Max Verstappen je zmagovalec nočne VN Las Vegasa. V prvem zavoju je prehitel Landa Norrisa in zaostanek za njim v skupnem seštevku prvenstva zmanjšal na 42 točk. V igri za letošnji naslov svetovnega prvaka ostaja tudi Oscar Piastri, ki je bil četrti. Na zmagovalni oder tretje dirke v Vegasu se je s tretjim mestom uvrstil še George Russell.

Sobotna večerna dirka v Las Vegasu - štart je bil ob 20. uri oziroma ob peti uri zjutraj v nedeljo po srednjeevropskem času - je dramo ponudila že na samem štartu. Lando Norris (McLaren) je s prvega štartnega položaja ostro zaprl Maxa Verstappna (Red Bull), a bil nato prepozen na zaviranju v prvi zavoj. Šel je pregloboko in Nizozemec ga je prehitel. Na naslednji ravnini pa je mimo Angleža prišel še George Russell (Mercedes). Ker je vanj zadel Liam Lawson (Racing Bulls), je v prvem zavoju izgubil tudi Oscar Piastri (McLaren). Nazadoval je na peto mesto. Manjši trki in vrtenja so si sledili tudi v ozadju, največ pa je iz teh profitiral Lewis Hamilton (Ferrari), ki se je z zadnjega prebil na 12. mesto.

Lando Norris Foto: Reuters Povsem drugače kot na mokri stezi na kvalifikacijah se je na suhi obnašal Ferrarijev dirkalnik, tako je Charles Leclerc v prvi tretjini dirke uspešno prehiteval. Do 14. kroga se je prebil na peto mesto, mimo Oliverja Bearmana (Haas), Isacka Hadjarja (Racing Bulls) in Piastrija. Hamilton je ostal na 12. mestu, saj je dirko začel na počasnejših trših belih pnevmatikah. Medtem je Verstappen vodil z le dobro sekundo prednosti pred Russellom in tremi pred Norrisom, četrti Carlos Sainz (Williams) pa je zaostajal že 10 sekund. Tudi prvi postanki vrstnega reda in razlik med prvimi tremi niso spremenili, je pa Piastri prišel nazaj pred Leclerca, oba pa pred Sainza in Hadjarja.

Max Verstappen Foto: Reuters Petnajst krogov pred karirasto zastavo je dirka spet postala bolj zanimiva. Norris je prehitel Russella in krenil v lov na vodilnega Verstappna. Imel je nekaj manj kot pet sekund zaostanka. A je štirikratni svetovni prvak takoj odpeljal najhitrejši krog na dirki in dal jasno vedeti, da ga tekmec ne bo ujel, kaj šele prehitel. V zadnjih krogih je Britanec zaradi manjših težav z dirkalnikom nekoliko upočasnil in je v cilju zaostal za 20 sekund. Dirkač Red Bulla je prišel do svoje 69. zmage v kraljici avtomotošporta in šeste letos, s katero ostaja v igri za letošnji naslov svetovnega prvaka. Enako velja za Piastrija, ki je z več kot 27 sekundami zaostanka 22. dirko leta končal na četrtem mestu. Še na šesti dirki zapored je ostal brez stopničk, potem ko je večino leta vodil v skupnem seštevku. Russell je osvojil tretje mesto.

Izpostaviti velja še Andreo Kimija Antonellija (Mercedes), ki je štartal s 17. mesta, a se po zaslugi zgodnjega prvega postanka prebil celo do četrtega mesta. Se je pa s štartne vrste prehitro premaknil in ga je na koncu čakal še petsekundni kazenski pribitek. Tako da je končal na petem mestu, torej za Piastrijem, a pred Leclercom, Sainzom in Hadjarjem. Točkovne drobtinice sta dobila Nico Hülkenberg (Sauber) in Hamilton.

VN Las Vegasa:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +20,7

3. George Russell (Mercedes) +23,5

4. Oscar Piastri (McLaren) +27,6

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +30,4

6. Charles Leclerc (Ferrari) +30,6

7. Carlos Sainz (Williams) +34,9

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) +45,2

9. Nico Hülkenberg (Sauber) +51,1

10. Lewis Hamilton (Ferrari) +59,3

11. Esteban Ocon (Haas) +60,6

12. Oliver Bearman (Haas) +70,5

13. Fernando Alonso (Aston Martin) +85,3

14. Juki Cunoda (Red Bull) +86,9

15. Pierre Gasly (Alpine) +91,7

16. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 krog

17. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog

Odstop: Alex Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin)

Svetovno prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna, ko je na sporedu VN Katarja, kjer bo tudi šprinterska dirka. Na voljo bo torej 33 točk. Teden pozneje bo finale sezone v Abu Dabiju. Skupaj je torej na voljo še 58 točk, troboj za prvaka bo še zanimiv.