To so ključni datumi do prve dirke formule 1

Zadnji mesec nismo veliko pisali o formuli 1. Dirkači so bili na počitnicah, v tovarnah ekip pa se je pridno delalo. V teh dneh prvič zaganjajo nove pogonske sklope. V drugi polovici januarja bomo prvič videli nove dirkalnike. Zbrali smo nekaj ključnih datumov odštevanja do nove sezone, ki se bo s prvim treningom začela šestega marca v Melbournu.

Lando Norris je pred mesecem dni prvič postal svetovni prvak. Foto: Reuters Svetovno prvenstvo formule 1 2026 bo 77. v zgodovini. Z njim se začenja nova doba. Ekipe so se soočile z novim tehničnim pravilnikom pri pogonskih sklopih in aerodinamiki šasije. Tako se lahko razmerje moči povsem spremeni. V prejšnjih dveh sezonah je konstruktorsko lovoriko osvojil McLaren, v minuli je prvič svetovni prvak postal Lando Norris (McLaren) in končal štiriletno vladavino Maxa Verstappna (Red Bull).

Pomembne spremembe se bodo zgodile tudi na štartni vrsti. Tekmovanju se je priključila 11. ekipa, ameriški Cadillac v lasti General Motorsa in TWG Motorsporta. Poslovilo se je ime Sauber, to bo odslej Audijeva tovarniška ekipa. Motornega partnerja so zamenjale štiri ekipe. Red Bull in Racing Bulls bosta nastopali s svojimi pogonskimi sklopi, ki bodo nastajali s pomočjo ameriškega Forda. Honda se je preselila k ekipi Aston Martin. Renault pa je opustil izdelavo motorjev za kraljico avtomotošporta, tako bo njihova ekipa Alpine zdaj dirkala, naj se sliši še tako nenavadno, z Mercedesovimi pogonskimi sklopi.

Ekipe in dirkači za sezono 2026:



McLaren (Mercedes): Lando Norris in Oscar Piastri

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

Red Bull (Red Bull Ford): Max Verstappen in Isack Hadjar

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Williams (Mercedes): Carlos Sainz in Alex Albon

Racing Bulls (Red Bull Ford): Liam Lawson in Arvid Lindblad

Aston Martin (Honda): Fernando Alonso in Lance Stroll

Haas (Ferrari): Esteban Ocon in Oliver Bearman

Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto

Alpine (Mercedes): Pierre Gasly in Franco Colapinto

Cadillac (Ferrari): Sergio Perez in Valtteri Bottas

Uradna testiranja bodo tudi letos februarja v Bahrajnu. Foto: Reuters Lani je vodstvo tekmovanja pripravilo skupno predstavitev ekip, letos bo spet vse po starem, ekipe bodo svoje nove barve, dirkalnike in pričakovanja razkrile na samostojnih dogodkih. Za zdaj samo aktualni prvak McLaren ni objavil datuma. Prvi predstavitev barv in novega partnerstva pripravljajo pri ekipah Red Bull in Racing Bulls. To bo 15. januarja na sedežu Forda v Detroitu. Pet dni pozneje bo barve razkril Audi na prireditvi v Berlinu, isti dan pa bo o sodelovanju z ekipo Aston Martin v Tokiu spregovorilo vodstvo koncerna Honda.

Konec januarja sledijo zasebna testiranja v Barceloni, kjer bo nekaj ekip prvič pokazalo tudi dirkalnike, ne samo novih barv. Uradna testiranja bodo potekala samo šest dni, med 11. in 13. ter med 18. in 20. februarjem v Bahrajnu. Prva dirka nove sezone bo VN Avstralije v Melbournu med šestim in osmim marcem. Zaradi dveh dirkalnikov več bodo nekoliko drugačne kvalifikacije: v prvem delu bo izpadlo šest dirkačev (do zdaj pet), v drugem prav tako šest, v zadnjem jih bo še naprej dirkalo 10.

Predstavitve in testiranja za sezono 2026:



15. 1. – Red Bull in Racing Bulls

20. 1. – Audi

22. 1. – Mercedes (samo računalniške fotografije)

23. 1. – Alpine, Haas, Ferrari

26. - 30. 1. – zasebna testiranja v Barceloni

2. 2. – Mercedes

3. 2. – Williams

8. 2. – Cadillac

9. 2. – Aston Martin

11.–13. 2. – testiranja v Bahrajnu

18.–20. 2. – testiranja v Bahrajnu

Koledar dirk za sezono 2026:



8. 3. – Melbourne, Avstralija

15. 3. – Šanghaj, Kitajska

29. 3. – Suzuka, Japonska

12. 4. – Sakhir, Bahrajn

19. 4. – Džeda, Savdska Arabija

3. 5. – Miami, ZDA

24. 5. – Montreal, Kanada

7. 6. – Monte Carlo, Monako

14. 6. – Barcelona, Španija

28. 6. – Spielberg, Avstrija

5. 7. – Silverstone, Velika Britanija

19. 7. – Spa-Francorchamps, Belgija

26. 7. – Hungaroring, Madžarska

23. 8. – Zandvoort, Nizozemska

6. 9. – Monza, Italija

13. 9. – Madrid, Španija

27. 9. – Baku, Azerbajdžan

11. 10. – Singapur

25. 10. – Austin, ZDA

1. 11. – Ciudad de Mexico, Mehika

8. 11. – Interlagos, Brazilija

21. 11. – Las Vegas, ZDA

29. 11. – Lusail, Katar

6. 12. – Abu Dabi, ZAE