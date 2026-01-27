Udarec za velikana skokov: Granerud ostal brez olimpijskih iger

Nekdanji zmagovalec svetovnega pokala Halvor Egner Granerud ne bo del norveške reprezentance na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d’Ampezzo. Norvežani bodo na OI nastopili s tremi skakalci.

Norveško reprezentanco bodo tako na tekmah v Predazzu, kjer bodo skakalne tekme, zastopali Kristoffer Eriksen Sundal, Johann Andre Forfang in Marius Lindvik.

"Žalostno je, a sem to pričakoval, ker Norveški že pred dvema tednoma v Saporu ni uspelo zagotoviti štirih mest za olimpijske tekme. To je realnost," je 29-letni skakalec dejal za norveško TV2.

Tudi Slovenija bo na olimpijskih igrah lahko nastopila le s tremi skakalci, saj si naši orli niso priskakali četrte kvote. Slovenske barve bodo branili Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc.

Granerud ima v vitrini dva velika kristalna globusa (sezoni 2020/21 in 2022/23) ter odličja z velikih tekmovanj – med drugim tri ekipna srebra s SP in medalje s SP v poletih, tudi posamično srebro.