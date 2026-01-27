Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

J. L.

27. 1. 2026,
8.42

48 minut

Udarec za velikana skokov: Granerud ostal brez olimpijskih iger

J. L.

Halvor Egner Granerud | Halvor Egner Granerud ne bo nastopil na zimskih olimpijskih igrah. | Foto Guliverimage

Halvor Egner Granerud ne bo nastopil na zimskih olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Nekdanji zmagovalec svetovnega pokala Halvor Egner Granerud ne bo del norveške reprezentance na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d’Ampezzo. Norvežani bodo na OI nastopili s tremi skakalci.

Norveško reprezentanco bodo tako na tekmah v Predazzu, kjer bodo skakalne tekme, zastopali Kristoffer Eriksen Sundal, Johann Andre Forfang in Marius Lindvik.

"Žalostno je, a sem to pričakoval, ker Norveški že pred dvema tednoma v Saporu ni uspelo zagotoviti štirih mest za olimpijske tekme. To je realnost," je 29-letni skakalec dejal za norveško TV2.

Tudi Slovenija bo na olimpijskih igrah lahko nastopila le s tremi skakalci, saj si naši orli niso priskakali četrte kvote. Slovenske barve bodo branili Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc.

Granerud ima v vitrini dva velika kristalna globusa (sezoni 2020/21 in 2022/23) ter odličja z velikih tekmovanj – med drugim tri ekipna srebra s SP in medalje s SP v poletih, tudi posamično srebro.

