Smučarski skoki, Willingen, mešane ekipe
Bosta brat in sestra Prevc združila moči na ekipni mešani tekmi v Willingenu?
Nemški Willingen ta konec tedna gosti še zadnje tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih pred glavnim vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Predazzu. Skakalni praznik bodo odprli z današnjo mešano ekipno tekmo (16.10), v soboto in nedeljo pa sledita še po dve posamični tekmi za moške in ženske. Pravkar poteka trening skakalk, ob 13.15 pa bodo skakalnico preizkusili še skakalci. Takrat bo tudi znano, kdo bo na ekipni tekmi zastopal Slovenijo.
Glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš je po uspešni azijski turneji v Nemčijo odpeljal olimpijsko četverico skakalk – poleg Nike Prevc še Niko Vodan, Katro Komar in Majo Kovačič.
Selektor moške izbrane vrste Robert Hrgota pa je na zadnje tekme pred zimskimi igrami poleg olimpijske trojice, ki jo sestavljajo številka 1 v sezoni in novi svetovni prvak v poletih Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc, odpeljal še Roka Oblaka in Žigo Jančarja.
