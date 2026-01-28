Domen Prevc želi v Nemčiji poravnati račune, Tepeš tokrat le z najboljšimi

Konec tedna bo nemški Willingen gostil še zadnje tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih pred glavnim vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Predazzu. Prireditelji so sporočili, da bo konec tedna na skakalnici Mühlenkopf nastopilo blizu sto športnikov, kot prva favorita pa so pričakovano izpostavili Niko in Domna Prevca.

Kot je za STA povedal selektor ženske vrste Jurij Tepeš, bo v Nemčijo po uspešni azijski turneji odpeljal olimpijsko četverico skakalk - poleg Nike Prevc še Niko Vodan, Katro Komar in Majo Kovačič.

Kljub logističnim zapletom pri vračanju v domovino, zaradi katerih je ženska vrsta zamudila tudi torkovo predstavitev slovenske olimpijske odprave, je Tepeš potrdil, da so vse tekmovalke zdrave.

Nika Prevc lovi 36. zmago v svoji karieri. Foto: Guliverimage

"Za zdaj so vse dobro, ni zdravstvenih težav," je povedal in pojasnil, da je skakalnica v Willingenu ena večjih v svetovnem pokalu, zato se je že pred časom odločil, da bodo v Nemčijo odpotovala le tista dekleta, ki so v dobri formi.

Na to veliko napravo v Nemčiji ima Nika Prevc lepe spomine, saj je leta 2024 končala na drugem mestu. Tokrat na Mühlenkopfu zagotovo cilja na zmago: za 20-letnico, ki je samo to sezono že 13-krat stala na najvišji stopnički zmagovalnega odra, bi bila to že 36. zmaga v karieri.

Domen Prevc ima neporavnane račune z Willingenom

Medtem pa bo Robert Hrgota na zadnje tekme pred zimskimi igrami poleg olimpijske trojice, ki jo sestavljajo številka 1 v sezoni in novi svetovni prvak v poletih Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc, odpeljal še Roka Oblaka in Žigo Jančarja.

Domen Prevc v Willingen prihaja kot zmagovalec novoletne turneje štirih skakalnic, devetkratni zmagovalec tekem svetovnega pokala sezone, prepričljivo vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in novopečeni svetovni prvak v smučarskih poletih.

Domen Prevc v Willingenu nikoli ni bil boljši kot peti (2024). Foto: Guliverimage

Kot dodaten bonus ima 26-letnik v lasti tudi svetovni rekord v smučarskih poletih, ki znaša 254,5 metra. Prvič je na skakalnici Mühlenkopf tekmoval pred natanko desetimi leti, leta 2016, a vidnejšega uspeha na njej še ni dosegel. Njegov najboljši rezultat v Willingenu je peto mesto leta 2024.

Dogajanje v Nemčiji bodo odprle skakalke s petkovo ekipno tekmo, v soboto in nedeljo pa sledita še po dve posamični tekmi za moške in ženske.