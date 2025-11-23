Razplet svetovnega prvenstva formule 1 bo še bolj zanimiv. Oba dirkača McLarna sta namreč diskvalificirana z VN Las Vegasa. Lando Norris je bil drugi, Oscar Piastri pa četrti. Tako je zmagovalec 22. od 24 dirk letošnje sezone Max Verstappen samo še 24 točk za britanskim tekmecem, Avstralca pa je že ujel.

Po koncu uradnega protokola dirke formule 1 v Las Vegasu, ko so na zmagovalnem balkonu slavili prvi Max Verstappen (Red Bull), drugi Lando Norris (McLaren) in tretji George Russell (Mercedes), četrti Oscar Piastri (McLaren) pa je v garaži objokoval že šesto zaporedno dirko brez stopničk, se je v mestu luči začelo zapletati. Oba McLarnova dirkalnika sta morala na dodatno preverjanje komisarjev Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia). Šef McLarnove ekipe Andrea Stella je prestavil medijske obveznosti.

Oscar Piastri Foto: Reuters Tehnični delegat Fie Jo Bauer je dve uri in pol po koncu dirke sporočil, da so na dirkalnikih številka 4 in 81, torej dirkalnikih Norrisa in Piastrija, preverjali ustreznost podvozja oziroma drsne plošče pod dirkalnikom. Ta je bila tanjša od določenih devetih milimetrov. Šele dve uri pozneje je prišla pričakovana novica - komisarji so diskvalificirali oba McLarnova voznika. Na grobem in neravnem asfaltu na ulični stezi v Las Vegasu se je izpod McLarnovih dirkalnikov res močno iskrilo.

Za Verstappnom sta tako VN Las Vegasa končala Russell in Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Norris je po diskvalifikaciji izgubil 18 točk, Piastri pa 12. To pomeni, da ima Anglež zdaj 390 točk, njegova tekmeca za lovoriko pa po 366. Nizozemčev zaostanek za Norrisom pred zadnjima dvema dirkama in enim šprintom torej ni 42 točk, ampak samo 24. Na voljo je še 58 točk.

VN Las Vegasa, vrstni red po diskvalifikaciji McLarna:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes) +23,5

3. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +30,4

4. Charles Leclerc (Ferrari) +30,6

5. Carlos Sainz (Williams) +34,9

6. Isack Hadjar (Racing Bulls) +45,2

7. Nico Hülkenberg (Sauber) +51,1

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +59,3

9. Esteban Ocon (Haas) +60,6

10. Oliver Bearman (Haas) +70,5

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +85,3

12. Juki Cunoda (Red Bull) +86,9

13. Pierre Gasly (Alpine) +91,7

14. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 krog

15. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog



Diskvalifikacija: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)

Odstop: Alex Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin)

Skupni seštevek po diskvalifikaciji McLarna (22/24):



1. Lando Norris (McLaren) 390 točk

2. Oscar Piastri (McLaren) 366

3. Max Verstappen (Red Bull) 366

4. George Russell (Mercedes) 294

5. Charles Leclerc (Ferrari) 226

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 137

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51

10. Nico Hülkenberg (Sauber) 49



1. McLaren Mercedes* 756 točk

2. Mercedes 431

3. Red Bull Honda 391

4. Ferrari 378

5. Williams Mercedes 121

6. Racing Bulls Honda 90



*Konstruktorski svetovni prvaki