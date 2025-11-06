Raje izgubijo naslov prvaka, kot izberejo ekipne ukaze

Pred zadnjimi štirimi dirkami svetovnega prvenstva formule 1 v McLarnu vztrajajo, da ne bodo imeli ekipnih ukazov in da ne bodo izbrali enega dirkača in ga favorizirali v boju z Maxom Verstappnom za letošnji naslov svetovnega prvaka. Pred veliko nagrado Brazilije v Interlagosu, kjer bo na voljo 33 točk, ima Lando Norris samo še 36, Oscar Piastri pa 35 točk prednosti pred dirkačem Red Bullove ekipe. Verstappen je imel pred tremi meseci kar 97 točk zaostanka za takrat vodilnim Piastrijem.

Max Verstappen je dobil zadnji dve dirki v Braziliji. Foto: Guliverimage Prvenstvo formule 1 se nadaljuje v Interlagosu, kjer vsako leto spremljamo eno najzanimivejših dirk. Autodromo Jose Carlos Pace namreč omogoča pravo dirkanje s številnimi prehitevanji (lani 72), ne manjka niti trčenj (verjetnost za varnostni avto je kar 86-odstotna), vročekrvni brazilski navijači pa dogajanje še popestrijo. Razplet dirke je vselej negotov, kar potrjuje tudi podatek, da na tej progi nihče nima več kot štirih zmag. Toliko jih je dosegel pokojni Ayrton Senna, ki še vedno v domovini velja za božanstvo. Brazilci danes navijajo za Lewisa Hamiltona, ki je pred nekaj leti prejel častno brazilsko državljanstvo. Tu je zmagal trikrat, toliko zmag pa ima tudi aktualni prvak Max Verstappen. Ta konec tedna bomo v Interlagosu oziroma v Sao Paulu spremljali tudi šprintersko dirko, torej tudi dvojne kvalifikacije, tako da od petka do nedelje ne bo manjkalo atraktivnega dogajanja.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Brazilije:



2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – George Russell (Mercedes)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Max Verstappen (Red Bull)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)



Časovnica VN Brazilije:



Petek, 7. november

15.30 prosti trening

19.30 kvalifikacije za šprint



Sobota, 8. november

15.00 šprint

19.00 kvalifikacije



Nedelja, 9. november

18.00 dirka

Norris z zmago v Mehiki za točko prevzel skupno vodstvo

Lando Norris je na VN Mehike dosegel svojo deseto zmago v formuli 1. Oscar Piastri, ki ima točko manj, je pri devetih zmagah. Foto: Reuters Vse bolj napeta je borba za naslov prvaka, ki se je na zadnjih dirkah iz dvoboja spremenila v troboj. Z zmago na prejšnji dirki v Mehiki je vodstvo v skupnem seštevku prevzel Lando Norris (McLaren), ki ima zdaj točko prednosti pred Oscarjam Piastrijem (McLaren). Ta je brez zmage zadnjih pet dirk. V tem obdobju je trikrat zmagal Max Verstappen (Red Bull) in svoj zaostanek za McLarnovim dvojcem prepolovil. Zdaj je samo še 36 točk za vodilnim. Vodstvu McLarenove ekipe številni očitajo, da bi moralo izbrati dirkača številka 1 in ga favorizirati v borbi za lovoriko. Da se jim ne ponovi sezona 2007, ko jim je s tremi zmagami na zadnjih štirih dirkah naslov speljal takrat Ferrarijev dirkač Kimi Räikkönen. Sezono je končal točko pred Hamiltonom in Fernandom Alonsom, ki sta bila tisto leto zagrizena ekipna tekmeca. Britanec je bil novinec, Španec že dvakratni prvak, a se pri McLarnu niso odločili za ekipne ukaze.

Zak Brown: Mi se ne gremo takega dirkanja

Oscarja Piastrija, ki je vodil večji del prvenstva v McLarnu niso želeli favorizirati. Foto: Reuters Zdajšnji direktor McLarnove ekipe Zak Brown je tudi pred VN Brazilije ponovil, da imata Norris in Piastri enake možnosti za lovoriko, da ne bo favoriziranja in morebiti izgubljenega naslova ne bodo obžalovali. Če Verstappen osvoji peto zaporedno lovoriko: "Mu bom segel v roke in čestital. Če ne osvojimo naslova, nas bo on premagal. Ne bomo premagali sami sebe." Tako odločen je ameriški šef McLarna. "Vemo, kaj je bilo leta 2007. Tudi letos imamo dva dirkača, ki želita osvojiti naslov. Mi napadamo, se ne branimo. Raje naredimo vse, kar lahko in sta naša dirkača na koncu izenačena in ju je nekdo prehitel za eno točko, kot pa da vržemo kovanec in enemu rečemo, da letos ne sme osvojiti lovorike. Pozabite! Mi se ne gremo takega dirkanja."

Skupni seštevek pred VN Brazilije (20/24):



1. Lando Norris (McLaren) 357 točk

2. Oscar Piastri (McLaren) 356

3. Max Verstappen (Red Bull) 321

4. George Russell (Mercedes) 258

5. Charles Leclerc (Ferrari) 210

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 41

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39



1. McLaren Mercedes* 713

2. Ferrari 356

3. Mercedes 355

4. Red Bull Honda 346

5. Williams Mercedes 111

6. Racing Bulls Honda 72



*Konstruktorski svetovni prvaki.