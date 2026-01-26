Smučarska zveza Slovenije bo jutri na Mednarodno smučarsko zvezo FIS naslovila uradno pritožbo v zvezi z nedeljskim zapletom na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu, so sporočili iz SZS.

"Do pritožbe prihaja na podlagi dogodkov in odločitev, sprejetih med potekom tekmovanja, ki so po mnenju SZS sprožile resne dvome o enakopravnosti pogojev, doslednosti pri uporabi pravil ter transparentnosti odločanja v ključnih trenutkih tekme. Nastala situacija je neposredno vplivala na potek tekmovanja in položaj tekmovalcev, zato zahteva temeljit in strokoven pregled," so odočni na Smučarski zvezi Slovenije.

Hkrati poudarjajo, da je skrb za pošteno, varno in enakopravno tekmovanje temelj zaupanja v smučarske skoke in v delovanje mednarodnih športnih institucij. Prav zaradi tega SZS pričakuje, da bo FIS pritožbo obravnavala resno, argumentirano in v skladu s svojimi pravilniki.

Brez izjav

Dodali so še, da člani reprezentance, strokovno vodstvo in ostali člani ekipe na to temo ne bodo dajali izjav, saj da bi "kakršnokoli javno komentiranje v času odprtega postopka lahko vplivalo na presojo in končne odločitve pristojnih organov."

Namen pritožbe ni iskanje izrednih rešitev ali javnih polemik, temveč jasna razjasnitev sprejetih odločitev, zaščita integritete tekmovanja ter preprečevanje podobnih zapletov v prihodnje, so še zapisali pri SZS. Zagotavljajo, da bodo v postopku zagovarjali interese svojih tekmovalcev in širše športne javnosti, hkrati pa ostajajo zavezana korektnemu in konstruktivnemu dialogu z Mednarodno smučarsko zvezo.

