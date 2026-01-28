O nedeljskem dogajanju na letalnici v Oberstdorfu, kjer je Domen Prevc v prvi seriji ekipne tekme svetovnega prvenstva po spletu okoliščin ostal brez smuči, posledično pa tudi brez poleta, je v podkastu Vala 202 254,5 spregovoril tudi prvi slovenski posamični svetovni prvak v poletih Robert Kranjec. Ta meni, da bi žirija Prevcu lahko dopustila nastop, ob tem pa opozarja, da smučarski skoki zaradi vseh negativnih dogodkov v zadnjem času (lanska afera Norvežanov z dresi) rahlo tonejo.

Dogajanje na nedeljski ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oberstdorfu še naprej dviguje prah. Afere s pobeglimi smučmi Domna Prevca se je v podkastu 254,5 o smučarskih skokih dotaknil tudi gost pogovora za Val 202 Robert Kranjec.

"Kar sem videl, je bilo to, da je bila smučka že v radiusu, prej sploh nisem dojel … Ker bi moral skočiti Norvežan, sem ravno gledal nekaj za veter. Nato sem dobil informacijo, da je Domen odložil smuči na mesto, kjer merijo razkorak, takrat pa naj bi nekdo z dežnikom izbil smuči," je svoje videnje dogajanja opisal Kranjec.

"Če bi bila volja, bi se to moralo zgoditi, saj smuči ni namerno vrgel dol"

Prvi slovenski svetovni prvak v poletih meni, da bi vodilni odločevalci na tekmi v trenutku zmede lahko ravnali drugače in bolj upoštevali športni vidik položaja ter Domnu vendarle dopustili, da bi skočil tudi v prvi seriji.

"Če bi bila volja, bi se to moralo zgoditi, saj smuči ni namerno vrgel dol, ampak mu jih je nekdo drug vrgel dol. Po mojem mnenju bi moral imeti upravičen nastop." Foto: Grega Valančič

"Na tekmi je bilo na vrhu skakalnice zelo veliko ljudi, menim, da polovica tja sploh ne spada. Bila je cela 'galama', padal je sneg ... Tisti, ki naj bi držal smuči, je že držal druge smuči v eni roki, v drugi pa dežnik, namesto da bi prijel še druge smuči. Splet okoliščin, ki nam ni bil pisan na kožo. Je pa dejstvo, da bi žirija lahko podaljšala minutažo za posameznika, lahko bi počakali dve ali tri minute, da bi Domen v tem času prejel smuči, ali pa bil štartal zadnji. Če bi bila volja, bi se to moralo zgoditi, saj smuči ni namerno vrgel dol, ampak mu jih je nekdo drug vrgel dol. Po mojem mnenju bi moral imeti upravičen nastop."

Razkrita norveška manipulacija z dresi še ni pozabljena. Foto: Reuters

"Skoki so lep šport, a na koncu izpade tako, da ni za gledati"

Kranjec je v podkastu na opazko, da je birokracija premagala šport, opozoril, da tovrstne stvari mečejo slabo luč na šport. Ob tem je spomnil tudi na lansko afero norveškega tabora z manipulacijo dresov na domačem nordijskem prvenstvu.

"Zdi se mi, da skoki že od lani, glede na to, kaj so Norvežani naredili iz tiste afere, rahlo tonejo. So lep šport, a na koncu izpade tako, da ni za gledati. Zdaj pa še to z Domnom. Nič lepega ni vse to za smučarske skoke. Po aferi smo o njej govorili še pol leta, zdaj smo malo splavali, zdaj pa še vse to. Ni konca," je opomnil nekdanji smučarski skakalec, ki je v slovenski reprezentanci zadolžen za drese.

Smučarska zveza Slovenije je po tekmi napovedala, da bo na Mednarodno smučarsko zvezo Fis naslovila uradno pritožbo zaradi spornega dogajanja na nedeljski ekipni tekmi. Glavni namen je preprečiti, da bi se kaj podobnega v prihodnje še kdaj ponovilo.