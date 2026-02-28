Po Domnu do nove zmage tudi Nika Prevc

Uri in pol po zmagi brata Domna Prevca na Kulmu se je 14. zmage svetovnega pokala v tej sezoni v Hinzenbachu razveselila vodilna skakalka zime Nika Prevc, ki je za tri točke prehitela Liso Eder, tretja je bila Anna Odine Ström. Do točk je prišla še ena Slovenka, Nika Vodan je bila deveta. V nedeljo bo tu še ena posamična tekma.

Smučarske skakalke so se po olimpijskih igrah vrnile v tekmovalni ritem svetovnega pokala na manjši napravi v Hinzenbachu. Nika Prevc je lani tam dvakrat zmagala, tudi ta konec tedna na avstrijskem prizorišču pa je odprla z zmago.

Prevc je v prvi seriji skočila 89 metrov, prav toliko je bila daljava druge Lise Eder, ki pa je prejela manj vetrovnega pribitka, tako da je na drugem mestu zaostaja tri točke. Tretje mesto je po polovici zasedala olimpijska prvakinja Anna Odine Ström, ki je pristala pri 86 metrih in za vodilno zaostajala 9,6 točke.

Vrstni red prve trojice se ni spremenil. Ström je s 85,5 metra dolgim skokom zadržala tretje mesto. Za Norvežanko je skočila Eder in z 89,5 metri vrgla rokavico Niki, ki je skočila pol metra manj, a zadržala vodstvo. Na koncu je avstrijsko tekmico, s katero sta bili razred zase, prehitela za tri točke, Ström je zaostala že več kot 20 točk.

Prevc še povečala prednost v skupnem seštevku Prevc je s 14. zmago sezone prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala pred drugo Nozomi Marujamo osem tekem pred koncem povečala že na 566 točk. Le še vprašanje časa je, kdaj bo Prevc tudi teoretično potrdila tretji zaporedni kristalni globus.

Vodan med deseterico, preostale brez točk

V prvi seriji je nastopilo pet Slovenk, a si je finale priborila le Nika Vodan (82,5), ki je v finalu pridobila mesto in končala na devetem mestu.

Katra Komar (77,5) je bila 32., povratnica po operaciji Taja Bodlaj (77,5) mesto za njo, Jerica Jesenko (76) pa je zasedla 38. mesto.

Brez nastopa na tekmi je ostala 16-letna Nina Kontrec, v kvalifikacijah je skočila 69 metrov, kar je zadostovalo za 47. mesto.

V nedeljo bo tu še ena tekma. Kvalifikacije se bodo začele ob 14. uri, tekma ob 15.20.

Izidi, Hinzenbach: 1. Nika Prevc (Slo) 258,6 točke (89/89 m)

2. Lisa Eder (Slo) 255,6 (89/89,5)

3. Anna Odine Stroem (Nor) 238,3 (86/85,5)

4. Yuki Ito (Jap) 232,6 (86/84,5)

5. Heidi Dyhre Traaserud (Nor) 232,1 (87/85)

6. Selina Freitag (Nem) 230,4 (84,5/84,5)

8. Nika Vodan (Slo) 226,1 (82,5/86)

... - brez finala: 32. Katra Komar, 33. Taja Bodlaj,

38. Jerica Jesenko (vse Slo)

- izpadla v kvalifikacijah: Nina Kontrec (Slo) Svetovni pokal, skupno (25/33): 1. Nika Prevc (Slo) 2036 točk

2. Nozomi Maruyama (Jap) 1470

3. Lisa Eder (Avt) 1213

4. Anna Stroem (Nor) 1113

5. Selina Freitag (Nem) 1021

6. Abigail Strate (Kan) 949

10. Nika Vodan (Slo) 667

28. Katra Komar (Slo) 123

34. Maja Kovačič (Slo) 91

46. Jerica Jesenko (Slo) 31

47. Taja Terbovšek (Slo) 28

64. Tinkara Komar (Slo) 2

... Pokal narodov: 1. Japonska 3900

2. Slovenija 3352

3. Nemčija 3324

Eder zmagovalka kvalifikacij, na tekmo pet Slovenk

Kvalifikacijska zmaga je pripadla Avstrijki Lisi Eder (87,5 metra), ki je za 3,8 točke prehitela Niko Prevc (86) in za 7,4 točke tretjo Anno Odine Ström (85).

Na tekmo se je prebilo pet od šestih Slovenk. Ob Prevc še Nika Vodan (81), ki je bila 8., Katra Komar (74,5) 33., povratnica po operaciji Taja Bodlaj (75) 37. in Jerica Jesenko (71), ki je tekmo ujela s 40. mestom.

Brez nastopa na tekmi je ostala 16-letna Nina Kontrec, skočila je 69 metrov, kar je zadostovalo za 47. mesto.

