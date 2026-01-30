Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Petek,
30. 1. 2026,
11.16

21 minut

Domen Prevc Nika Prevc Willingen

Smučarski skoki, Willingen, mešane ekipe

Bosta brat in sestra Prevc združila moči na ekipni mešani tekmi v Willingenu?

A. T. K.

Domen Prevc | V Willingenu v Nemčiji bo danes na sporedu mešana ekipna tekma, v soboto in nedeljo pa sledita še dve posamični tekmi za moške in ženske. | Foto Guliverimage

V Willingenu v Nemčiji bo danes na sporedu mešana ekipna tekma, v soboto in nedeljo pa sledita še dve posamični tekmi za moške in ženske.

Foto: Guliverimage

Nemški Willingen ta konec tedna gosti še zadnje tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih pred glavnim vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Predazzu. Skakalni praznik bodo odprli z današnjo mešano ekipno tekmo (16.10), v soboto in nedeljo pa sledita še po dve posamični tekmi za moške in ženske. Pravkar poteka trening skakalk, ob 13.15 pa bodo skakalnico preizkusili še skakalci. Takrat bo tudi znano, kdo bo na ekipni tekmi zastopal Slovenijo.

Domen Prevc
Sportal Ne gre več za Prevca: FIS te zgodbe ne sme zapreti, preveč je na kocki

Glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš je po uspešni azijski turneji v Nemčijo odpeljal olimpijsko četverico skakalk – poleg Nike Prevc še Niko Vodan, Katro Komar in Majo Kovačič.

Selektor moške izbrane vrste Robert Hrgota pa je na zadnje tekme pred zimskimi igrami poleg olimpijske trojice, ki jo sestavljajo številka 1 v sezoni in novi svetovni prvak v poletih Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc, odpeljal še Roka Oblaka in Žigo Jančarja.

Robert Hrgota Jurij Tepeš Nika Prevc Domen Prevc Willingen
