Brez sramu napadel Šeška, zdaj mu grozi, da bo ostal brez službe

Benjamin Šeško je v sredo zvečer na lastni koži (znova) izkusil, kako hitro se stvari obračajo v nogometu. Manchester United je na gostovanju pri Burnleyju vknjižil tretji zaporedni remi, slovenski napadalec pa je dolg strelski post prekinil z dvema zadetkoma. A tudi to ni utišalo nekaterih kritikov.

Potreboval je več kot pol sezone, da je vknjižil prva dva zadetka, nato je Benjamin Šeško svoj tretji in četrti zadetek med angleško elito dosegel v razmiku desetih minut. Kazalo je, da bo slovenski reprezentant v drugem polčasu postal veliki junak obračuna na Turf Mooru, a je za izenačenje na 2:2 kmalu zatem poskrbel Jaidon Anthony in rdeči vragi so se še na tretji zaporedni tekmi morali zadovoljiti s točko.

Navijači Uniteda so v predstavi Benjamina Šeška kljub vsemu videli velik razlog za optimizem. Visokorasli Radečan je odlično sodeloval s kapetanom Brunom Fernandesom, ki se je vrnil v bolj napadalno vlogo, prispeval je tudi asistenco za prvi gol Šeška.

Nasmeh 22-letnega Slovenca je bil za podpornike rdečih vragov vsekakor dobrodošel prizor, dvig njegove samozavesti bi utegnil biti ključen pri izpolnjevanju rezultatskih ciljev zasedbe z Old Trafforda. Vse to pa je bilo premalo, da bi Šeško popolnoma utišal vse kritike, ki jih v zadnjem obdobju na Otoku ni bilo malo.

Tim Sherwood je v svoji trenerski karieri vodil Tottenham in Aston Villo. Foto: Gulliverimage Med takšnimi, ki tudi po odlični predstavi o slovenskem napadalcu niso imeli povedati veliko lepega, je tudi Tim Sherwood. Navijači na družbenih omrežjih opozarjajo, da je šel nekdanji angleški reprezentant predaleč in da bi moral za izrečene besede plačati s službo.

Nikoli več ne bi smel igrati za United

Nekdanji trener Tottenhama in Aston Ville je v studiu mreže Sky Sports med polčasom izjavil, da bi moral začasni trener Darren Fletcher poseči po menjavi in Šeška pustiti v garderobi. Šel je še korak dlje in dodal, da zaradi Slovenca United deluje, kot bi igral z nogometašem manj.

Da so ti komentarji že nekaj minut kasneje zveneli zelo bizarno, ni nobenega dvoma. Zdelo se je neizbežno, da se bo Sherwood opravičil za izrečene besede in po dveh zadetkih Benjamina Šeška priznal svojo zmoto. Toda po koncu tekme je sledilo novo presenečenje in nadaljevanje kritik na račun Radečana.

Tim Sherwood says the positive Manchester United can take from the draw at Burnley is Sesko scoring 🔊 pic.twitter.com/S3fZA1WJkm — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 7, 2026

"Stojim za svojimi besedami. Ni dovolj dober, da bi igral za Manchester United. Zadel je na eni tekmi proti Burnleyju, ki bo izpadel iz lige. Vsekakor upam, da bo s tem pridobil nekaj samozavesti in bo začel igrati drugače," je bil neposreden 56-letni strokovni komentator.

Z izjavami je izzval bes med navijači Uniteda. "Povsem resen sem; če nastopiš v studiu Sky Sportsa in izrečeš, da Benjamin Šeško nikoli več ne bi smel obleči Unitedovega dresa, bi ti morali vzeti dovoljenje za opravljanje tega dela in ga zažgati," je napisal eden od podpornikov rdečih vragov. Podobnih pozivov, da Sky Sports prekine sodelovanje s Sherwoodom, je bilo še ogromno.