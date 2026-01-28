Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
28. 1. 2026,
14.30

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nika Vodan Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc Nika Prevc Nika Prevc Willingen svetovni pokal skoki

Sreda, 28. 1. 2026, 14.30

41 minut

Generalka v Willingenu

Domen Prevc želi v Nemčiji poravnati račune, Tepeš tokrat le z najboljšimi

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
smučarski skoki, Domen Prevc, Nika Prevc | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Konec tedna bo nemški Willingen gostil še zadnje tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih pred glavnim vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Predazzu. Prireditelji so sporočili, da bo konec tedna na skakalnici Mühlenkopf nastopilo blizu sto športnikov, kot prva favorita pa so pričakovano izpostavili Niko in Domna Prevca.

Martin Schmitt
Sportal Legendarni Nemec stopil Domnu Prevcu v bran: Če to drži, potem ni kriv

Kot je za STA povedal selektor ženske vrste Jurij Tepeš, bo v Nemčijo po uspešni azijski turneji odpeljal olimpijsko četverico skakalk - poleg Nike Prevc še Niko Vodan, Katro Komar in Majo Kovačič.

Kljub logističnim zapletom pri vračanju v domovino, zaradi katerih je ženska vrsta zamudila tudi torkovo predstavitev slovenske olimpijske odprave, je Tepeš potrdil, da so vse tekmovalke zdrave.

Nika Prevc lovi 36. zmago v svoji karieri. | Foto: Guliverimage Nika Prevc lovi 36. zmago v svoji karieri. Foto: Guliverimage

"Za zdaj so vse dobro, ni zdravstvenih težav," je povedal in pojasnil, da je skakalnica v Willingenu ena večjih v svetovnem pokalu, zato se je že pred časom odločil, da bodo v Nemčijo odpotovala le tista dekleta, ki so v dobri formi.

Na to veliko napravo v Nemčiji ima Nika Prevc lepe spomine, saj je leta 2024 končala na drugem mestu. Tokrat na Mühlenkopfu zagotovo cilja na zmago: za 20-letnico, ki je samo to sezono že 13-krat stala na najvišji stopnički zmagovalnega odra, bi bila to že 36. zmaga v karieri.

Domen Prevc ima neporavnane račune z Willingenom

Medtem pa bo Robert Hrgota na zadnje tekme pred zimskimi igrami poleg olimpijske trojice, ki jo sestavljajo številka 1 v sezoni in novi svetovni prvak v poletih Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc, odpeljal še Roka Oblaka in Žigo Jančarja.

Domen Prevc v Willingen prihaja kot zmagovalec novoletne turneje štirih skakalnic, devetkratni zmagovalec tekem svetovnega pokala sezone, prepričljivo vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in novopečeni svetovni prvak v smučarskih poletih.

Domen Prevc v Willingenu nikoli ni bil boljši kot peti (2024). | Foto: Guliverimage Domen Prevc v Willingenu nikoli ni bil boljši kot peti (2024). Foto: Guliverimage

Kot dodaten bonus ima 26-letnik v lasti tudi svetovni rekord v smučarskih poletih, ki znaša 254,5 metra. Prvič je na skakalnici Mühlenkopf tekmoval pred natanko desetimi leti, leta 2016, a vidnejšega uspeha na njej še ni dosegel. Njegov najboljši rezultat v Willingenu je peto mesto leta 2024.

Dogajanje v Nemčiji bodo odprle skakalke s petkovo ekipno tekmo, v soboto in nedeljo pa sledita še po dve posamični tekmi za moške in ženske.

OKS predstavitev reprezentance za Milano Cortina 2026
Sportal Slovenski olimpijci na poti v Italijo, tam jih bo pričakal tudi Primož Roglič
Domen Prevc Anže Lanišek
Sportal Po incidentu s Prevčevimi smučmi očitek Fisu
Nika Vodan Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc Nika Prevc Nika Prevc Willingen svetovni pokal skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.