mesto, za veteranom pa sta se zvrstila Charles Leclerc in Lewis Hamilton (oba Ferrari). Sedemkratni svetovni prvak je z izvrstnim štartom pridobil tri mesta.

Odstop Oscarja Piastrija:

Oscar Piastri je odstopil v šestem krogu. Foto: Reuters V šestem krogu je napako naredil večji del sezone vodilni v svetovnem prvenstvu Piastri. Na izvozu iz zavoja Senna S je zapeljal na moker robnik in tako ga ja zavrtelo, da je treščil v zaščitne gume. Za njim sta na isti točki s steze zletela še Nico Hülkenberg (Sauber) in Franco Colapinto (Alpine). Nemec je lahko odpeljal naprej. Vodstvo tekmovanja je zaradi precej razbitin na progi in premaknjenih zaščitnih gum dirko prekinilo.

Andrea Kimi Antonelli je odpeljal najboljšo dirko v formuli 1. Foto: Reuters Po 25 minutah se je dirka nadaljevala z letečim štartom, sprva brez drame, v zadnjih krogih pa je bilo znova zanimivo. Norris z mehkejšimi rdečimi gumami ni bil več tako hiter in začel ga je napadati Antonelli, ki je imel na dirkalniku trše rumene gume. Kar ni uspelo novincu, je Leclercu. Za peto mesto je prehitel Alonsa. Norris je dobil svoj tretji šprint, Antonelli in Russell sta bila drugi in tretji, Verstappen pa četrti. V zadnjem krogu smo videli še eno nesrečo, v ozadju je svoj dirkalnik raztreščil Gabriel Bortoleto (Sauber).

Silovito trčenje Gabriela Bortoleta:

That was a big crash 💥



Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

VN Brazilije, šprint:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,8

3. George Russell (Mercedes) +2,3

4. Max Verstappen (Red Bull) +4,4

5. Charles Leclerc (Ferrari) +16,4

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +18,3

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +18,6

8. Pierre Gasly (Alpine) +19,3

9. Lance Stroll (Aston Martin) +23,9

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) +29,5

11. Esteban Ocon (Haas) +31,0

12. Oliver Bearman (Haas) +21,3

13. Liam Lawson (Racing Bulls) +38,0

14. Juki Cunoda (Red Bull) +38,4

15. Carlos Sainz (Williams) +38,9

16. Nico Hülkenberg (Sauber) +42,3

17. Alex Albon (Williams) +55,4

Odstop: Geabriel Bortoleto (Sauber), Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine)



Skupni seštevek po šprintu (20/24):



1. Lando Norris (McLaren) 365 točk

2. Oscar Piastri (McLaren) 356

3. Max Verstappen (Red Bull) 326

4. George Russell (Mercedes) 264

5. Charles Leclerc (Ferrari) 214

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 104

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 41

10. Fernando Alonso (Aston Martin) 40



1. McLaren Mercedes* 721

2. Mercedes 368

3. Ferrari 362

4. Red Bull Honda 351

5. Williams Mercedes 111

6. Racing Bulls Honda 72



*Konstruktorski svetovni prvaki.

Ob 19. uri sledijo kvalifikacije za osrednjo dirko VN Brazilije. Ta bo v nedeljo ob 18. uri po srednjeevropskem času.