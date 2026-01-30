Bosta brat in sestra Prevc združila moči na ekipni mešani tekmi v Willingenu?

Nemški Willingen ta konec tedna gosti še zadnje tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih pred glavnim vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Predazzu. Skakalni praznik bodo odprli z današnjo mešano ekipno tekmo (16.10), v soboto in nedeljo pa sledita še po dve posamični tekmi za moške in ženske. Pravkar poteka trening skakalk, ob 13.15 pa bodo skakalnico preizkusili še skakalci. Takrat bo tudi znano, kdo bo na ekipni tekmi zastopal Slovenijo.