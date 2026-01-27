Na Smučarski zvezi Slovenije še pilijo zadnje podrobnosti pritožbe po incidentu s smučmi Domna Prevca v Oberstdorfu, zaradi katerega v prvi seriji ekipne tekme ni mogel nastopiti. Kot je v pogovoru za Sportal pojasnil direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan, so zbrali dodatno dokazno gradivo. Ključ bo argument "višje sile", dodatno težo pa daje podpisana izjava poljskega predskakalca in možnost, da posnetek s kamere na vrhu letalnice vendarle obstaja. Hkrati je jasno poudaril, kaj želijo s to pritožbo doseči.

Takoj po nedeljski tekmi ste na Smučarski zvezi Slovenije jasno izrazili dvom o regularnosti odločitve odgovornih pri Fisu, da so Domnu Prevcu zaradi incidenta s smučmi prižgali rdečo luč za nastop v prvi seriji ekipne tekme svetovnega prvenstva v poletih. Za danes ste napovedali, da boste vložili pritožbo. Kako daleč ste?

Protesta še nismo vložili, smo pa že zelo daleč. Pripravili smo vsebinski in pravni del. Z vseh strani se trudimo, da bo primer dobro pripravljen, in ga nameravamo do večera oddati. Ugotovili smo tudi, da roka za pritožbo ni – ne obstaja. Sprva nas je to presenetilo, a kljub temu želimo zadevo vložiti čim prej. Naš načrt je, da jo oddamo danes. Zbrali smo dokazno gradivo, zdaj pa želimo vse tudi pravno natančno zapisati.

Ste kaj novega dognali, da ste nekoliko zamaknili oddajo vloge?

Ključno je, da smo prepričani, da bi morala žirija Domnu omogočiti skok zunaj startnega intervala. Pravila res govorijo, da v primeru zamude startnega intervala skoka ni mogoče omogočiti, vendar izrecno omenjajo tudi primere višje sile – torej situacije, ko tekmovalec ni mogel pravočasno priti na start. Po naši oceni gre za višjo silo, ker Domen ni bil kriv za zdrs smuči, temveč je do tega prišlo zaradi okoliščin na vrhu in ravnanja prostovoljca.

Imamo podpisano izjavo poljskega predskakalca, ki smo jo dali uradno prevesti v angleščino. To je ključni argument, na katerem gradimo pritožbo: Domen na dogodek ni imel vpliva, zato bi mu morali dovoliti nastop zunaj startnega termina. Poleg izjave bomo vključili tudi vse okoliščine, ki so do tega privedle – med drugim, da organizator ni storil vsega, da se kaj takega ne bi zgodilo, ter da na mestu kontrole ni bilo ustreznega protokola (npr. stojala ali osebe, ki bi po pravilih držala smuči). V pritožbo smo vključili vse, kar imamo na voljo, da bo argumentacija čim bolj podprta.

Uroš Zupan je za Sportal pojasnil, da SZS pritožbo dopolnjuje z dodatnim dokaznim gradivom in podpisano izjavo poljskega predskakalca. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Sklicevati se na kamero, ki naj bi bila na vrhu letalnice, a se po pravilih Fisa naj ne bi smela uporabljati, je možno?

Tudi to bomo izpostavili. Kamere zagotovo so. V času tekme, ko je žirija odločala, tega posnetka niso pridobili. Mi bomo še enkrat poudarili, da posnetek nekje mora obstajati, ter pozvali, naj se ga pridobi. To bi lahko potrdilo izjavo Poljaka in okoliščine, ki jih dokazujemo. Tudi to je del pritožbe.

Menite, da bi morale biti v prihodnje v tem delu kontrole kamere dovoljene in nameščene tako, da bi žirija lahko dobila jasen dokaz?

S to pritožbo želimo preprečiti, da bi se kaj takega v prihodnje sploh še lahko ponovilo. Eno je protokol, ki mora biti na vrhu jasno definiran – kdo je odgovoren za opremo, kdo mora biti tam in kaj mora storiti. Pomembno je tudi, da se je kontrola na vrhu začela izvajati v letošnji sezoni, pravilo, da je tekmovalec odgovoren za opremo, pa obstaja že od prej.

Tekmovalec ne more biti odgovoren za opremo v trenutku, ko mora v kabino, kjer smuči ne more imeti pri sebi. Ta del je treba jasno urediti: določiti protokole, kdo in zakaj skrbi za opremo v času kontrole. Tudi zato vlagamo pritožbo.

Foto: Reuters

Kakšno finančno škodo je v končni fazi doživela Smučarska zveza Slovenije? Znano je, da so športniki ob dosežkih nagrajeni z bonusi, verjetno pa imate tudi vi kot zveza s pokrovitelji v pogodbah določene bonuse ob uspehih na največjih tekmovanjih?

Zveza je vezana na bonuse sponzorjev. Veliko sponzorskih pogodb je vezanih na bonuse in rezultate. Svetovna prvenstva in olimpijske igre so najpomembnejša tekmovanja. Tudi javni viri financiranja so odvisni od kriterijev in dosežkov, pri čemer so svetovna prvenstva zelo pomembna. Težko je oceniti v absolutni številki, a zagotovo gre za materialno škodo.